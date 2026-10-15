Representantes do italiano conversaram com o diretor de futebol Jason Wilcox durante o verão, mas a diretoria entregou o cargo em definitivo a Carrick, de 45 anos, depois que ele garantiu a classificação para a Champions League após a saída de Ruben Amorim em janeiro.

Apesar de não ter conseguido o cargo na ocasião, o ex-técnico da Juventus segue convencido de que pode reverter a situação em Manchester e deseja trabalhar novamente na Inglaterra. Ele tem um histórico comprovado na competição: conquistou a Premier League e a Copa da Inglaterra durante sua passagem de dois anos pelo Chelsea, encerrada em 2018. Depois, entre 2021 e março de 2023, teve um aproveitamento superior a 50% à frente do Tottenham Hotspur e deixou o clube do norte de Londres na quarta posição.