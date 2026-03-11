Antonin Kinsky, Loris Karius e as piores atuações de goleiros na história da Liga dos Campeões

Embora tenha havido, sem dúvida, desempenhos piores por parte de goleiros na história da Liga dos Campeões, talvez não tenha havido um único erro que tenha transformado uma eliminatória — e, na verdade, todo o torneio — como o de Gigi Donnarumma contra o Real Madrid nas oitavas de final de 2021-22.

Depois de vencer a primeira partida em casa por 1 a 0, o gol de Kylian Mbappé no Bernabeu colocou o Paris Saint-Germain em uma posição privilegiada para eliminar o Los Blancos e manter vivas as esperanças do time francês de conquistar sua primeira Copa da Europa. No entanto, a 30 minutos do fim da partida, tudo mudou.

Não conhecido por sua habilidade com a bola nos pés, Donnarumma demorou para sair da linha lateral, o que resultou em uma falta cometida por Karim Benzema. A bola sobrou para Vinicius Jr, que, por sua vez, passou para Benzema marcar o primeiro gol do que viria a ser um hat-trick decisivo. Mbappé, Lionel Messi e Neymar ficaram a lamber as feridas, enquanto o Real Madrid embarcava numa jornada épica para levantar o troféu, liderado pelo eventual vencedor da Bola de Ouro, Benzema. Mas nada disso teria sido possível sem a indecisão de Donnarumma dentro da sua própria área.