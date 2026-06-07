Em uma reviravolta surpreendente, Gordon trocou o St James' Park pela Catalunha pouco antes de embarcar para a Copa do Mundo. Embora a transferência tenha gerado dúvidas sobre o futuro do companheiro de seleção inglesa Rashford, que passou a temporada emprestado ao Barça, Gordon revelou que o jogador de 29 anos tem dado um apoio incrível. Em vez de demonstrar frustração, o jogador do United tem dado a Gordon informações privilegiadas sobre a vida em um dos maiores clubes do mundo.

“Ele estava me contando como os rapazes são bons lá, o espírito de equipe que eles têm, o que eu já tinha ouvido das pessoas no Barça. Então, estou realmente ansioso para me juntar a eles. Ele também me falou sobre a cidade, lugares para morar. Ele é um cara adorável, muito atencioso. Então, ele estava apenas me dando algumas informações”, disse Gordon àtalkSPORT. O jogador formado na base do Manchester United parece não se abalar com a chegada de Gordon, apesar de seu próprio futuro no clube permanecer um tanto incerto.



