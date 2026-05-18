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Antoine Griezmann pede desculpas aos torcedores do Atlético de Madrid pelo “erro” de se transferir para o Barcelona, após o último jogo em casa
Um sincero pedido de desculpas ao Metropolitano
Em uma cerimônia emocionante após a vitória do Atlético por 1 a 0 sobre o Girona, Griezmann pegou o microfone para se dirigir aos torcedores que o apoiaram em suas duas passagens pelo clube. Apesar de ter se tornado o maior artilheiro da história do clube, o jogador de 35 anos sentiu a necessidade de esclarecer as coisas sobre sua controversa transferência de 120 milhões de euros para o Camp Nou, há sete anos.
“Obrigado a todos por terem ficado ao meu lado. Isso é incrível”, disse o francês. “Isso é importante. Sei que muitos de vocês já perdoaram, e alguns ainda não, mas peço desculpas novamente [por ter me transferido para o Barcelona]. Eu não percebia o quanto era amado aqui. Eu era muito jovem e cometi um erro. Voltei a mim e fizemos tudo o que pudemos para aproveitar a vida aqui novamente.”
- AFP
Para o ícone do Atlético, o amor está acima dos troféus
Embora a coleção de troféus de Griezmann inclua a Liga Europa e uma Copa do Mundo com a França, a ausência de um título da La Liga ou de uma Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid continua sendo motivo de discussão. No entanto, o experiente atacante insistiu que o vínculo que construiu com os colchoneros superava qualquer título que ele pudesse ter deixado de conquistar durante sua carreira na Espanha.
“Não consegui trazer para casa um título da La Liga nem um troféu da Liga dos Campeões, mas esse amor vale mais”, acrescentou Griezmann durante seu discurso de despedida no estádio. “Vou carregá-lo comigo pelo resto da vida.” Suas palavras foram recebidas com aplausos estrondosos de uma torcida que o viu registrar 100 assistências pelo clube ao longo de sua passagem lendária.
Homenagens de Simeone e Oblak
O técnico do Atlético, Diego Simeone, elogiou efusivamente seu craque, que está de saída, descrevendo-o como “provavelmente o melhor jogador que já tivemos aqui”. Griezmann não demorou a retribuir o elogio, reconhecendo o mérito do técnico argentino por sua evolução até se tornar um dos melhores jogadores do mundo durante o tempo que passaram juntos no Metropolitano.
“Graças a você [Simeone], há tanta emoção neste estádio”, disse Griezmann. “Graças a você, me tornei campeão mundial e me senti o melhor do mundo. Devo muito a você, e foi uma honra lutar por você.”
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O fim da carreira e a mudança para a MLS
A despedida de Griezmann coincidiu com sua 500ª partida pelo clube, jogo em que deu a assistência para o gol da vitória de Ademola Lookman. Foi um final digno para uma carreira no futebol nacional que o viu evoluir de um magro ponta da Real Sociedad para o jogador mais prolífico da história do Atlético de Madrid.
O francês provavelmente voltará a jogar na última partida da temporada do Atlético, contra o Villarreal, antes de embarcar em uma nova aventura nos Estados Unidos, já que concordou em se juntar ao Orlando City em uma transferência sem custos. Enquanto se prepara para a vida na MLS, ele deixa para trás um legado de 212 gols e um relacionamento restaurado com uma torcida que teve de reconquistar com muito esforço, partindo, no fim das contas, como uma lenda indiscutível do clube.