Tendo assumido o comando do Napoli no verão de 2024 e levado o time ao seu quarto título da Série A na última temporada, Conte compreende a importância de terminar a temporada em alta, ao mesmo tempo em que destacou os riscos de um calendário sobrecarregado.

“Digamos que os jogadores que estiveram ausentes por muito tempo estejam se recuperando. É preciso entender como e em que condições eles retornam; tenho que saber administrar bem os minutos”, explicou. Sobre mudanças táticas, ele acrescentou: “Teríamos que esperar pela recuperação de Giovanni Di Lorenzo para pensar em voltar a uma defesa com quatro jogadores... Poderia ser prejudicial e perigoso para nós mudar esse sistema.”