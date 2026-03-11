Goal.com
Kinsky Karius Onana GFXGetty/GOAL
Antonin Kinsky, Loris Karius e as piores atuações de goleiros na história da Liga dos Campeões

O nome de Antonin Kinsky ficará para sempre marcado na história do Tottenham e da Liga dos Campeões. O goleiro do Spurs foi escalado para a partida de terça-feira, válida pelas oitavas de final contra o Atlético de Madrid, mas durou apenas 17 minutos em campo, depois de cometer dois erros que resultaram em gols para a equipe de Diego Simeone, em uma atuação que ficará marcada como uma das piores exibições de um goleiro na história da principal competição de clubes da Europa.

Continuarão a ser feitas perguntas sobre se Igor Tudor deveria ter confiado ao jogador de 22 anos uma missão tão importante e se tomou a decisão certa ao substituí-lo naquele momento. Também deve ser destacado que, embora os erros de Kinsky tenham sido indubitavelmente custosos, ele não foi o único jogador do Tottenham a perder o equilíbrio naquela noite, quando o Spurs sofreu uma derrota por 5 a 2, o que só piorou ainda mais o clima em torno do clube ameaçado pelo rebaixamento.

Além disso, embora a atuação de Kinsky tenha sido realmente péssima, ele não é o primeiro goleiro a se destacar no maior palco, com muitos outros nomes reconhecidos tendo passado por noites de pesadelo na Liga dos Campeões ao longo dos anos...

  • Real Madrid v Paris Saint-Germain: Round Of Sixteen Leg Two - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Gigi Donnarumma (Real Madrid x PSG, 2022)

    Embora tenha havido, sem dúvida, desempenhos piores por parte de goleiros na história da Liga dos Campeões, talvez não tenha havido um único erro que tenha transformado uma eliminatória — e, na verdade, todo o torneio — como o de Gigi Donnarumma contra o Real Madrid nas oitavas de final de 2021-22.

    Depois de vencer a primeira partida em casa por 1 a 0, o gol de Kylian Mbappé no Bernabeu colocou o Paris Saint-Germain em uma posição privilegiada para eliminar o Los Blancos e manter vivas as esperanças do time francês de conquistar sua primeira Copa da Europa. No entanto, a 30 minutos do fim da partida, tudo mudou.

    Não conhecido por sua habilidade com a bola nos pés, Donnarumma demorou para sair da linha lateral, o que resultou em uma falta cometida por Karim Benzema. A bola sobrou para Vinicius Jr, que, por sua vez, passou para Benzema marcar o primeiro gol do que viria a ser um hat-trick decisivo. Mbappé, Lionel Messi e Neymar ficaram a lamber as feridas, enquanto o Real Madrid embarcava numa jornada épica para levantar o troféu, liderado pelo eventual vencedor da Bola de Ouro, Benzema. Mas nada disso teria sido possível sem a indecisão de Donnarumma dentro da sua própria área.

  • Manchester City v FC Bayern Muenchen - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Joe Hart (Manchester City x Bayern de Munique, 2013)

    Joe Hart foi memoravelmente descartado por Pep Guardiola quase assim que chegou ao Manchester City em 2016, e talvez o desempenho do goleiro contra o Bayern de Munique do catalão três anos antes tenha influenciado nessa decisão.

    O City não era a potência europeia que se tornou desde então quando recebeu o Bayern no Etihad Stadium na fase de grupos, mas ainda assim acreditava em suas chances de derrotar o gigante alemão em casa. No entanto, dois erros de Hart ajudaram a condenar a equipe de Manuel Pellegrini a uma derrota por 3 a 1.

    Hart foi vencido duas vezes em sua trave mais próxima, primeiro por um chute de longa distância de Franck Ribéry, que ele conseguiu tocar com a mão, mas não conseguiu defender, e depois por Arjen Robben no início do segundo tempo, quando o Bayern ameaçava causar uma goleada. No final, aplausos irônicos podiam ser ouvidos entre os torcedores do City quando Hart conseguiu defender um chute que veio direto para ele, tamanha tinha sido sua fraca atuação.

  • FC Porto v Arsenal - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Lukasz Fabianski (Porto x Arsenal, 2010)

    Antes de se tornar uma presença confiável entre as traves do West Ham, Lukasz Fabianski era um jovem goleiro com algum potencial que passava a maior parte do tempo no banco do Arsenal. No entanto, após uma lesão do goleiro titular Manuel Almunia, Fabianski foi chamado para jogar pelo Gunners na primeira partida das oitavas de final contra o Porto em 2010, com consequências desastrosas.

