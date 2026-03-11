Getty Images Sport
Antonin Kinsky se manifesta após o “sonho” da Liga dos Campeões se transformar em “pesadelo”, com o goleiro do Tottenham sofrendo humilhação contra o Atlético de Madrid
Um pesadelo para os goleiros em Madri
O jogador de 22 anos, que teve uma surpreendente chance de titularidade contra o Atlético de Madrid, teve um início desastroso no estádio Metropolitano. Ele cometeu dois erros graves que contribuíram para o Spurs estar perdendo por 3 a 0 aos 15 minutos.
Kinsky, que não jogava pela equipe principal desde novembro, deu aos anfitriões uma vantagem inicial com um passe errado. Ele então pareceu perder completamente o equilíbrio no terceiro gol do Atlético, enquanto seu companheiro de equipe Micky van de Ven também escorregou durante a jogada que resultou no segundo gol. Apesar do desempenho desastroso, o jovem goleiro compartilhou suas reflexões nas redes sociais, postando uma imagem sua assistindo novamente à derrota por 5 a 2 com a legenda: “Obrigado pelas mensagens. Do sonho ao pesadelo e de volta ao sonho. Até mais.”
Gerente sob intenso fogo cruzado
O técnico interino Tudor enfrentou uma reação negativa significativa por sua maneira de lidar com a substituição, depois de parecer ignorar seu goleiro enquanto o jogador saía do campo. Defendendo sua decisão de fazer a mudança antecipada, Tudor, que agora perdeu todas as quatro partidas desde que assumiu o comando temporário, insistiu que foi uma medida necessária. “Sou técnico há 15 anos e nunca fiz isso, mas foi necessário para preservar o jogador e preservar a equipe. Foi uma situação incrível”, afirmou o técnico croata. O técnico insistiu que não havia animosidade entre ele e o jogador, apesar da recepção fria na linha lateral. “Antes do jogo, foi a escolha certa, com a pressão sobre Guglielmo Vicario e Toni, um goleiro muito bom”, explicou Tudor. “Depois que isso aconteceu, é claro, é fácil dizer que não foi a decisão certa. Toni ficou triste, ele se desculpou pela equipe. Ele entende.”
O time permanece firmemente unido
Enquanto a comissão técnica permaneceu distante durante a substituição, os jogadores mais experientes do time do Spurs rapidamente se reuniram em torno de seu jovem companheiro. Conor Gallagher, João Palhinha e Dominic Solanke foram vistos oferecendo palavras de conforto a Kinsky enquanto ele se dirigia ao túnel. O gesto destacou a empatia dos jogadores durante um período turbulento para o clube londrino.
A derrota por 5 a 2 deixa o Tottenham abalado, mas a mensagem pública do goleiro sugere que ele está determinado a superar a humilhação. Com o goleiro titular Vicario enfrentando pressão por seu próprio desempenho, a situação no estádio continua sendo um grande tema de discussão. O clube agora busca salvar sua temporada em meio às consequências de uma noite desastrosa na Europa.
O que vem a seguir para o Tottenham?
A pressão está chegando ao ponto de ebulição antes da difícil viagem do Tottenham para enfrentar o Liverpool em Anfield, no domingo, pela Premier League. O clube não consegue uma vitória no campeonato desde o final de dezembro, e a situação está ficando cada vez mais desesperadora. Desde que substituiu Thomas Frank no mês passado, Tudor supervisionou uma sequência catastrófica de quatro derrotas consecutivas em todas as competições, mergulhando o time em uma crise ainda mais profunda.
O Tottenham está atualmente em 16º lugar na tabela, com 29 pontos após 29 partidas disputadas. O time está agora apenas um ponto acima do Nottingham Forest e do West Ham, com este último ocupando o temido 18º lugar na zona de rebaixamento. Com a permanência na primeira divisão agora seriamente em risco, o Spurs precisa desesperadamente encontrar uma maneira de interromper sua queda.
