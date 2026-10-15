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Antonio Conte coloca o Manchester United em alerta ao fazer nova investida para substituir Michael Carrick, que enfrenta dificuldades
Técnico italiano busca retorno imediato
Segundo o TEAMtalk, intermediários que trabalham para o técnico de 57 anos entraram em contato com a diretoria do Manchester United para confirmar que ele está pronto para substituir o treinador da equipe, que enfrenta dificuldades. O experiente técnico está sem clube desde que deixou o Napoli no verão, após conquistar o título da Serie A em sua temporada de estreia e terminar em segundo lugar na temporada passada. A iniciativa ocorre em meio a um início de campanha em que o United perdeu quatro de seus nove primeiros jogos e conseguiu apenas duas vitórias.
- Newscom World
Recusa no verão é seguida por nova abordagem
Representantes do italiano conversaram com o diretor de futebol Jason Wilcox durante o verão, mas a diretoria entregou o cargo em definitivo a Carrick, de 45 anos, depois que ele garantiu a classificação para a Champions League após a saída de Ruben Amorim em janeiro.
Apesar de não ter conseguido o cargo na ocasião, o ex-técnico da Juventus segue convencido de que pode reverter a situação em Manchester e deseja trabalhar novamente na Inglaterra. Ele tem um histórico comprovado na competição: conquistou a Premier League e a Copa da Inglaterra durante sua passagem de dois anos pelo Chelsea, encerrada em 2018. Depois, entre 2021 e março de 2023, teve um aproveitamento superior a 50% à frente do Tottenham Hotspur e deixou o clube do norte de Londres na quarta posição.
Descontentamento no vestiário alimenta especulações
A fase irregular da equipe deixou os jogadores cada vez mais preocupados com a possibilidade de a diretoria tomar uma decisão em breve. Essa tensão provocou o desabafo de Lisandro Martinez na terça-feira, antes de o zagueiro argentino divulgar um comunicado para esclarecer suas declarações.
Embora o novo contato dos representantes de Conte ainda não tenha levado a negociações formais, já que a cúpula do clube manifesta publicamente apoio ao atual treinador, pessoas de dentro do clube reconhecem que os resultados precisam melhorar drasticamente.
Enquanto isso, notícias divulgadas na quarta-feira indicaram que os dirigentes elegeram um treinador de destaque da Premier League como alvo preferido, com Julian Nagelsmann e o ex-treinador do Newcastle United Eddie Howe, que recentemente recusou uma proposta de um clube da Champions League, também apontados como possíveis candidatos.
- AFLOSPORT
Clássico acirrado põe futuro de técnico à prova
O time de Carrick precisa reagir imediatamente neste domingo, quando visitará o rival Leeds United, para tentar aliviar a pressão crescente. Embora a diretoria do clube não tenha dado sinais de uma demissão iminente, a responsabilidade pelos resultados recairá inevitavelmente sobre o treinador se a equipe não melhorar logo. Com Conte e outros candidatos de renome à espera de uma oportunidade, o confronto deste fim de semana em Elland Road é decisivo.
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