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Anthony Gordon recebe oferta “concreta” de transferência do Bayern de Munique, enquanto o Barcelona parece estar prestes a perder o ala do Newcastle
O Bayern assume a liderança na disputa pela contratação de Gordon
O Bayern de Munique assumiu a liderança na corrida pela contratação de Gordon, após apresentar ao ponta do Newcastle os termos detalhados do contrato para uma possível transferência para a Allianz Arena. O gigante da Bundesliga vem acompanhando o jogador da seleção inglesa há algum tempo, mas sua última iniciativa sinaliza uma tentativa decisiva de garantir sua contratação, à frente de vários rivais europeus.
Plettenberg revela a proposta “concreta” do Bayern
De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports Alemanha, a abordagem proativa do Bayern colocou o clube na liderança da disputa à medida que se aproxima a janela de transferências de verão, com uma proposta de contrato de cinco anos em jogo para Gordon.
“Apesar do interesse de outros grandes clubes, o FC Bayern apresentou agora a Anthony Gordon e sua equipe números concretos. Gordon poderia assinar um contrato de cinco anos com o Bayern”, escreveu Plettenberg no X. “A questão principal continua sendo um acordo com o Newcastle — não com o jogador. O Bayern tem limites claros. Eberl/Freund estão, portanto, em negociações com vários candidatos.”
A avaliação do Newcastle representa um grande obstáculo
Embora o Bayern tenha avançado nas negociações com os representantes de Gordon, o Newcastle continua em uma posição forte nas negociações. O ponta tem contrato com o St James’ Park até 2030, o que deixa o clube da Premier League sem muita pressão para vendê-lo. A Sky Sport sugere que os Magpies exigiriam uma quantia em torno de € 90 milhões (£ 77 milhões/$ 96 milhões) antes de considerar uma saída no meio do ano. Gordon se tornou uma figura-chave no esquema de Eddie Howe e um dos ativos ofensivos mais valiosos do clube.
O Barcelona também identificou o jogador de 25 anos como uma possível contratação, mas suas atuais restrições financeiras dificultam chegar aos valores atualmente em discussão, embora o diretor esportivo Deco tenha supostamente mantido conversas com os representantes de Gordon.
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As negociações sobre transferências devem se intensificar
A próxima etapa girará em torno das negociações entre o Bayern e o Newcastle, já que o clube alemão tenta reduzir a diferença nas avaliações. A diretoria esportiva do Bayern continua avaliando vários alas em potencial, caso a transação se revele muito cara. Para Gordon, a perspectiva de disputar títulos importantes na Alemanha e jogar regularmente na Liga dos Campeões pode ser uma oportunidade atraente, mas qualquer transferência dependerá, em última instância, da capacidade do Bayern de atender às exigências do Newcastle.