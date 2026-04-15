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Muhammad Zaki

Traduzido por

Antoine Griezmann aponta seus erros ao refletir sobre o início difícil contra o Barcelona na emocionante partida da Liga dos Campeões

A. Griezmann
Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid x Barcelona
Liga dos Campeões
La Liga

Antoine Griezmann admitiu que seus próprios erros individuais quase custaram caro ao Atlético de Madrid na dramática partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona. Apesar dos erros incomuns do francês na posse de bola, a equipe de Diego Simeone conseguiu vencer a eliminatória por 3 a 2 no placar agregado, garantindo assim sua vaga nas semifinais.

  • Erros individuais quase custam caro

    Enquanto o clima no Metropolitano era de júbilo após o apito final, Griezmann estava em um momento de reflexão após o confronto decisivo. O Atlético perdeu a segunda partida por 2 a 1, resultado que foi suficiente para a classificação, mas o atacante estava visivelmente frustrado com sua contribuição individual, destacando especificamente os erros que deram ao Barça esperança de uma reviravolta.

    Em entrevista à Movistar após o confronto cheio de tensão, Griezmann foi brutalmente honesto sobre seu papel nos gols sofridos. “Estou muito feliz. Cometemos dois erros pelos quais se paga na hora nesses jogos. Perdi a bola no segundo [gol]. Me posicionei mal para passar a bola”, admitiu o atacante. 

    Seu erro permitiu que o Barça recuperasse o ímpeto, mas um gol decisivo de Ademola Lookman acabou garantindo a classificação dos Rojiblancos no placar agregado. Griezmann acrescentou: “Então, com nossos torcedores e a qualidade que temos, conseguimos marcar. Não estávamos confortáveis com a bola. Não tivemos a compostura necessária para jogar nosso jogo, mas, bem, estamos nas semifinais.”

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    De olho nas semifinais

    O Atlético enfrentará o vencedor do confronto entre Arsenal e Sporting CP nas semifinais. Para Griezmann, a identidade do adversário é secundária em relação ao nível de desempenho que sua própria equipe consegue apresentar. Ele acredita que, se os Rojiblancos conseguirem manter a intensidade defensiva e evitar os erros cometidos contra o Barça, poderão vencer qualquer adversário. “Não importa contra quem jogamos, desde que estejamos bem até o fim”, disse o francês. “Foi uma eliminatória muito bonita e difícil contra uma grande equipe que joga muito bem. Nos custou muito, mas estamos classificados.”

  • Simeone elogia seu “gênio” do futebol

    Enquanto Griezmann se dedicava a analisar criticamente seu desempenho, seu técnico foi muito mais elogioso, já que Simeone se recusou a deixar que a autocrítica de seu craque ofuscasse o impacto geral que ele teve na história do clube.

    “Ele é um gênio”, disse Simeone sobre Griezmann, que deve se juntar ao Orlando City na MLS neste verão. “Com o tempo, vamos perceber que tivemos aqui um gênio do futebol, um jogador que faz a diferença, com experiência e personalidade. Esperemos que Deus e o destino lhe concedam o que ele busca no tempo que ainda lhe resta conosco.”

  • Julian Alvarez Atletico Madrid Takefusa Kubo Real Sociedad(C)Getty Images

    A final da Copa del Rey se aproxima

    Não há tempo para o time de Simeone descansar sobre os louros, com a final da Copa del Rey contra a Real Sociedad se aproximando neste sábado. Griezmann, que enfrentará seu ex-clube, está ciente do desgaste físico que a batalha da Liga dos Campeões causou ao time e acredita que a recuperação será o fator decisivo nos próximos dias.

    “Agora também estamos pensando no sábado. Vai ser um jogo bonito, mas difícil. Agora é hora de descansar”, concluiu o atacante. Tendo já conquistado o status de lenda em Madri, o francês está determinado a encerrar sua última temporada na Espanha com o máximo de títulos possível antes de embarcar em sua aventura norte-americana.

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