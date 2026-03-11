Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP
Muhammad Zaki

Traduzido por

Antoine Griezmann admite que o “campo escorregadio” causou “erros” do Tottenham na goleada da Liga dos Campeões e alerta o Atlético de Madrid para não repetir o colapso do Barcelona

Antoine Griezmann voltou no tempo na noite de terça-feira, liderando a goleada por 5 a 2 sobre o Tottenham Hotspur nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Apesar do placar enfático, Griezmann observou que a equipe de Diego Simeone soube explorar um “gramado escorregadio” que levou o Spurs a cometer erros graves ao longo da partida de ida.

  • O Tottenham tropeça no Metropolitano

    A superfície escorregadia foi catastrófica para o goleiro do Tottenham, Antonin Kinsky, cujos dois erros fatais no gramado desconhecido deram ao Atlético o primeiro e o terceiro gols. O Spurs viu-se perdendo por 3 a 0 em 15 minutos, antes de acabar perdendo por 5 a 2. Griezmann aproveitou o caos com um gol e uma assistência, garantindo que o gigante da Premier League enfrentasse uma tarefa difícil na partida de volta.

    Ele reconheceu que o terreno desafiador desempenhou um papel crucial ao punir os erros iniciais do Spurs. “Aproveitamos alguns dos erros deles, sejam técnicos ou por causa do campo, que é muito escorregadio e não estamos acostumados a isso”, explicou Griezmann à Movistar, segundo o Diario AS, após a partida.

    • Publicidade
  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Griezmann adverte contra a complacência

    Enquanto o Metropolitano estava em clima de comemoração, Griezmann fez uma advertência severa sobre a partida de volta em Londres. Ele pediu ao time para não repetir os erros que levaram a uma quase derrota contra o Barcelona nas semifinais da Copa del Rey. Apesar de terem conquistado uma vantagem confortável de 4 a 0 na primeira partida contra os gigantes catalães, os jogadores de Diego Simeone sofreram um grande susto após uma derrota por 3 a 0 na partida de volta. No final, eles conseguiram passar pela eliminatória com uma vitória apertada por 4 a 3 no placar agregado, mas a experiência nervosa claramente deixou uma impressão duradoura no experiente atacante.

    “Fizemos um ótimo jogo e é uma pena termos sofrido dois gols. Temos que analisar isso para não repetir o que fizemos em Barcelona, porque temos uma boa vantagem”, acrescentou Griezmann. 

  • Estrela do Atlético confirma decisão de transferência

    Além dos feitos heróicos na Europa, Griezmann finalmente abordou as especulações crescentes sobre uma possível transferência para a MLS. Apesar do intenso interesse do Orlando City, o jogador de 34 anos confirmou que não tem intenção de deixar a capital espanhola antes do término da atual campanha. Ele enfatizou sua felicidade no clube, afirmando: “Estou muito bem aqui, me divertindo muito. O que faço em campo fala por si mesmo. Vamos ver, mas a ideia é ficar até o final, e depois outros podem se pronunciar.”

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Os sonhos de Griezmann em relação aos troféus

    Um fator importante no compromisso de Griezmann com o Atlético é a atração pelo sucesso em conquistar troféus antes do final da temporada. O atacante está de olho na final da Copa del Rey contra o Real Sociedad, em abril, na tentativa de conquistar um troféu que até agora lhe escapou em suas duas passagens pelo time vermelho e branco do Atlético. Quando questionado se ganhar a copa era a principal motivação para permanecer, ele acrescentou: “Esse é o meu sonho e meu objetivo, para que possamos alcançar algo grande.”

La Liga
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Getafe crest
Getafe
GET
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Tottenham crest
Tottenham
TOT
0