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ANTHONY GORDON NEWCASTLE Getty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

Anthony Gordon quer jogar no Barcelona! Deco avança nas negociações pela contratação do ponta do Newcastle, enquanto o Bayern de Munique enfrenta uma rejeição na tentativa de transferência

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A. Gordon
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Anthony Gordon, estrela do Newcastle, tornou-se um dos nomes mais cobiçados do mercado de transferências de verão, mas o ponta estaria decidido a se transferir para a La Liga. Embora o gigante alemão Bayern de Munique tenha feito do jogador da seleção inglesa sua principal prioridade, Gordon estaria inclinado a se transferir para o Barcelona.

  • O Barcelona lidera a disputa pela contratação de Gordon

    O diretor esportivo do Barcelona, Deco, foi visto em Londres, enquanto o gigante catalão busca acelerar sua campanha de contratações para o verão. Embora as primeiras notícias sugerissem que sua presença na capital inglesa se devia principalmente a negociações sobre o atacante do Chelsea, João Pedro, agora se sabe que Gordon é uma das principais prioridades da diretoria do Blaugrana, segundo o Mundo Deportivo.

    O Blaugrana vê o jogador do Newcastle como um ativo versátil, capaz de igualar o impacto das principais estrelas do clube. Fundamentalmente, a recente reunião em Londres parece ter conquistado o jogador, com Gordon agora encantado com a perspectiva de se juntar ao projeto de Hansi Flick que está se desenrolando na Catalunha.


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    Bayern de Munique e Liverpool terão que esperar

    A notícia é um duro golpe para o Bayern de Munique, que vinha planejando ativamente uma oferta pelo ex-jogador do Everton. O gigante da Bundesliga estaria considerando uma proposta que incluía jogadores e dinheiro para convencer o Newcastle a vender, com o goleiro Alexander Nubel como parte do pacote.

    O Liverpool também entrou na disputa, buscando um substituto direto para Mohamed Salah, que deixou o clube recentemente. No entanto, apesar do apelo emocional de um possível retorno a Merseyside, Gordon estaria priorizando o Barcelona em detrimento de uma transferência para Anfield ou para a Allianz Arena.

  • Os desafios financeiros do Blaugrana

    Embora o desejo do jogador seja claro, a questão financeira continua complexa. O Newcastle já havia avaliado Gordon em mais de 75 milhões de libras (85 a 90 milhões de euros), valor que o Barcelona não está disposto a pagar no momento. No entanto, o Mundo Deportivo afirma que há otimismo no Spotify Camp Nou de que seja possível chegar a um meio-termo, especialmente se Gordon continuar pressionando pela transferência e se mostrar disposto a ajustar suas exigências salariais para se adequar aos rigorosos parâmetros financeiros do Barça.

    O ponta inglês tem contrato com o Newcastle até 2030, o que coloca os Magpies em uma posição de força nas negociações. No entanto, o apelo do Barcelona e a oportunidade de disputar os principais títulos europeus sob o comando de Flick podem se mostrar irresistíveis. O Barça espera fechar um contrato de cinco anos com o jogador, vendo-o como o candidato ideal para dar competitividade e alívio a Raphinha na ala esquerda.


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    A versatilidade de Gordon oferece soluções táticas

    Uma das principais razões pelas quais o Barça está tão interessado em Gordon é sua capacidade de atuar em toda a linha de frente. Embora tenha atuado predominantemente pela ala esquerda nesta temporada, ele também provou ser um atacante central confiável. Com a saída de Robert Lewandowski do clube, a versatilidade de Gordon oferece uma solução imediata.

    Os números de Gordon são impressionantes, com 17 gols e cinco assistências em todas as competições nesta temporada, incluindo uma campanha de destaque na Liga dos Campeões. Se Deco fechar o negócio rapidamente, isso poderia efetivamente encerrar a busca do Barcelona por um atacante de ponta, após possíveis tentativas de contratação de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, ou de Pedro, do Chelsea.