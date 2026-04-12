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SSC Napoli v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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Antonio Conte critica a mídia por “distorcer” suas declarações sobre o cargo na seleção italiana

A. Conte
Itália
Napoli
Campeonato Italiano
Eliminatórias Europeias

O técnico do Napoli, Antonio Conte, dirigiu uma severa advertência à imprensa, negando veementemente as notícias de que teria se colocado à disposição para assumir o cargo vago na seleção italiana. O ex-técnico do Chelsea expressou intensa frustração com as recentes especulações, insistindo que continua totalmente comprometido com seu contrato atual com o clube e exigindo reportagens precisas para manter o foco.

  • Conte desmente rumores sobre sua disponibilidade

    Conte agiu rapidamente para se distanciar das especulações de que estaria buscando ativamente um retorno imediato à seleção italiana. Após a demissão de Gennaro Gattuso, que deixou o cargo depois que a Itália não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2026, o nome de Conte tem estado na vanguarda da busca por um novo técnico, e ele chegou a admitir que se sentia “lisonjeado” com os rumores. No entanto, o técnico de 56 anos não ficou impressionado com a interpretação de suas recentes declarações, deixando inequivocamente claro que, no momento, não está buscando uma saída de seu cargo.

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  • SSC Napoli v Como 1907 - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    Respeitando seu contrato atual com o Napoli

    Apesar das constantes especulações sobre uma segunda passagem pelo banco da Azzurri, Conte faz questão de destacar seu compromisso profissional com o Napoli. Falando com firmeza para esclarecer a situação, ele afirmou: “Eu não disse que estava disponível para nada. Tenho mais um ano de contrato com o Napoli e, no final da temporada, conversarei com o presidente. Peço que interpretem minhas palavras corretamente, pois, se elas forem distorcidas, não falarei mais nada.”

  • Uma disputa acirrada pelo título da Série A

    Conte já havia comandado a seleção nacional entre 2014 e 2016, um período marcado pela intensidade que o caracteriza. No entanto, o Napoli tem um final de temporada crucial na Série A pela frente. Após 32 partidas, o clube ocupa a segunda posição na tabela com 66 pontos, nove atrás do líder Inter. Com o AC Milan logo atrás, com 63 pontos, o técnico não pode se dar ao luxo de se distrair, já que os atuais campeões lutam para garantir um bom resultado nas seis partidas restantes.

  • SSC Napoli v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    O que vem a seguir para o Napoli

    Olhando para o futuro, o Napoli enfrenta uma reta final exigente para encerrar sua campanha na Série A. Os próximos jogos incluem confrontos cruciais em casa contra a Lazio, no dia 18 de abril, e contra a Cremonese, no dia 24 de abril. Com partidas decisivas contra Como, Bolonha, Pisa e Udinese pela frente, o único foco do técnico continua sendo garantir a melhor sequência de resultados possível para o Napoli.

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