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Anthony Gordon revela o conselho particular que Marcus Rashford deu sobre o Barcelona após fechar a surpreendente transferência de 70 milhões de libras
A ajuda de Rashford no Camp Nou
Em uma reviravolta surpreendente, Gordon trocou o St James' Park pela Catalunha pouco antes de embarcar para a Copa do Mundo. Embora a transferência tenha gerado dúvidas sobre o futuro do companheiro de seleção inglesa Rashford, que passou a temporada emprestado ao Barça, Gordon revelou que o jogador de 29 anos tem dado um apoio incrível. Em vez de demonstrar frustração, o jogador do United tem dado a Gordon informações privilegiadas sobre a vida em um dos maiores clubes do mundo.
“Ele estava me contando como os rapazes são bons lá, o espírito de equipe que eles têm, o que eu já tinha ouvido das pessoas no Barça. Então, estou realmente ansioso para me juntar a eles. Ele também me falou sobre a cidade, lugares para morar. Ele é um cara adorável, muito atencioso. Então, ele estava apenas me dando algumas informações”, disse Gordon àtalkSPORT. O jogador formado na base do Manchester United parece não se abalar com a chegada de Gordon, apesar de seu próprio futuro no clube permanecer um tanto incerto.
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Ambição além do valor da transferência
A quantia de 70 milhões de libras representa um investimento colossal para um time do Barcelona que ainda enfrenta dificuldades financeiras. Para Gordon, no entanto, a transferência é apenas o começo de sua jornada. O ponta está determinado a provar que tem lugar entre a elite do Camp Nou e tem como objetivo conquistar títulos importantes sob o comando de Hansi Flick na próxima temporada.
“Foram duas semanas um tanto turbulentas, mas as melhores que já tive para mim e minha família”, acrescentou Gordon. “Tem sido muito bom porque eu disse a eles desde muito jovem, como mencionei na minha entrevista, que chegaria a este ponto. Mas eles estavam me parabenizando e tudo mais, falando isso e aquilo. Não estou nem um pouco satisfeito apenas por jogar pelo Barcelona. Quero ganhar tudo. É aqui que minha carreira começa na minha cabeça. Então, estou na fase em que sempre disse que estaria. Agora preciso chegar ao próximo nível novamente.”
A disputa pelo time titular da Inglaterra
Embora os dois estejam criando laços no Barcelona, continuam sendo concorrentes diretos por uma vaga no time titular da Inglaterra. Os Três Leões estão se preparando para um grande torneio em que a posição de ponta esquerda continua sendo objeto de intenso debate. Os primeiros indícios vindos do estágio da seleção sugerem que Rashford pode ter vantagem na hierarquia, apesar do alto valor de transferência de Gordon.
As especulações se intensificaram depois que Rashford recebeu a icônica camisa nº 11 para o torneio. Gordon, por sua vez, recebeu a camisa nº 18, uma escolha que costuma sugerir um papel secundário. No entanto, o novo contratado do Barça está convicto de que a numeração não afeta sua mentalidade. “Não me importo nem um pouco. Acho que, se você analisar este time, poderia colocar qualquer jogador de 1 a 11. Somos todos bons o suficiente. Todos temos motivos para nos sentirmos os melhores em muitos aspectos”, insistiu Gordon.
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Prova de aptidão física para a Copa do Mundo
Um obstáculo que Gordon precisa superar é a falta de ritmo de jogo. Depois de ter sido gradualmente deixado de lado pelo Newcastle, uma vez que sua saída se tornou inevitável, ele está se esforçando ao máximo para atingir a melhor forma física. Ele entrou em campo no segundo tempo da vitória da Inglaterra por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia e está confiante de que estará pronto para a estreia na fase de grupos contra a Croácia, no dia 17 de junho.
“Acho que mesmo quando você fica dois dias sem jogar futebol, você sente como se nunca tivesse jogado uma partida. É loucura. Você perde o toque, perde tudo”, explicou Gordon. “Então, ficar sem jogar por algumas semanas foi difícil, mas treinei muito bem. Estava em melhor forma do que imaginava naquela partida. Estou no caminho certo, de verdade. É difícil porque o gramado estava seco. Então, mesmo acertar o toque e me acostumar com isso foi complicado. Mas conseguimos, ainda assim criamos algumas chances. Não jogamos juntos há um tempo. Então, é só uma questão de voltar a esse ritmo.”