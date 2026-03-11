Antoine Griezmann admite que o “campo escorregadio” causou “erros” do Tottenham na goleada da Liga dos Campeões e alerta o Atlético de Madrid para não repetir o colapso do Barcelona

A superfície escorregadia foi catastrófica para o goleiro do Tottenham, Antonin Kinsky, cujos dois erros fatais no gramado desconhecido deram ao Atlético o primeiro e o terceiro gols. O Spurs viu-se perdendo por 3 a 0 em 15 minutos, antes de acabar perdendo por 5 a 2. Griezmann aproveitou o caos com um gol e uma assistência, garantindo que o gigante da Premier League enfrentasse uma tarefa difícil na partida de volta.

Ele reconheceu que o terreno desafiador desempenhou um papel crucial ao punir os erros iniciais do Spurs. “Aproveitamos alguns dos erros deles, sejam técnicos ou por causa do campo, que é muito escorregadio e não estamos acostumados a isso”, explicou Griezmann à Movistar, segundo o Diario AS, após a partida.