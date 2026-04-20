Getty Images
Traduzido por
Anthony Gordon se mostra “aberto” à transferência para o Bayern de Munique, enquanto os campeões da Bundesliga planejam se reunir com os representantes do craque do Newcastle
- Getty Images
As negociações devem começar
Nas próximas semanas, o Bayern de Munique deve realizar reuniões formais com os representantes de Gordon para discutir as condições contratuais, segundo a Sky Sport Suíça. A estratégia do clube alemão é se concentrar primeiro em chegar a um acordo com a equipe do jogador, em vez de partir diretamente para as negociações entre os clubes. Ao estruturar o negócio por meio de intermediários, o Rekordmeister espera garantir que as bases da transferência estejam sólidas antes de entrar em contato com o Newcastle.
- Getty Images
Inspiração da Olise
Sabe-se que Gordon já informou ao seu círculo mais próximo que está “aberto” a uma transferência para o Bayern, considerando a mudança como o próximo passo lógico em sua trajetória. Um fator determinante por trás dessa postura é a história de sucesso de Michael Olise. Gordon teria ficado impressionado com a rapidez com que o ex-jogador do Crystal Palace se adaptou à vida em Munique após deixar a Premier League. Ver o francês causar um impacto imediato e elevar seu status no cenário europeu reforçou a convicção de Gordon de que um caminho semelhante poderia marcar seus melhores anos.
Newcastle se prepara para a eliminação
De volta ao St James’ Park, os Magpies parecem estar se preparando para a saída de Gordon. Embora o clube, naturalmente, prefira manter um de seus principais ativos, a porta não está totalmente fechada. A diretoria do Newcastle já começou a identificar possíveis substitutos, elaborando uma lista de candidatos e entrando em contato com vários alvos para garantir que não fiquem com o elenco reduzido caso a negociação avance. Essa postura proativa do Newcastle sugere um certo grau de resignação, de que uma oferta substancial do Bayern possa ser importante demais para ser recusada.
- AFP
Detalhes financeiros e cronograma
Embora o ímpeto por trás da transferência esteja crescendo, o valor exato necessário para tirar Gordon de Tyneside continua sendo motivo de especulação, já que relatos sugerem que seria necessário um valor em torno de £50 milhões (€60 milhões) apenas para iniciar as negociações formais. O Newcastle provavelmente exigirá um valor elevado por um jogador que se tornou peça-chave do seu ataque e um jogador consagrado da seleção inglesa. O andamento da negociação depende agora das próximas reuniões entre o Bayern e os agentes do jogador.