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Anthony Gordon passará por exames médicos no Barcelona, já que o ponta do Newcastle deve DUPLICAR seu salário para 300 mil libras por semana antes da transferência de 69 milhões de libras
O Barça vence a disputa por Gordon
O Barcelona chegou a um acordo definitivo com o Newcastle para a transferência de Gordon, em uma transação avaliada em aproximadamente 69 milhões de libras (92 milhões de dólares). O gigante da La Liga agiu rapidamente na noite de quarta-feira para finalizar as negociações, superando a forte concorrência de toda a Europa para garantir um dos jogadores de ponta mais produtivos da Premier League.
O jogador de 25 anos já havia sido alvo do Liverpool e do Bayern de Munique, com o time alemão chegando a lançar uma oferta de última hora, sem sucesso, para atrapalhar a negociação. No entanto, Gordon já teria decidido que queria jogar no Camp Nou, e os termos pessoais foram rapidamente acordados. O ponta agora voará para a Catalunha para realizar exames médicos antes de se juntar à seleção inglesa de Thomas Tuchel para os preparativos para a Copa do Mundo na Flórida.
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Ganho financeiro inesperado e adequação tática
A transferência representa um grande salto financeiro para o ex-jogador do Everton, que deverá ganhar cerca de 300 mil libras por semana — segundo o The Guardian. Esse aumento salarial significativo destaca o compromisso do Barcelona com o jogador, já que Flick busca reforçar suas opções de ataque para a próxima temporada. Gordon chega após uma campanha individual brilhante, na qual marcou 10 gols na Liga dos Campeões, um total superado apenas por Harry Kane e Kylian Mbappé.
Flick vê Gordon como um jogador versátil, capaz de oferecer concorrência de alto nível a nomes como Lamine Yamal e Raphinha. Embora Gordon tenha passado grande parte de seu tempo no Newcastle pela ala esquerda, sua capacidade de atuar em toda a linha de frente foi um fator-chave para a diretoria do Barça. O técnico alemão ainda está avaliando se deve tornar definitiva a contratação de Marcus Rashford, atualmente por empréstimo, por 26 milhões de libras (35 milhões de dólares), mas a chegada de Gordon oferece ao clube catalão uma solução nova e de longo prazo para o ataque.
Começa a reformulação do Newcastle para a temporada de verão
Para o Newcastle, a venda de um de seus ativos mais valiosos é um passo necessário na reconstrução do elenco de Eddie Howe. Após um decepcionante 12º lugar na Premier League, os Magpies estão sob pressão para realizar transferências eficazes. O diretor executivo David Hopkinson tem sido enfático ao afirmar que o clube só venderá “nos nossos termos”, mas o valor acordado com o Barcelona permite um orçamento mais flexível, à medida que buscam reformular a equipe.
Howe estaria empenhado em evitar uma repetição da saga envolvendo Alexander Isak, que se juntou ao Liverpool no último dia da janela de transferências do ano passado, após meses de especulações. Ao autorizar a saída de Gordon antes da abertura oficial da janela, em 15 de junho, o Newcastle garantiu fundos cruciais antecipadamente, evitando as distrações que atormentaram sua campanha anterior.
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Encerrando o capítulo em Tyneside
A transferência marca o fim de uma passagem de três anos pelo St James' Park para Gordon, que chegou ao clube em janeiro de 2023, vindo do Everton por 40 milhões de libras (54 milhões de dólares). A relação entre o clube e o jogador pareceu esfriar nas últimas semanas da temporada, com o ponta sendo deixado de fora do elenco nas últimas seis partidas, uma decisão que Howe sugeriu ter sido tomada de olho no futuro. Isso também encerra um período de incerteza para Gordon, que anteriormente admitiu ter ficado “inquieto por um tempo” depois que uma transferência para o Liverpool não se concretizou em 2024.