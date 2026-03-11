Antonin Kinsky, Loris Karius e as piores atuações de goleiros na história da Liga dos Campeões

Continuarão a ser feitas perguntas sobre se Igor Tudor deveria ter confiado ao jogador de 22 anos uma missão tão importante e se tomou a decisão certa ao substituí-lo naquele momento. Também deve ser destacado que, embora os erros de Kinsky tenham sido indubitavelmente custosos, ele não foi o único jogador do Tottenham a perder o equilíbrio naquela noite, quando o Spurs sofreu uma derrota por 5 a 2, o que só piorou ainda mais o clima em torno do clube ameaçado pelo rebaixamento.
Além disso, embora a atuação de Kinsky tenha sido realmente péssima, ele não é o primeiro goleiro a se destacar no maior palco, com muitos outros nomes reconhecidos tendo passado por noites de pesadelo na Liga dos Campeões ao longo dos anos...