Antoine Griezmann pede desculpas aos torcedores do Atlético de Madrid pelo “erro” de se transferir para o Barcelona, após o último jogo em casa

Em uma cerimônia emocionante após a vitória do Atlético por 1 a 0 sobre o Girona, Griezmann pegou o microfone para se dirigir aos torcedores que o apoiaram em suas duas passagens pelo clube. Apesar de ter se tornado o maior artilheiro da história do clube, o jogador de 35 anos sentiu a necessidade de esclarecer as coisas sobre sua controversa transferência de 120 milhões de euros para o Camp Nou, há sete anos.

“Obrigado a todos por terem ficado ao meu lado. Isso é incrível”, disse o francês. “Isso é importante. Sei que muitos de vocês já perdoaram, e alguns ainda não, mas peço desculpas novamente [por ter me transferido para o Barcelona]. Eu não percebia o quanto era amado aqui. Eu era muito jovem e cometi um erro. Voltei a mim e fizemos tudo o que pudemos para aproveitar a vida aqui novamente.”



