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Antonio Cassano revela quando Lionel Messi deve se aposentar após encontrar o maior jogador de todos os tempos da Argentina no centro de treinamento do Inter Miami
Uma reunião privada em Miami
O ex-jogador da seleção italiana Cassano visitou recentemente o centro de treinamento do Inter Miami, onde passou um bom tempo com Messi e sua família. O encontro deixou uma impressão duradoura no ex-atacante do Real Madrid e da Roma, que admitiu ter ficado impressionado com o oito vezes vencedor da Bola de Ouro, apesar de sua própria carreira ilustre na Europa.
Em entrevista ao podcast Viva El Futbol, Cassano detalhou a calorosa recepção que recebeu na Flórida. “Ele passou uma hora e 40 minutos comigo e minha família. Conversamos sobre muitas coisas. Ele me tratou de uma forma que eu nunca esperava. Ele é a única pessoa que, quando vejo, fico sem palavras, não consigo dizer nada”, revelou Cassano.
- AFP
A perspectiva humilde do GOAT
Durante a conversa, Cassano fez questão de lembrar a Messi o seu lugar na história do futebol. Ele perguntou à lenda argentina: “Leo, você tem noção de que é o maior jogador que a história do futebol já viu?” No entanto, a resposta do campeão da Copa do Mundo destacou a humildade que tem marcado sua carreira fora de campo.
Messi descartou a necessidade de rankings ou reconhecimento individual, dizendo a Cassano: “Antonio, seja eu o número 1, o número 2, o número 5, o número 10 ou o número 15, que diferença isso faz para mim? Não muda nada para mim. Não me importo se sou o primeiro, o segundo ou o terceiro. Tenho paixão e amor pelo futebol.”
Quantos anos de carreira ainda restam a Messi?
O ponto mais significativo da entrevista foi a declaração de Messi sobre sua condição física e seu desejo de continuar jogando. Embora os torcedores venham especulando sobre sua aposentadoria desde que ele se transferiu para a MLS, o atacante parece revigorado pelo ambiente atual e pelo amor que nutre pelo esporte.
Messi disse a Cassano: “Posso jogar mais três ou quatro anos. Faço isso por amor ao futebol, eu gosto disso.” Com um contrato no Inter Miami que já vai até 31 de dezembro de 2028, esses comentários sugerem que o argentino poderia permanecer em atividade até os 41 anos, abrangendo toda a duração de sua estadia nos Estados Unidos e talvez até além disso.
- AFP
De olho na Copa do Mundo de 2026
Embora o compromisso de Messi com o Inter Miami pareça firme, a questão de seu futuro na seleção argentina continua sendo tema de intenso debate. Apesar de ele não ter confirmado oficialmente sua participação na Copa do Mundo de 2026, os torcedores esperam que ele seja, mais uma vez, a primeira escolha do técnico Lionel Scaloni na lista de convocados, quando a Argentina for defender seu título mundial na América do Norte.