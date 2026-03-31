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Anthony Martial, jogador que não deu certo no Manchester United, foi dispensado pelo clube mexicano Monterrey, enquanto o atacante francês paga o preço por uma reação irritada ao ser substituído
Martial já foi o adolescente mais caro do futebol mundial
Martial tornou-se o adolescente mais caro do futebol mundial ao se transferir do Mônaco para Old Trafford por 36 milhões de libras (48 milhões de dólares) em 2016. Ele passou nove anos no time dos Red Devils, somando 317 partidas e marcando 90 gols. Esperava-se mais dele na Inglaterra, mas acabou perdendo gradualmente espaço na equipe do United.
Isso levou a uma passagem por empréstimo pelo Sevilla durante a temporada 2021-22, antes de partir definitivamente para o AEK Atenas em 2024 como jogador sem contrato. Passou apenas uma temporada na Grécia, tendo aproveitado a oportunidade de se transferir para o México em setembro de 2025.
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Martial reagiu com raiva ao ter sido deixado no banco pelo Monterrey
O início de sua trajetória no Monterrey foi lento, com apenas um gol marcado em 20 partidas em todas as competições. As dificuldades de Martial para recuperar a forma têm atraído críticas da imprensa mexicana.
Sua vaga no time do Monterrey já está seriamente ameaçada, tendo ficado no banco na recente partida contra o Chivas de Guadalajara. Martial supostamente acredita que deveria ter entrado em campo naquela partida.
O TUDN afirma que o atacante de 30 anos reagiu com raiva ao não ser escalado quando o Monterrey perdia por três gols. Em vez de ser chamado, o jovem Joaquin Moxica foi escalado na última substituição, faltando 16 minutos para o fim da partida.
Como Martial foi punido por ter perdido a cabeça no banco
Diz-se que Martial “perdeu a paciência” por ter sido preterido pelo técnico Nicolas Sanchez, já que permaneceu no banco sem entrar em campo. Esse surto teria sido observado e registrado pela comissão técnica.
Ele agora foi punido, com a TUDN informando que Martial recebeu a ordem de se afastar dos treinos com o restante do elenco principal. Esse afastamento forçado durará uma semana inteira, quando a situação será reavaliada.
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Martial assinou um contrato de dois anos ao ingressar no Monterrey
Martial assinou um contrato de dois anos ao se juntar ao Monterrey, mas ainda não se sabe se esses termos serão cumpridos. Ele ainda tem tempo para causar o impacto desejado, mas precisará pedir desculpas a todos aqueles que ofendeu com suas travessuras.
Martial, que conta com 30 partidas pela seleção principal, corre o risco de ver sua reputação cair a tal ponto que encontrar outro clube interessado pode se tornar difícil. Sua habilidade nunca foi questionada, mas dúvidas sobre sua atitude pairam sobre ele há algum tempo.