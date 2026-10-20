Griezmann, que conquistou um título mundial com a França em 2018 e disputou 137 partidas pela seleção, decidiu buscar o sonho americano no verão de 2026. Depois de brilhar em duas passagens pelo Atlético de Madrid, separadas por uma temporada no Barcelona, o talentoso meia-atacante decidiu que estava pronto para um desafio completamente novo.

O Orlando abriu as portas para recebê-lo e viu a contratação de peso causar um impacto positivo logo de início, com 13 gols em 18 partidas em todas as competições.

Griezmann assinou contrato até 2028, com opção de prorrogação por mais 12 meses. Grimandi está confiante de que seu compatriota cumprirá o acordo na íntegra.

O ídolo do Atlético de Madrid não deu sinais de desaceleração. Ele completará 36 anos em março de 2027, mas nunca foi um jogador que dependesse da velocidade em campo. Sua inteligência de jogo lhe permitiu se destacar, e essas qualidades continuam evidentes nos Estados Unidos.