Antonio Conte deve deixar o Napoli, com vistas a uma segunda passagem pela seleção italiana

Uma vaga no comando do Napoli desencadeou uma intensa disputa pela vaga, com Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri surgindo como os principais candidatos. Enquanto a posição de Allegri no AC Milan está fortemente comprometida devido a desentendimentos com o consultor sênior Zlatan Ibrahimovic e o CEO Giorgio Furlani, Sarri também estaria em desacordo com o presidente da Lazio, Claudio Lotito.

Falando em sua coletiva de imprensa pós-jogo (via La Lazio Siamo Noi) sobre seu futuro após uma dolorosa derrota no clássico contra a Roma, Sarri disse: “Vamos jogar a última partida primeiro. No momento, não me disseram nada sobre planos futuros. Não gostei da situação desta temporada, não fui ouvido de forma alguma e não estou muito feliz, talvez o clube também não esteja. Vamos terminar a campanha no campeonato e ver se eles têm algo a me dizer.”