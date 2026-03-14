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Antonio Conte confirma que pretende permanecer no Napoli após o término desta temporada, apesar das campanhas decepcionantes na Série A e na Liga dos Campeões
O Napoli enfrenta uma temporada difícil
O desempenho do Napoli tem sido alvo de forte escrutínio, com a equipe ocupando atualmente a terceira posição na Série A, a uma grande distância do líder, o Inter. A campanha também viu o time ser eliminado da Liga dos Campeões ainda na fase de grupos, o que prejudicou ainda mais seu ímpeto. Apesar desses reveses, os comentários de Conte sugerem que a diretoria permanece unida, preferindo a estabilidade a uma nova mudança de treinador, enquanto aguarda a janela de transferências do verão para corrigir as deficiências do elenco e diminuir a diferença em relação aos líderes.
- AFP
Gestão do elenco e estabilidade tática
Conte lembrou aos observadores que assumiu o cargo com uma visão de longo prazo, e não para uma solução rápida. Apesar das pressões de uma temporada difícil, que se seguiu aos rumores de sua saída no verão passado, o técnico permanece firme em sua convicção. “Quando cheguei ao Napoli, assinei um contrato de três anos”, disse Conte àDAZN. “Todos os anos, assim como no último, nos reunimos com o presidente para fazer avaliações... Todos sabem muito bem que me sinto muito à vontade em Nápoles, me sinto bem. Ao mesmo tempo, é correto fazer avaliações e ver se é certo seguir em frente. Da minha parte, há a máxima disponibilidade e o máximo desejo de continuar a jornada.”
Tendo assumido o comando do Napoli no verão de 2024 e levado o time ao seu quarto título da Série A na última temporada, Conte compreende a importância de terminar a temporada em alta, ao mesmo tempo em que destacou os riscos de um calendário sobrecarregado.
“Digamos que os jogadores que estiveram ausentes por muito tempo estejam se recuperando. É preciso entender como e em que condições eles retornam; tenho que saber administrar bem os minutos”, explicou. Sobre mudanças táticas, ele acrescentou: “Teríamos que esperar pela recuperação de Giovanni Di Lorenzo para pensar em voltar a uma defesa com quatro jogadores... Poderia ser prejudicial e perigoso para nós mudar esse sistema.”
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De olho na reta final
Conte está focado em terminar a temporada com força total para garantir que o Napoli não fique de fora das competições europeias. Ao declarar seu “máximo desejo” de continuar, ele tentou acalmar os rumores e trazer clareza para as dez partidas finais. Sua ênfase em avaliações “serenas” indica uma relação profissional com a diretoria, com o objetivo de evitar os atritos públicos observados em seus cargos anteriores.
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