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Antoine Griezmann recebe previsão de “mais dois ou três anos” na MLS enquanto lendário atacante francês aproveita o sol da Flórida ao lado de Lionel Messi, também campeão mundial
Griezmann negocia contrato até 2028
Griezmann, que conquistou um título mundial com a França em 2018 e disputou 137 partidas pela seleção, decidiu buscar o sonho americano no verão de 2026. Depois de brilhar em duas passagens pelo Atlético de Madrid, separadas por uma temporada no Barcelona, o talentoso meia-atacante decidiu que estava pronto para um desafio completamente novo.
O Orlando abriu as portas para recebê-lo e viu a contratação de peso causar um impacto positivo logo de início, com 13 gols em 18 partidas em todas as competições.
Griezmann assinou contrato até 2028, com opção de prorrogação por mais 12 meses. Grimandi está confiante de que seu compatriota cumprirá o acordo na íntegra.
O ídolo do Atlético de Madrid não deu sinais de desaceleração. Ele completará 36 anos em março de 2027, mas nunca foi um jogador que dependesse da velocidade em campo. Sua inteligência de jogo lhe permitiu se destacar, e essas qualidades continuam evidentes nos Estados Unidos.
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Até quando Griezmann, campeão da Copa do Mundo, vai jogar?
Grimandi, que assinou com o Colorado Rapids em 2003 após passagens por Mônaco e Arsenal, mas nunca entrou em campo pelo clube sediado em Denver, disse ao GOAL, em entrevista em parceria com o Swiper Casino Canada, ao ser perguntado por quanto tempo Griezmann ainda pode jogar: “Ele marcou dois gols neste fim de semana e deu mais uma assistência, então teve um desempenho muito bom.
“Griezmann perdeu um pouco da capacidade física, mas é muito inteligente e tecnicamente é excelente, então ainda consegue jogar bem. Ele cuida bem do corpo e ainda tem boa resistência. Quando você é inteligente e tem boa técnica, pode jogar por muito tempo.
“Acho que Griezmann é da geração de 91, então ainda tem mais dois ou três anos para jogar, se quiser continuar. Fisicamente e tecnicamente, com a inteligência que tem, ele pode fazer isso sem problemas.”
Alguém pode impedir Messi de ganhar mais um prêmio de MVP da MLS?
Griezmann foi companheiro de equipe do argentino Messi, considerado o maior de todos os tempos, no Barcelona. Agora, é adversário direto do vencedor de oito Bolas de Ouro e uma das pessoas que continuam impressionadas com o nível de atuação do jogador de 39 anos.
Messi lidera novamente a disputa pela Chuteira de Ouro da MLS, com 25 gols, e deve ser um forte candidato ao terceiro prêmio consecutivo de MVP, o que ampliaria seu recorde. Questionado se alguém pode parar o craque sul-americano, Grimandi disse: “Quando se fala da Bola de Ouro, às vezes eu pensava que talvez dessem o prêmio a ele por tudo o que fez na carreira e por ainda chegar à final da Copa do Mundo, ainda ser eleito MVP.
“Eu pensava: por que não? Porque, na idade dele, o que ainda faz é inacreditável. Toda vez que tenho a chance de vê-lo jogar ao vivo, ele continua sendo um jogador excepcional. É realmente impressionante vê-lo atuar nesse nível.
“Mesmo tendo passado por um momento difícil porque perdeu o pai, ele continuou jogando bem e ainda tem vontade de vencer. Isso surpreende na idade dele. O último jogo pela Argentina foi um momento emocionante e uma oportunidade para o futebol homenagear um jogador assim.”
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Griezmann e Messi brilham na Flórida
Messi se despediu de forma emocionante da seleção argentina em 6 de outubro. Ele encerrou a carreira internacional com 208 jogos pela seleção. Na despedida, somou mais duas assistências e marcou seu 126º gol.
Ele também trabalha em um acordo na Flórida até 2028, o que significa que deve cruzar o caminho de Griezmann com frequência nos próximos anos, com Inter Miami e Orlando City na expectativa de conquistar a MLS Cup em 2026 à medida que os playoffs se aproximam.
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