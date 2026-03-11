AFP
Traduzido por
Antoine Griezmann fala sobre o fracasso da transferência para o Orlando City, enquanto o astro do Atlético de Madrid explica por que decidiu não se transferir para a MLS
Griezmann esclarece seu futuro imediato
O interesse do Orlando City pelo vencedor da Copa do Mundo não é segredo, com o diretor esportivo Ricardo Moreira supostamente viajando várias vezes à Espanha para negociar um possível acordo. No entanto, o diretor esportivo do Atlético, Mateu Alemany, foi rápido em descartar as especulações, afirmando que Griezmann continua comprometido com o clube, onde tem contrato até junho de 2027.
Após a vitória do Atlético de Madrid por 5 a 2 sobre o Tottenham Hotspur na Liga dos Campeões — partida em que ele marcou um gol e deu uma assistência —, Griezmann deixou claro que seu futuro imediato está na capital espanhola, e não na Flórida, enfatizando que ainda está profundamente comprometido com o projeto de Diego Simeone.
“Estou muito bem aqui, me divertindo muito”, disse Griezmann à Movistar TV. “O que faço em campo fala por si. Veremos, mas a ideia é ficar até o fim, e então outros poderão se pronunciar.”
- Getty Images Sport
Em busca de títulos na Espanha
A principal motivação para a decisão de Griezmann parece ser a busca por um troféu importante, especificamente a Copa del Rey, onde o Atlético de Madrid enfrentará o Real Sociedad na final em 18 de abril. Com o fechamento da janela de transferências da MLS em 26 de março, o francês não tem intenção de forçar uma transferência no meio da temporada.
“Esse é o meu sonho e meu objetivo, espero conquistar algo grande”, acrescentou ele sobre sua busca por um troféu. Enquanto isso, o Orlando City, que detém seus “direitos de descoberta” — um método usado pela MLS para dar prioridade a um time na negociação da transferência de um jogador que não pertence à liga —, agora deve esperar até pelo menos 13 de julho para retomar sua busca.
A oportunidade perdida do Orlando City
A rejeição é um golpe duro para o Orlando City, que atualmente tem o pior histórico de toda a MLS, com três derrotas, apenas três gols marcados e 11 sofridos. O clube esperava que Griezmann trouxesse o poder de estrela necessário para competir com rivais como o Inter Miami. Enquanto isso, Simeone continua encantado: “Estou muito feliz com a forma como Antoine está se dedicando. Ele sabe o quanto é importante para a história do Atlético de Madrid.”
- Getty Images Sport
A tendência crescente do MLS
Embora Griezmann tenha optado por permanecer no clube por enquanto, ele continua fazendo parte de uma tendência de superestrelas que devem buscar um futuro na MLS após a transferência de Lionel Messi. Griezmann nunca escondeu sua admiração pela cultura americana, sugerindo que uma transferência é uma questão de “quando” e não de “se”. Por enquanto, seu foco continua sendo o Real Madrid e a busca por mais momentos históricos com a famosa camisa vermelha e branca.
Publicidade