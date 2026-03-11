Antoine Griezmann fala sobre o fracasso da transferência para o Orlando City, enquanto o astro do Atlético de Madrid explica por que decidiu não se transferir para a MLS

O interesse do Orlando City pelo vencedor da Copa do Mundo não é segredo, com o diretor esportivo Ricardo Moreira supostamente viajando várias vezes à Espanha para negociar um possível acordo. No entanto, o diretor esportivo do Atlético, Mateu Alemany, foi rápido em descartar as especulações, afirmando que Griezmann continua comprometido com o clube, onde tem contrato até junho de 2027.

Após a vitória do Atlético de Madrid por 5 a 2 sobre o Tottenham Hotspur na Liga dos Campeões — partida em que ele marcou um gol e deu uma assistência —, Griezmann deixou claro que seu futuro imediato está na capital espanhola, e não na Flórida, enfatizando que ainda está profundamente comprometido com o projeto de Diego Simeone.

“Estou muito bem aqui, me divertindo muito”, disse Griezmann à Movistar TV. “O que faço em campo fala por si. Veremos, mas a ideia é ficar até o fim, e então outros poderão se pronunciar.”