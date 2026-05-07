O ex-jogador da seleção italiana Cassano visitou recentemente o centro de treinamento do Inter Miami, onde passou um bom tempo com Messi e sua família. O encontro deixou uma impressão duradoura no ex-atacante do Real Madrid e da Roma, que admitiu ter ficado impressionado com o oito vezes vencedor da Bola de Ouro, apesar de sua própria carreira ilustre na Europa.

Em entrevista ao podcast Viva El Futbol, Cassano detalhou a calorosa recepção que recebeu na Flórida. “Ele passou uma hora e 40 minutos comigo e minha família. Conversamos sobre muitas coisas. Ele me tratou de uma forma que eu nunca esperava. Ele é a única pessoa que, quando vejo, fico sem palavras, não consigo dizer nada”, revelou Cassano.











