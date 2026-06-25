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Antonio Conte é o novo técnico! A Itália confia no ex-técnico do Chelsea e do Napoli para colocar a seleção de volta nos trilhos após o fracasso na Copa do Mundo
Um projeto de longo prazo para um vencedor invicto
A Federação Italiana de Futebol (FIGC) decidiu colocar seu futuro nas mãos de um homem que sabe exatamente o que é preciso para ter sucesso no mais alto nível. De acordo com o jornal *La Gazzetta dello Sport*, Conte não está voltando apenas para uma solução de curto prazo; espera-se que o ex-técnico da Juventus, do Chelsea e do Napoli assine um contrato de quatro anos. Esse compromisso de longo prazo visa garantir estabilidade até a Copa do Mundo de 2030, que será sediada na Espanha, em Portugal e no Marrocos.
A decisão de oferecer um contrato de longo prazo decorre de uma visão estratégica clara. Além de um ajuste tático, a Itália precisa de uma reformulação cultural completa após o choque causado pelos recentes fracassos. Ao garantir a permanência de Conte até 2030, a FIGC sinaliza que a era das soluções temporárias chegou ao fim. O objetivo é devolver à Itália o lugar que lhe é de direito entre a elite, e Conte é visto como o único candidato com a determinação necessária para levar adiante um projeto tão ambicioso até o fim.
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Clubes da Série A apoiam a nomeação
Não é apenas a federação que está pressionando pelo retorno de Conte; os principais clubes da Série A também estariam a favor da iniciativa. Para as equipes nacionais, Conte representa uma “garantia de dedicação total”. Sua reputação de trabalho incansável e sua capacidade de extrair o máximo potencial de cada jogador de seu elenco fazem dele uma figura ideal para liderar o movimento nacional. Os clubes acreditam que sua presença elevará os padrões de todo o sistema de futebol italiano.
O trabalho de Conte na Euro 2016 continua sendo um marco de genialidade tática. Apesar de contar com um elenco que muitos consideravam limitado, ele levou a Azzurra a um passo das semifinais — apenas uma disputa de pênaltis a separava —, derrotando a Espanha de forma memorável e levando a Alemanha ao seu limite absoluto. Sua saída após aquele torneio deixou um vazio que muitos consideram nunca ter sido devidamente preenchido, e seu retorno é visto como uma forma de concluir o trabalho que ele iniciou há uma década.
Preparação para a Copa do Mundo de 2030
O caminho para o retorno de Conte ficou livre após sua recente saída do Stadio Diego Armando Maradona. O técnico de 56 anos deixou oficialmente o Napoli após chegar a um acordo com o clube para rescindir seu contrato, apesar de ter levado a equipe a conquistar um Scudetto e uma Supercopa durante sua gestão. Ele admitiu à diretoria do Napoli que sentia que o projeto havia chegado ao fim, citando especificamente a dificuldade em manter a coesão dentro do ambiente.
O foco dessa contratação está voltado diretamente para o horizonte de 2030. Após a devastadora derrota na repescagem para a Bósnia-Herzegovina, que garantiu que a Itália ficasse de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, a FIGC busca um técnico capaz de montar um elenco sem a pressão constante por resultados imediatos e de curto prazo. O prazo de quatro anos é o elemento crucial aqui, pois permite que Conte implemente sua metodologia rigorosa ao longo de um ciclo completo da Copa do Mundo, garantindo que a Itália não apenas se classifique para o próximo torneio, mas entre nele como uma verdadeira candidata ao título mais uma vez.
- AFP
O fim do pesadelo da Copa do Mundo
O futebol italiano está desesperado para garantir seu futuro após o trauma de três decepções consecutivas na Copa do Mundo. Ao recorrer a Conte, as autoridades buscam alguém de confiança — alguém com histórico comprovado de atingir metas mesmo em meio a dificuldades extremas. A decisão é calculada, nascida da necessidade de evitar mais vergonhas internacionais e de recuperar a identidade futebolística do país. Em última análise, a tarefa do novo técnico será colocar a seleção de volta nos trilhos.