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Antonio Conte deve deixar o Napoli, com vistas a uma segunda passagem pela seleção italiana
Gigantes italianos devem se separar
Notícias publicadas pela La Gazzetta dello Sport e pelo Corriere dello Sport indicam que o Napoli e Conte devem se separar no final da temporada. As duas publicações revelam que a decisão de se separar foi tomada após uma reunião decisiva em meados de abril entre o técnico e o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis. Apesar de ter conduzido o Partenopei à recente vitória sobre o Pisa, que garantiu a classificação para a Liga dos Campeões por mais uma temporada, Conte deu fortes indícios de uma saída iminente antes de cumprir seu contrato atual, válido até junho de 2027.
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Termos de rescisão mútua detalhados
Embora Conte ainda tenha um período significativo restante em seu contrato em vigor no Nápoles, uma saída antecipada está sendo planejada nos bastidores. Embora o *Corriere dello Sport* se mostre um pouco mais cauteloso quanto à certeza de uma separação imediata, tem sido amplamente divulgado que, caso o técnico italiano saia, isso ocorrerá de comum acordo. Esse acordo administrativo garante que o ex-treinador vencedor da Premier League deixe o cargo de forma tranquila e sem receber qualquer indenização.
Sarri e Allegri enfrentam atritos
Uma vaga no comando do Napoli desencadeou uma intensa disputa pela vaga, com Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri surgindo como os principais candidatos. Enquanto a posição de Allegri no AC Milan está fortemente comprometida devido a desentendimentos com o consultor sênior Zlatan Ibrahimovic e o CEO Giorgio Furlani, Sarri também estaria em desacordo com o presidente da Lazio, Claudio Lotito.
Falando em sua coletiva de imprensa pós-jogo (via La Lazio Siamo Noi) sobre seu futuro após uma dolorosa derrota no clássico contra a Roma, Sarri disse: “Vamos jogar a última partida primeiro. No momento, não me disseram nada sobre planos futuros. Não gostei da situação desta temporada, não fui ouvido de forma alguma e não estou muito feliz, talvez o clube também não esteja. Vamos terminar a campanha no campeonato e ver se eles têm algo a me dizer.”
- AFP
A reconstrução da Azzurri sob os holofotes
Conte estaria ansioso para voltar a assumir o cargo de técnico da Itália após a eleição para a presidência da FIGC, em 22 de junho, com o objetivo de repetir seu formidável histórico anterior de 14 vitórias em 24 partidas com a seleção nacional. A iminente mudança na comissão técnica deixa o Napoli diante de uma crise de identidade imediata, enquanto o clube busca negociar uma transição tranquila com possíveis alvos antes da abertura da janela de transferências de verão.