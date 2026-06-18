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Antoine Semenyo foi eleito o Jogador da Partida pela FIFA, depois que o astro do Manchester City ajudou Gana - adversário da Inglaterra no Grupo L da Copa do Mundo - a vencer o Panamá por uma diferença mínima
Semenyo ajuda Gana a marcar no último minuto
Gana esperou até o último minuto para garantir a vitória sobre o Panamá, com Yirenkyi marcando o gol dramático da vitória no quinto minuto do tempo de acréscimo. As Estrelas Negras tiveram dificuldades para se impor durante longos períodos e pareciam destinadas a se contentar com um empate antes de finalmente conseguirem abrir o placar.
Semenyo se mostrou a opção ofensiva mais perigosa de Gana durante toda a partida. Atuando pela direita, ele ajudou a criar a jogada decisiva, com Abdul Fatawu dando o passe final antes de Yirenkyi empurrar a bola para o fundo da rede. O resultado levou Gana ao segundo lugar do Grupo L, empatado em pontos com a Inglaterra, enquanto o Panamá ficou lamentando a oportunidade perdida, apesar de ter controlado grande parte da partida.
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Semenyo destaca a importância do resultado
O atacante do Manchester City foi posteriormente eleito o Melhor Jogador da Partida. Semenyo admitiu que o fato de o gol da vitória ter surgido no final da partida tornou difícil processar as emoções. Ele também elogiou a resiliência de sua equipe diante de uma seleção do Panamá fisicamente imponente.
“Noventa minutos mais cinco... Nem sei como descrever essa emoção”, disse ele àFIFA. “Ficamos todos muito aliviados porque sabíamos o quanto essa partida era importante para nós e também porque isso nos dá um impulso de confiança para a próxima partida.
“Eles [o Panamá] tinham alguns jogadores bem grandalhões, para ser sincero, mas a gente gosta desse jogo físico. É disso que a gente se alimenta, e achei que foi um confronto muito bom hoje. Estou muito feliz por poder dizer que conquistamos essa vitória, mas não podemos tirar o pé do acelerador. Agora temos dois jogos importantes e grandes desafios pela frente.”
“Eles são meus amigos, mas...”
Gana enfrentará agora a Inglaterra, e Semenyo se deparará com nomes conhecidos do Manchester City e da Premier League. Antecipando o confronto, ele deixou claro que as amizades serão deixadas de lado.
“Vai ser muito difícil e é por isso que precisávamos dessa vitória e da confiança que pode nos ajudar a avançar para a próxima fase”, disse ele. “Sentimos que, com essa equipe, temos talento, temos algo a provar, e sinto que essa é a nossa força motriz.
“É claro que eles são meus amigos e há carinho entre nós, mas agora é hora de nos concentrarmos. Tivemos umas brincadeiras antes de partirmos para a Copa do Mundo, mas não acho que vai rolar mais nada. Acho que não vou mandar mensagem para ninguém da seleção da Inglaterra. Se eles me mandarem mensagem, eu respondo. Mas é uma competição séria, então é hora de nos dedicarmos totalmente.”
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O teste contra a Inglaterra está por vir
A atenção agora se volta para o confronto entre Gana e a Inglaterra, em Boston. As Estrelas Negras sabem que uma vitória sobre os Três Leões garantiria a classificação para as oitavas de final com uma partida de antecedência. Depois de ganhar impulso com uma vitória dramática sobre o Panamá, Gana enfrenta agora seu maior desafio da fase de grupos.