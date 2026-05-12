Antonio Conte defende Rasmus Hojlund enquanto a seca de gols do jogador emprestado pelo Manchester United continua na derrota dolorosa para o Napoli

A busca do Napoli por uma vaga garantida entre os quatro primeiros sofreu um duro golpe, com o Bologna conquistando uma vitória dramática em Nápoles na segunda-feira. Sem figuras-chave como Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, os Partenopei ficaram dois gols atrás logo no início, antes de encenarem uma recuperação animada com gols de Giovanni Di Lorenzo e Alisson Santos. No entanto, um voleio acrobático de Jonathan Rowe no final da partida condenou a equipe de Conte à derrota, deixando em dúvida sua classificação para a Liga dos Campeões, faltando apenas duas rodadas para o fim da Série A.