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Antonin Kinsky deve retornar ao time titular do Tottenham, apesar da péssima atuação na Liga dos Campeões, enquanto os Spurs são abalados pela notícia da lesão de Guglielmo Vicario
Vicario se machucou
Vicario está prestes a ser submetido a uma cirurgia após sofrer uma hérnia. Os problemas com lesões do jogador da seleção italiana surgem em um momento crítico para o clube do norte de Londres, que se prepara para enfrentar o Nottingham Forest em um confronto decisivo contra o rebaixamento neste fim de semana. O Spurs ocupa a 16ª posição na tabela da Premier League, apenas um ponto à frente do West Ham, em 18º, e do Forest, em 17º.
Vicario estará disponível para a escalação neste fim de semana, confirmou o clube, mas será submetido à cirurgia em seguida, e os prognósticos variam entre quatro e seis semanas para uma cirurgia de hérnia, o que significa que ele deve perder partidas importantes. O Tottenham programou a cirurgia para coincidir com a pausa para os jogos internacionais, mas, no mínimo, Vicario deve perder os confrontos contra o Sunderland e o Brighton. Se ele ficar seis semanas fora, também poderá perder os jogos contra o Wolves e o Aston Villa.
O Spurs declarou em comunicado: “Podemos confirmar que Guglielmo Vicario será submetido a uma cirurgia de hérnia na próxima semana. O procedimento de pequena cirurgia para o goleiro da seleção italiana foi programado para causar o mínimo impacto possível em nossa temporada. Guglielmo iniciará sua reabilitação com nossa equipe médica imediatamente, e espera-se que ele possa retornar aos gramados no próximo mês.”
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A redenção de Kinsky?
O goleiro reserva do Spurs é Kinsky, mas ele tem visto seu tempo de jogo reduzido nesta temporada. O técnico interino Igor Tudor escalou Kinsky contra o Atlético de Madrid na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, mas ele cometeu dois erros graves e sofreu três gols em 20 minutos, antes de ser brutalmente substituído. Tudor nem sequer olhou para ele enquanto este saía cabisbaixo do campo.
Tudor explicou sua decisão após a partida: “Sou técnico há 15 anos e nunca fiz isso, mas foi necessário para preservar o jogador e preservar a equipe. Foi uma situação incrível.
"Antes do jogo, foi a escolha certa, com a pressão sobre Guglielmo Vicario e Toni sendo um goleiro muito bom. Depois que isso aconteceu, é claro, é fácil dizer que não foi a decisão certa. Toni ficou arrependido, ele se desculpou pela equipe. Ele entende."
Kinsky agora pode jogar contra o Sunderland; a outra opção é o goleiro da base Brandon Austin, mas ele fez apenas três partidas pelo time principal do clube, e a última foi na fase de grupos da Liga Europa da temporada passada contra o Elfsborg, embora tenha mantido o gol invicto na vitória por 3 a 0.
Notícias positivas sobre lesões no Spurs
Enquanto Vicario deve ficar fora dos gramados por um tempo, Tudor trouxe notícias mais positivas sobre João Palhinha, que deve retornar após uma concussão, Dominic Solanke e até mesmo James Maddison, que ainda se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior sofrida na pré-temporada.
Ele disse aos repórteres: “Dom não treinou (na sexta-feira), mas provavelmente amanhã ele vai treinar com a equipe e estará disponível. Há alguns problemas com o quadril dele, mas acho que ele vai ficar bem.”
Sobre Maddison, perguntaram a Tudor se ele poderia jogar pelo Spurs antes do fim da temporada, e ele respondeu: “Sim. Maddison já está fazendo coisas interessantes também, com a bola, e correndo rápido também. Eu o vi. Ele está otimista.”
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E agora?
O Spurs enfrenta o Forest naquele que é, sem dúvida, o jogo mais importante da temporada. Uma derrota poderia levá-lo à zona de rebaixamento, caso o West Ham vença o Aston Villa, que não está em boa fase, no domingo. Vicario espera se despedir, pelo menos por enquanto, com uma boa atuação e, idealmente para o Spurs, sem sofrer gols.
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