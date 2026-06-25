Antonio Conte é o novo técnico! A Itália confia no ex-técnico do Chelsea e do Napoli para colocar a seleção de volta nos trilhos após o fracasso na Copa do Mundo

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) decidiu colocar seu futuro nas mãos de um homem que sabe exatamente o que é preciso para ter sucesso no mais alto nível. De acordo com o jornal *La Gazzetta dello Sport*, Conte não está voltando apenas para uma solução de curto prazo; espera-se que o ex-técnico da Juventus, do Chelsea e do Napoli assine um contrato de quatro anos. Esse compromisso de longo prazo visa garantir estabilidade até a Copa do Mundo de 2030, que será sediada na Espanha, em Portugal e no Marrocos.

A decisão de oferecer um contrato de longo prazo decorre de uma visão estratégica clara. Além de um ajuste tático, a Itália precisa de uma reformulação cultural completa após o choque causado pelos recentes fracassos. Ao garantir a permanência de Conte até 2030, a FIGC sinaliza que a era das soluções temporárias chegou ao fim. O objetivo é devolver à Itália o lugar que lhe é de direito entre a elite, e Conte é visto como o único candidato com a determinação necessária para levar adiante um projeto tão ambicioso até o fim.