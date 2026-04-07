Antonio Conte está livre para assumir o cargo de técnico da Itália, mas o presidente do Napoli sugere que o ex-técnico do Chelsea e do Tottenham é "inteligente demais" para uma seleção "completamente desorganizada"

O cargo ficou vago recentemente após a saída de Gennaro Gattuso, que renunciou após a derrota na final da repescagem da Copa do Mundo para a Bósnia-Herzegovina. Os apelos por uma reforma total da entidade que rege o futebol italiano geraram pedidos para que uma figura forte assumisse o cargo, sendo Conte visto como um dos principais candidatos.

Conte passou dois anos no comando da seleção nacional, assumindo o cargo em 2014 após sua saída da Juventus. Ele comandou 25 partidas com a Azzurra, vencendo 14 e perdendo cinco, mas seu reinado chegou ao fim após a derrota nas quartas de final da Euro 2016 para a Alemanha nos pênaltis. Desde então, ele treinou o Chelsea, onde conquistou a Premier League, o Inter, com o qual ganhou um título da Série A, e o Tottenham, antes de levar o Napoli ao Scudetto na última temporada.