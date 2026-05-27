Anthony Gordon quer jogar no Barcelona! Deco avança nas negociações pela contratação do ponta do Newcastle, enquanto o Bayern de Munique enfrenta uma rejeição na tentativa de transferência

O diretor esportivo do Barcelona, Deco, foi visto em Londres, enquanto o gigante catalão busca acelerar sua campanha de contratações para o verão. Embora as primeiras notícias sugerissem que sua presença na capital inglesa se devia principalmente a negociações sobre o atacante do Chelsea, João Pedro, agora se sabe que Gordon é uma das principais prioridades da diretoria do Blaugrana, segundo o Mundo Deportivo.

O Blaugrana vê o jogador do Newcastle como um ativo versátil, capaz de igualar o impacto das principais estrelas do clube. Fundamentalmente, a recente reunião em Londres parece ter conquistado o jogador, com Gordon agora encantado com a perspectiva de se juntar ao projeto de Hansi Flick que está se desenrolando na Catalunha.



