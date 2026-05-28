O Barcelona chegou a um acordo definitivo com o Newcastle para a transferência de Gordon, em uma transação avaliada em aproximadamente 69 milhões de libras (92 milhões de dólares). O gigante da La Liga agiu rapidamente na noite de quarta-feira para finalizar as negociações, superando a forte concorrência de toda a Europa para garantir um dos jogadores de ponta mais produtivos da Premier League.

O jogador de 25 anos já havia sido alvo do Liverpool e do Bayern de Munique, com o time alemão chegando a lançar uma oferta de última hora, sem sucesso, para atrapalhar a negociação. No entanto, Gordon já teria decidido que queria jogar no Camp Nou, e os termos pessoais foram rapidamente acordados. O ponta agora voará para a Catalunha para realizar exames médicos antes de se juntar à seleção inglesa de Thomas Tuchel para os preparativos para a Copa do Mundo na Flórida.