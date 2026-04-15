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Antoine Griezmann aponta seus erros ao refletir sobre o início difícil contra o Barcelona na emocionante partida da Liga dos Campeões
Erros individuais quase custam caro
Enquanto o clima no Metropolitano era de júbilo após o apito final, Griezmann estava em um momento de reflexão após o confronto decisivo. O Atlético perdeu a segunda partida por 2 a 1, resultado que foi suficiente para a classificação, mas o atacante estava visivelmente frustrado com sua contribuição individual, destacando especificamente os erros que deram ao Barça esperança de uma reviravolta.
Em entrevista à Movistar após o confronto cheio de tensão, Griezmann foi brutalmente honesto sobre seu papel nos gols sofridos. “Estou muito feliz. Cometemos dois erros pelos quais se paga na hora nesses jogos. Perdi a bola no segundo [gol]. Me posicionei mal para passar a bola”, admitiu o atacante.
Seu erro permitiu que o Barça recuperasse o ímpeto, mas um gol decisivo de Ademola Lookman acabou garantindo a classificação dos Rojiblancos no placar agregado. Griezmann acrescentou: “Então, com nossos torcedores e a qualidade que temos, conseguimos marcar. Não estávamos confortáveis com a bola. Não tivemos a compostura necessária para jogar nosso jogo, mas, bem, estamos nas semifinais.”
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De olho nas semifinais
O Atlético enfrentará o vencedor do confronto entre Arsenal e Sporting CP nas semifinais. Para Griezmann, a identidade do adversário é secundária em relação ao nível de desempenho que sua própria equipe consegue apresentar. Ele acredita que, se os Rojiblancos conseguirem manter a intensidade defensiva e evitar os erros cometidos contra o Barça, poderão vencer qualquer adversário. “Não importa contra quem jogamos, desde que estejamos bem até o fim”, disse o francês. “Foi uma eliminatória muito bonita e difícil contra uma grande equipe que joga muito bem. Nos custou muito, mas estamos classificados.”
Simeone elogia seu “gênio” do futebol
Enquanto Griezmann se dedicava a analisar criticamente seu desempenho, seu técnico foi muito mais elogioso, já que Simeone se recusou a deixar que a autocrítica de seu craque ofuscasse o impacto geral que ele teve na história do clube.
“Ele é um gênio”, disse Simeone sobre Griezmann, que deve se juntar ao Orlando City na MLS neste verão. “Com o tempo, vamos perceber que tivemos aqui um gênio do futebol, um jogador que faz a diferença, com experiência e personalidade. Esperemos que Deus e o destino lhe concedam o que ele busca no tempo que ainda lhe resta conosco.”
- (C)Getty Images
A final da Copa del Rey se aproxima
Não há tempo para o time de Simeone descansar sobre os louros, com a final da Copa del Rey contra a Real Sociedad se aproximando neste sábado. Griezmann, que enfrentará seu ex-clube, está ciente do desgaste físico que a batalha da Liga dos Campeões causou ao time e acredita que a recuperação será o fator decisivo nos próximos dias.
“Agora também estamos pensando no sábado. Vai ser um jogo bonito, mas difícil. Agora é hora de descansar”, concluiu o atacante. Tendo já conquistado o status de lenda em Madri, o francês está determinado a encerrar sua última temporada na Espanha com o máximo de títulos possível antes de embarcar em sua aventura norte-americana.