    Fabianski parecia nervoso mesmo antes de perder o equilíbrio aos 11 minutos e, inexplicavelmente, desviar um cruzamento de Silvestre Varela para o próprio gol. O Arsenal conseguiu empatar logo em seguida com Sol Campbell, mas Fabianski cometeu outro erro grave no início do segundo tempo, ao pegar um passe de Campbell e conceder um tiro livre indireto.

    Visivelmente abalado, o goleiro foi pego de surpresa ao tentar organizar sua defesa quando o Porto cobrou a falta rapidamente, o que permitiu a Radamel Falcao chutar para o gol vazio e garantir a vitória por 2 a 1 para o time português.

  • FC Bayern München v Manchester United: Group A - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Andre Onana (Bayern Munique x Manchester United, 2023)

    O Manchester United tomou a corajosa decisão de se separar do goleiro titular David de Gea durante o verão de 2023, substituindo-o por Andre Onana, que chegou do Inter por £ 43,8 milhões, tendo jogado anteriormente sob o comando de Erik ten Hag pelo Ajax. No entanto, o destino do camaronês em Old Trafford foi selado durante o primeiro jogo dos Red Devils na Liga dos Campeões da nova temporada.

    Já enfrentando uma tarefa difícil ao iniciar sua campanha europeia fora de casa contra o Bayern de Munique, o United ficou atrás no placar quando Onana deixou o fraco chute de Leroy Sane passar por baixo de seu corpo, resultando no primeiro gol do que acabou sendo uma vitória por 4 a 3 para o gigante da Bundesliga.

    “A equipe perdeu por causa desse erro”, admitiu Onana à TNT Sports após a partida. “Tenho que aprender, ser forte e seguir em frente, embora não seja uma situação fácil... A maneira como joguei hoje foi uma das minhas piores partidas.”

    Infelizmente para Onana, provavelmente nem foi seu pior jogo da fase de grupos...

  • Andre Onana Manchester United 2023-24Getty Images

    Andre Onana (Galatasaray x Manchester United, 2023)

    Onana repetiu o erro cometido contra o Bayern com outra falha contra o Galatasaray na segunda rodada, quando seu passe ruim da defesa levou à expulsão de Casemiro durante a derrota por 3 a 2 no Old Trafford. Ele se recuperou algumas semanas depois, defendendo um pênalti no último minuto contra o Copenhague para garantir a vitória por 1 a 0, mas a derrota subsequente do United na Dinamarca deixou suas esperanças de classificação por um fio antes da viagem a Istambul no final de novembro.

    Apesar da pressão, a equipe de Ten Hag abriu 2 a 0 no início da partida contra o Galatasaray, mas Onana errou o posicionamento e deu a Hakim Ziyech um gol em cobrança de falta. Scott McTominay fez 3 a 1 logo em seguida, mas o pesadelo de Onana não acabou, pois ele inexplicavelmente falhou em defender outra cobrança fraca de Ziyech, empurrando a bola rasteira do marroquino para dentro do gol, apesar da falta de força no chute.

    O Galatasaray acabou empatando em 3 a 3 graças aos erros de Onana, e o United foi eliminado duas semanas depois, ao não conseguir vencer o Bayern na sexta rodada.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRIDAFP

    Loris Karius (Liverpool x Real Madrid, 2018)

    Kinsky pode ter chegado perto, mas o desempenho de Loris Karius na final da Liga dos Campeões de 2018 continua sendo o padrão ouro quando se trata de falhas de goleiros no maior palco da Europa. Mais tarde, soube-se que o alemão sofreu uma concussão após um choque com o capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, no início do segundo tempo, o que pelo menos ajuda a explicar seu péssimo desempenho em Kiev, embora os torcedores do Liverpool não o perdoem tão facilmente.

    O pesadelo de Karius começou aos seis minutos do segundo tempo, quando ele estranhamente jogou a bola nas costas de Karim Benzema, que recuava, e ficou impotente ao ver a bola passar por ele e entrar no gol. Então, depois de não conseguir defender o incrível chute de bicicleta de Gareth Bale, após Sadio Mane ter empatado o jogo, Karius continuou a falhar ao defender um chute otimista de Bale de 30 metros, que fez o placar chegar a 3 a 1 e selou a vitória do Los Blancos.

    O goleiro dos Reds ficou em lágrimas ao final da partida e nunca mais voltaria a jogar pelo Liverpool.

