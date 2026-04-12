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Antonio Conte critica a mídia por “distorcer” suas declarações sobre o cargo na seleção italiana
Conte desmente rumores sobre sua disponibilidade
Conte agiu rapidamente para se distanciar das especulações de que estaria buscando ativamente um retorno imediato à seleção italiana. Após a demissão de Gennaro Gattuso, que deixou o cargo depois que a Itália não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2026, o nome de Conte tem estado na vanguarda da busca por um novo técnico, e ele chegou a admitir que se sentia “lisonjeado” com os rumores. No entanto, o técnico de 56 anos não ficou impressionado com a interpretação de suas recentes declarações, deixando inequivocamente claro que, no momento, não está buscando uma saída de seu cargo.
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Respeitando seu contrato atual com o Napoli
Apesar das constantes especulações sobre uma segunda passagem pelo banco da Azzurri, Conte faz questão de destacar seu compromisso profissional com o Napoli. Falando com firmeza para esclarecer a situação, ele afirmou: “Eu não disse que estava disponível para nada. Tenho mais um ano de contrato com o Napoli e, no final da temporada, conversarei com o presidente. Peço que interpretem minhas palavras corretamente, pois, se elas forem distorcidas, não falarei mais nada.”
Uma disputa acirrada pelo título da Série A
Conte já havia comandado a seleção nacional entre 2014 e 2016, um período marcado pela intensidade que o caracteriza. No entanto, o Napoli tem um final de temporada crucial na Série A pela frente. Após 32 partidas, o clube ocupa a segunda posição na tabela com 66 pontos, nove atrás do líder Inter. Com o AC Milan logo atrás, com 63 pontos, o técnico não pode se dar ao luxo de se distrair, já que os atuais campeões lutam para garantir um bom resultado nas seis partidas restantes.
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O que vem a seguir para o Napoli
Olhando para o futuro, o Napoli enfrenta uma reta final exigente para encerrar sua campanha na Série A. Os próximos jogos incluem confrontos cruciais em casa contra a Lazio, no dia 18 de abril, e contra a Cremonese, no dia 24 de abril. Com partidas decisivas contra Como, Bolonha, Pisa e Udinese pela frente, o único foco do técnico continua sendo garantir a melhor sequência de resultados possível para o Napoli.