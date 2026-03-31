Anthony Martial, jogador que não deu certo no Manchester United, foi dispensado pelo clube mexicano Monterrey, enquanto o atacante francês paga o preço por uma reação irritada ao ser substituído

Martial tornou-se o adolescente mais caro do futebol mundial ao se transferir do Mônaco para Old Trafford por 36 milhões de libras (48 milhões de dólares) em 2016. Ele passou nove anos no time dos Red Devils, somando 317 partidas e marcando 90 gols. Esperava-se mais dele na Inglaterra, mas acabou perdendo gradualmente espaço na equipe do United.

Isso levou a uma passagem por empréstimo pelo Sevilla durante a temporada 2021-22, antes de partir definitivamente para o AEK Atenas em 2024 como jogador sem contrato. Passou apenas uma temporada na Grécia, tendo aproveitado a oportunidade de se transferir para o México em setembro de 2025.