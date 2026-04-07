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Antonio Conte está livre para assumir o cargo de técnico da Itália, mas o presidente do Napoli sugere que o ex-técnico do Chelsea e do Tottenham é "inteligente demais" para uma seleção "completamente desorganizada"
Conte é cotado para voltar à seleção italiana
O cargo ficou vago recentemente após a saída de Gennaro Gattuso, que renunciou após a derrota na final da repescagem da Copa do Mundo para a Bósnia-Herzegovina. Os apelos por uma reforma total da entidade que rege o futebol italiano geraram pedidos para que uma figura forte assumisse o cargo, sendo Conte visto como um dos principais candidatos.
Conte passou dois anos no comando da seleção nacional, assumindo o cargo em 2014 após sua saída da Juventus. Ele comandou 25 partidas com a Azzurra, vencendo 14 e perdendo cinco, mas seu reinado chegou ao fim após a derrota nas quartas de final da Euro 2016 para a Alemanha nos pênaltis. Desde então, ele treinou o Chelsea, onde conquistou a Premier League, o Inter, com o qual ganhou um título da Série A, e o Tottenham, antes de levar o Napoli ao Scudetto na última temporada.
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De Laurentiis está disposto a demitir o treinador
Em entrevista ao CalcioNapoli24, De Laurentiis abordou os rumores que ligam Conte ao cargo vago na seleção italiana, afirmando que o Napoli está disposto a deixar seu técnico assumir o prestigioso cargo, desde que ele seja convidado diretamente.
No entanto, ele expressou grande ceticismo em relação ao apelo da federação. “Conte como novo técnico da seleção? Se o Antonio me perguntasse, acho que diria que sim, mas como ele é muito inteligente, desde que não haja um interlocutor sério — e até agora não houve nenhum —, acredito que ele desistiria de se imaginar à frente de algo completamente desorganizado”, explicou.
Terceira ausência consecutiva da Itália na Copa do Mundo
A pressão sobre a Federação Italiana de Futebol (FIGC) atingiu um ponto crítico após a derrota para a Bósnia-Herzegovina. A Azzurra passou por uma campanha de qualificação catastrófica, que começou sob o comando de Luciano Spalletti antes de Gattuso ser chamado em uma tentativa de última hora de salvar as esperanças da equipe na Copa do Mundo. Gattuso ficou no comando por oito partidas no total e levou a Azzurra a seis vitórias, mas as derrotas para a Noruega — na última partida da fase de grupos das eliminatórias — e para a Bósnia-Herzegovina lançaram uma sombra sombria sobre seu reinado.
Essa decepção histórica significa que a Itália agora ficou de fora do maior torneio do esporte em 2018, 2022 e 2026, ressaltando o caos estrutural que levou à renúncia do presidente da FIGC, Gabriele Gravina, seguido pelo chefe da delegação, Gianluigi Buffon.
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Exigências de reforma estrutural
O presidente do clube defendeu mudanças radicais na governança do futebol italiano. Ele apoiou Giovanni Malago — atual presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano (CONI) — para liderar a federação, considerando-o a pessoa perfeita para atuar como comissário e, eventualmente, como presidente. Além disso, De Laurentiis criticou a atual dinâmica de poder, observando que os clubes da Série A são tratados de forma injusta, apesar de suas enormes contribuições financeiras.
“O futebol italiano é a Série A, que é vista como uma Cinderela: ela detém apenas 18% da federação, enquanto os amadores e os jogadores têm a maioria. Isso é um absurdo, considerando que, sem a Série A, a federação não existiria e que nós a financiamos com uns bons 130 milhões de euros por ano”, argumentou.