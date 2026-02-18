Getty Images
Anthony Gordon junta-se a Harry Kane no clube exclusivo da Liga dos Campeões após os últimos gols pelo Newcastle
Gordon marca quatro gols e Newcastle vence com facilidade em Baku
Dada a irregularidade do Newcastle ao longo da temporada 2025-26 até agora, esperava-se que a viagem de quarta-feira ao Azerbaijão fosse um pouco complicada, já que os Magpies buscavam um início forte na fase eliminatória dos playoffs.
No entanto, o primeiro tempo acabou sendo um passeio para os visitantes, que abriram o placar aos três minutos, quando Gordon marcou seu primeiro gol da noite com uma finalização bem executada. Malick Thiaw logo marcou outro gol de cabeça, fazendo 2 a 0, antes que os anfitriões desmoronassem pouco antes da marca de meia hora.
Gordon converteu com confiança um pênalti aos 32 minutos e, momentos depois, correu sozinho para marcar o quarto gol. A equipe de Howe recebeu então outro pênalti, com Gordon novamente cobrando e mandando a bola para o fundo da rede, passando pelo goleiro Mateusz Kochalski.
Após o intervalo, Elvin Jafarquliyev marcou um gol para o Qarabag, antes de Jacob Murphy marcar o último gol da noite, com o Newcastle vencendo por 6 a 1.
Kane junta-se ao seu compatriota no clube dos goleadores da UCL
Graças às suas proezas como artilheiro, Gordon agora se juntou ao capitão da Inglaterra, Kane, em um clube exclusivo quando se trata de gols na Europa. Kane se tornou o primeiro jogador inglês a marcar nove ou mais gols em uma única temporada da Liga dos Campeões, quando marcou 11 vezes na última temporada, mas Gordon agora faz parte desse grupo graças aos seus esforços na noite de quarta-feira. Embora o jogador de 24 anos tenha enfrentado dificuldades na Premier League nesta temporada, marcando apenas três gols, a história tem sido completamente diferente nas partidas continentais.
O ex-jogador do Everton começou marcando na derrota do Newcastle por 2 a 1 para o Barcelona e continuou com dois gols na goleada por 4 a 0 sobre o Union Saint-Gilloise e outro gol na vitória fácil por 3 a 0 sobre o Benfica.
Após dois jogos sem marcar, Gordon balançou as redes em partidas consecutivas contra o Bayer Leverkusen e o PSV Eindhoven, mas não conseguiu marcar durante sua participação de 23 minutos como reserva no empate por 1 a 1 com o Paris Saint-Germain na última partida do Newcastle na fase de grupos.
Gordon bate o recorde de Shearer no Newcastle
Graças a todos esses esforços, Gordon também quebrou o recorde de Alan Shearer de maior número de gols na Liga dos Campeões em uma temporada pelo Magpies e maior número de gols por um inglês por um clube inglês em uma campanha.
Ele também é apenas o segundo jogador na história da Liga dos Campeões a marcar quatro gols no primeiro tempo de uma partida, sendo Luiz Adriano o primeiro, graças a uma exibição clínica pelo Shakhtar Donetsk contra o BATE Borisov em outubro de 2014.
Newcastle avança para as oitavas de final antes do retorno da Premier League
Após a goleada sobre o Qarabag, o Newcastle está agora em excelente posição para chegar às oitavas de final da Liga dos Campeões, mesmo com a partida de volta ainda por disputar. A equipe terá que dar o seu melhor novamente na próxima fase, caso consiga passar, já que enfrentará o Chelsea ou o Barcelona por uma vaga nas quartas de final.
Enquanto isso, no próximo fim de semana, o Newcastle retornará à Premier League com o objetivo de melhorar sua posição atual, que é a décima colocação. No entanto, o time terá uma tarefa difícil, já que o Manchester City, de Pep Guardiola, o aguarda no Etihad Stadium no sábado à noite. O Newcastle tem um péssimo histórico fora de casa contra o City, com sua última vitória lá remontando a 2014, por 2 a 0, na Copa da Liga. Sua última vitória na Premier League foi em 2000, quando Shearer marcou o único gol da partida.
