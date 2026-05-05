Anthony Gordon recebe oferta “concreta” de transferência do Bayern de Munique, enquanto o Barcelona parece estar prestes a perder o ala do Newcastle

De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports Alemanha, a abordagem proativa do Bayern colocou o clube na liderança da disputa à medida que se aproxima a janela de transferências de verão, com uma proposta de contrato de cinco anos em jogo para Gordon.

“Apesar do interesse de outros grandes clubes, o FC Bayern apresentou agora a Anthony Gordon e sua equipe números concretos. Gordon poderia assinar um contrato de cinco anos com o Bayern”, escreveu Plettenberg no X. “A questão principal continua sendo um acordo com o Newcastle — não com o jogador. O Bayern tem limites claros. Eberl/Freund estão, portanto, em negociações com vários candidatos.”







