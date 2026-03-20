Antonin Kinsky deve retornar ao time titular do Tottenham, apesar da péssima atuação na Liga dos Campeões, enquanto os Spurs são abalados pela notícia da lesão de Guglielmo Vicario

Vicario está prestes a ser submetido a uma cirurgia após sofrer uma hérnia. Os problemas com lesões do jogador da seleção italiana surgem em um momento crítico para o clube do norte de Londres, que se prepara para enfrentar o Nottingham Forest em um confronto decisivo contra o rebaixamento neste fim de semana. O Spurs ocupa a 16ª posição na tabela da Premier League, apenas um ponto à frente do West Ham, em 18º, e do Forest, em 17º.

Vicario estará disponível para a escalação neste fim de semana, confirmou o clube, mas será submetido à cirurgia em seguida, e os prognósticos variam entre quatro e seis semanas para uma cirurgia de hérnia, o que significa que ele deve perder partidas importantes. O Tottenham programou a cirurgia para coincidir com a pausa para os jogos internacionais, mas, no mínimo, Vicario deve perder os confrontos contra o Sunderland e o Brighton. Se ele ficar seis semanas fora, também poderá perder os jogos contra o Wolves e o Aston Villa.

O Spurs declarou em comunicado: “Podemos confirmar que Guglielmo Vicario será submetido a uma cirurgia de hérnia na próxima semana. O procedimento de pequena cirurgia para o goleiro da seleção italiana foi programado para causar o mínimo impacto possível em nossa temporada. Guglielmo iniciará sua reabilitação com nossa equipe médica imediatamente, e espera-se que ele possa retornar aos gramados no próximo mês.”