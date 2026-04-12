Antonio Conte critica a mídia por “distorcer” suas declarações sobre o cargo na seleção italiana

Conte agiu rapidamente para se distanciar das especulações de que estaria buscando ativamente um retorno imediato à seleção italiana. Após a demissão de Gennaro Gattuso, que deixou o cargo depois que a Itália não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2026, o nome de Conte tem estado na vanguarda da busca por um novo técnico, e ele chegou a admitir que se sentia “lisonjeado” com os rumores. No entanto, o técnico de 56 anos não ficou impressionado com a interpretação de suas recentes declarações, deixando inequivocamente claro que, no momento, não está buscando uma saída de seu cargo.