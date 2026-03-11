AFP
Antoine Griezmann admite que o “campo escorregadio” causou “erros” do Tottenham na goleada da Liga dos Campeões e alerta o Atlético de Madrid para não repetir o colapso do Barcelona
O Tottenham tropeça no Metropolitano
A superfície escorregadia foi catastrófica para o goleiro do Tottenham, Antonin Kinsky, cujos dois erros fatais no gramado desconhecido deram ao Atlético o primeiro e o terceiro gols. O Spurs viu-se perdendo por 3 a 0 em 15 minutos, antes de acabar perdendo por 5 a 2. Griezmann aproveitou o caos com um gol e uma assistência, garantindo que o gigante da Premier League enfrentasse uma tarefa difícil na partida de volta.
Ele reconheceu que o terreno desafiador desempenhou um papel crucial ao punir os erros iniciais do Spurs. “Aproveitamos alguns dos erros deles, sejam técnicos ou por causa do campo, que é muito escorregadio e não estamos acostumados a isso”, explicou Griezmann à Movistar, segundo o Diario AS, após a partida.
Griezmann adverte contra a complacência
Enquanto o Metropolitano estava em clima de comemoração, Griezmann fez uma advertência severa sobre a partida de volta em Londres. Ele pediu ao time para não repetir os erros que levaram a uma quase derrota contra o Barcelona nas semifinais da Copa del Rey. Apesar de terem conquistado uma vantagem confortável de 4 a 0 na primeira partida contra os gigantes catalães, os jogadores de Diego Simeone sofreram um grande susto após uma derrota por 3 a 0 na partida de volta. No final, eles conseguiram passar pela eliminatória com uma vitória apertada por 4 a 3 no placar agregado, mas a experiência nervosa claramente deixou uma impressão duradoura no experiente atacante.
“Fizemos um ótimo jogo e é uma pena termos sofrido dois gols. Temos que analisar isso para não repetir o que fizemos em Barcelona, porque temos uma boa vantagem”, acrescentou Griezmann.
Estrela do Atlético confirma decisão de transferência
Além dos feitos heróicos na Europa, Griezmann finalmente abordou as especulações crescentes sobre uma possível transferência para a MLS. Apesar do intenso interesse do Orlando City, o jogador de 34 anos confirmou que não tem intenção de deixar a capital espanhola antes do término da atual campanha. Ele enfatizou sua felicidade no clube, afirmando: “Estou muito bem aqui, me divertindo muito. O que faço em campo fala por si mesmo. Vamos ver, mas a ideia é ficar até o final, e depois outros podem se pronunciar.”
Os sonhos de Griezmann em relação aos troféus
Um fator importante no compromisso de Griezmann com o Atlético é a atração pelo sucesso em conquistar troféus antes do final da temporada. O atacante está de olho na final da Copa del Rey contra o Real Sociedad, em abril, na tentativa de conquistar um troféu que até agora lhe escapou em suas duas passagens pelo time vermelho e branco do Atlético. Quando questionado se ganhar a copa era a principal motivação para permanecer, ele acrescentou: “Esse é o meu sonho e meu objetivo, para que possamos alcançar algo grande.”
