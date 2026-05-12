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Antonio Conte defende Rasmus Hojlund enquanto a seca de gols do jogador emprestado pelo Manchester United continua na derrota dolorosa para o Napoli
Impressionado com o Maradona
A busca do Napoli por uma vaga garantida entre os quatro primeiros sofreu um duro golpe, com o Bologna conquistando uma vitória dramática em Nápoles na segunda-feira. Sem figuras-chave como Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, os Partenopei ficaram dois gols atrás logo no início, antes de encenarem uma recuperação animada com gols de Giovanni Di Lorenzo e Alisson Santos. No entanto, um voleio acrobático de Jonathan Rowe no final da partida condenou a equipe de Conte à derrota, deixando em dúvida sua classificação para a Liga dos Campeões, faltando apenas duas rodadas para o fim da Série A.
- AFP
Conte aposta no único atacante
Em entrevista à DAZNapós o apito final, Conte não hesitou em defender Hojlund das críticas relacionadas ao seu modesto saldo de 10 gols em 31 partidas do campeonato nesta temporada. Ele disse: “Não podemos esquecer que ele é o único atacante que temos no elenco; ele está sempre jogando. Nesta temporada, deveríamos ter tido a oportunidade de poupá-lo e colocá-lo em campo no decorrer da partida. Ele tem muita energia. Há momentos em que é preciso atacar em profundidade e outros em que é preciso proteger a bola.”
Há espaço para melhorias
Apesar de um jejum de gols que já dura seis partidas, Hojlund demonstrou seu valor ao dar sua quarta assistência na Série A nesta temporada, no gol de empate do Santos. Conte continua convicto de que a carga de trabalho e a idade do jogador de 23 anos são fatores essenciais a serem considerados na avaliação de seu desempenho. O técnico acrescentou: “Ele tem qualidades excelentes, tem apenas 23 anos e ainda tem muito espaço para evoluir. Não podemos dizer absolutamente nada contra ele.”
- AFP
Final de temporada decisiva
O Napoli enfrenta uma viagem cheia de pressão a Pisa no domingo, onde precisa garantir uma vitória para manter vivas suas ambições de terminar entre os quatro primeiros. Em seguida, volta a jogar em casa para receber o Udinese na última partida da temporada, um jogo que pode definir sua participação nas competições europeias do ano que vem. Conte está ansioso para que sua equipe recupere a solidez defensiva após sofrer três gols em casa, enquanto Hojlund continua sendo a principal esperança de gols em um setor ofensivo enfraquecido.