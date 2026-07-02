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Anthony Gordon sugere que Harry Kane está jogando no mesmo nível de Lionel Messi ao elogiar seu “fenomenal” companheiro de seleção da Inglaterra após os dois gols marcados na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo
Salvando a Inglaterra da beira do abismo
A República Democrática do Congo ameaçou causar uma grande zebra ao abrir o placar logo aos sete minutos de jogo. No entanto, Kane empatou aos 75 minutos, antes de garantir a vitória por 2 a 1 com um chute fulminante a cinco minutos do fim.
Com os dois gols, ele chegou a cinco gols no torneio, empatando com Erling Haaland e ficando a apenas um gol de Messi e Kylian Mbappé na disputa pela Chuteira de Ouro. Gordon, que deu as duas assistências após entrar como reserva, elevou Kane ao mais alto patamar. “É incrível estar ao lado dele todos os dias, porque quando você está perto de alguém desse nível de elite, ele está no topo, no topo mesmo do futebol”, afirmou Gordon.
- AFP
Kane leva seu excelente desempenho nos clubes para a Copa do Mundo
Gordon enfatizou que as atuações fenomenais de Kane são resultado direto de uma ética de trabalho incansável. Kane teve uma temporada histórica com o Bayern de Munique, marcando 61 gols em 51 partidas. Isso representou a melhor média de gols de sua carreira, superando as expectativas, apesar de ele já ter completado 32 anos.
“Ele está tendo uma temporada que só foi superada por Leo Messi, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Isso mostra bem o nível em que ele está jogando”, explicou Gordon. “Não é por acaso. É a consistência diária: o quanto ele se esforça, cada treino de finalização, ele faz com paixão, com seriedade. Ele nunca, jamais perde o ritmo. É incrível estar perto dele. Ele é, sem dúvida, uma inspiração para todos nós.”
“Ele joga em um nível tão, tão alto”
Apesar de ter ficado atrás no placar logo no início e de ter enfrentado uma frustração crescente ao longo da partida, Gordon insistiu que a Inglaterra nunca perdeu a fé em sua capacidade de avançar. Ele também demonstrou total confiança em Kane quando a chance decisiva surgiu nos minutos finais. “Assim que ele chutou, eu soube que ia entrar. Eu já estava comemorando, mas qualquer um pode marcar um belo gol”, acrescentou Gordon. “Qualquer jogador desse nível consegue mandar a bola no ângulo superior, mas o que se destaca nele é a consistência. Todos os dias nos treinos, em todas as partidas, ele é fenomenal. Ele joga em um nível altíssimo.”
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Preparação para o desafio contra o México
A Inglaterra agora se preparará para uma partida decisiva das oitavas de final contra o México, um dos co-anfitriões da Copa do Mundo, aproveitando o ímpeto dessa virada dramática. Com Kane em excelente forma e já com cinco gols no torneio, a equipe contará fortemente com sua finalização letal enquanto busca uma vaga nas quartas de final contra o Brasil ou a Noruega. Gordon e o restante do elenco devem manter seu ritmo de trabalho incansável para superar o México no Estádio Azteca.