Getty Images Sport
Traduzido por
Antoine Griezmann brilha, e o Orlando City atropela o Toronto FC em convincente vitória por 3 a 0
Inglaterra confirma vitória categórica
A partida começou em ritmo frenético, com Maxime Crepeau e Luka Gavran sendo obrigados a fazer defesas difíceis logo no início para manter o placar zerado. O gol de Griezmann, nos acréscimos do primeiro tempo, mudou o rumo do jogo depois de revisões do VAR terem anulado anteriormente um gol contra e revertido uma decisão de pênalti. O Orlando então assumiu total controle após o intervalo, com Sarajian marcando seu primeiro gol na MLS antes de Angulo confirmar a vitória nos acréscimos.
- Getty Images Sport
Griezmann mantém boa fase goleadora
O voleio certeiro de Griezmann no primeiro tempo ampliou sua notável sequência de gols para cinco jogos consecutivos na Major League Soccer. A fase letal do atacante francês revitalizou a linha de frente do Orlando City após um início desarticulado de campanha no terço final do campo. Sua experiência e frieza seguem proporcionando poder de decisão contra adversários difíceis, reforçando seu status como ponto focal da recente reação do Orlando.
Sequência invicta chega ao fim
Uma vitória abrangente por 3 a 0 amplia a sequência invicta do Orlando para cinco partidas, com quatro vitórias e um empate nesse período. Os três pontos levam o clube da Flórida aos 34 em 25 jogos, consolidando sua posição dentro das vagas de playoffs da Conferência Leste. Em contraste, esta foi a primeira derrota do Toronto na liga desde o fim de julho, encerrando abruptamente sua sequência invicta de sete partidas.
- Getty Images Sport
Semifinal da Copa se aproxima
Agora, o Orlando volta seu foco para a briga por título ao enfrentar o Columbus nas semifinais da US Open Cup na quarta-feira. O Orlando chega para esse mata-mata com embalo real após engatar três vitórias consecutivas na liga. Já o Toronto precisa se reorganizar rapidamente antes de fazer uma primeira viagem da história ao Energizer Park para enfrentar o St. Louis City SC no sábado.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.