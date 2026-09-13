Antoine Griezmann brilha, e o Orlando City atropela o Toronto FC em convincente vitória por 3 a 0

A partida começou em ritmo frenético, com Maxime Crepeau e Luka Gavran sendo obrigados a fazer defesas difíceis logo no início para manter o placar zerado. O gol de Griezmann, nos acréscimos do primeiro tempo, mudou o rumo do jogo depois de revisões do VAR terem anulado anteriormente um gol contra e revertido uma decisão de pênalti. O Orlando então assumiu total controle após o intervalo, com Sarajian marcando seu primeiro gol na MLS antes de Angulo confirmar a vitória nos acréscimos.