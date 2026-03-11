O jogador de 22 anos, que teve uma surpreendente chance de titularidade contra o Atlético de Madrid, teve um início desastroso no estádio Metropolitano. Ele cometeu dois erros graves que contribuíram para o Spurs estar perdendo por 3 a 0 aos 15 minutos.

Kinsky, que não jogava pela equipe principal desde novembro, deu aos anfitriões uma vantagem inicial com um passe errado. Ele então pareceu perder completamente o equilíbrio no terceiro gol do Atlético, enquanto seu companheiro de equipe Micky van de Ven também escorregou durante a jogada que resultou no segundo gol. Apesar do desempenho desastroso, o jovem goleiro compartilhou suas reflexões nas redes sociais, postando uma imagem sua assistindo novamente à derrota por 5 a 2 com a legenda: “Obrigado pelas mensagens. Do sonho ao pesadelo e de volta ao sonho. Até mais.”