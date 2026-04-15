Antoine Griezmann aponta seus erros ao refletir sobre o início difícil contra o Barcelona na emocionante partida da Liga dos Campeões

Enquanto o clima no Metropolitano era de júbilo após o apito final, Griezmann estava em um momento de reflexão após o confronto decisivo. O Atlético perdeu a segunda partida por 2 a 1, resultado que foi suficiente para a classificação, mas o atacante estava visivelmente frustrado com sua contribuição individual, destacando especificamente os erros que deram ao Barça esperança de uma reviravolta.

Em entrevista à Movistar após o confronto cheio de tensão, Griezmann foi brutalmente honesto sobre seu papel nos gols sofridos. “Estou muito feliz. Cometemos dois erros pelos quais se paga na hora nesses jogos. Perdi a bola no segundo [gol]. Me posicionei mal para passar a bola”, admitiu o atacante.

Seu erro permitiu que o Barça recuperasse o ímpeto, mas um gol decisivo de Ademola Lookman acabou garantindo a classificação dos Rojiblancos no placar agregado. Griezmann acrescentou: “Então, com nossos torcedores e a qualidade que temos, conseguimos marcar. Não estávamos confortáveis com a bola. Não tivemos a compostura necessária para jogar nosso jogo, mas, bem, estamos nas semifinais.”