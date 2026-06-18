Antoine Semenyo foi eleito o Jogador da Partida pela FIFA, depois que o astro do Manchester City ajudou Gana - adversário da Inglaterra no Grupo L da Copa do Mundo - a vencer o Panamá por uma diferença mínima

O atacante do Manchester City foi posteriormente eleito o Melhor Jogador da Partida. Semenyo admitiu que o fato de o gol da vitória ter surgido no final da partida tornou difícil processar as emoções. Ele também elogiou a resiliência de sua equipe diante de uma seleção do Panamá fisicamente imponente.

“Noventa minutos mais cinco... Nem sei como descrever essa emoção”, disse ele àFIFA. “Ficamos todos muito aliviados porque sabíamos o quanto essa partida era importante para nós e também porque isso nos dá um impulso de confiança para a próxima partida.

“Eles [o Panamá] tinham alguns jogadores bem grandalhões, para ser sincero, mas a gente gosta desse jogo físico. É disso que a gente se alimenta, e achei que foi um confronto muito bom hoje. Estou muito feliz por poder dizer que conquistamos essa vitória, mas não podemos tirar o pé do acelerador. Agora temos dois jogos importantes e grandes desafios pela frente.”