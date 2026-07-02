A República Democrática do Congo ameaçou causar uma grande zebra ao abrir o placar logo aos sete minutos de jogo. No entanto, Kane empatou aos 75 minutos, antes de garantir a vitória por 2 a 1 com um chute fulminante a cinco minutos do fim.

Com os dois gols, ele chegou a cinco gols no torneio, empatando com Erling Haaland e ficando a apenas um gol de Messi e Kylian Mbappé na disputa pela Chuteira de Ouro. Gordon, que deu as duas assistências após entrar como reserva, elevou Kane ao mais alto patamar. “É incrível estar ao lado dele todos os dias, porque quando você está perto de alguém desse nível de elite, ele está no topo, no topo mesmo do futebol”, afirmou Gordon.