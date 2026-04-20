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Anthony Gordon está “aberto” a uma transferência para o Bayern de Munique, já que os campeões da Bundesliga planejam se reunir com os representantes do craque do Newcastle
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As negociações estão prestes a começar
Nas próximas semanas, o Bayern de Munique deverá realizar reuniões formais com os representantes de Gordon para discutir as condições contratuais, segundo a Sky Sport Suíça. A estratégia do clube alemão é concentrar-se primeiro em chegar a um acordo com a equipe do jogador, em vez de iniciar diretamente as negociações entre os clubes. Ao estruturar o negócio por meio de intermediários, o Rekordmeister espera garantir que as bases da transferência estejam sólidas antes de abordar o Newcastle.
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Inspiração Olise
Sabe-se que Gordon já informou seu círculo mais próximo de que está “aberto” a uma transferência para o Bayern, considerando a mudança como o próximo passo lógico em seu desenvolvimento. Um fator determinante por trás dessa postura é a história de sucesso de Michael Olise. Gordon teria ficado impressionado com a rapidez com que o ex-jogador do Crystal Palace se adaptou à vida em Munique após deixar a Premier League. Ver o francês causar um impacto imediato e elevar seu status no cenário europeu reforçou a convicção de Gordon de que um caminho semelhante poderia definir seus anos de auge.
Newcastle se prepara para a eliminação
De volta ao St James' Park, os Magpies parecem estar se preparando para a saída de Gordon. Embora o clube, naturalmente, prefira manter um de seus principais ativos, a porta não está totalmente fechada. A diretoria do Newcastle já começou a identificar possíveis substitutos, elaborando uma lista de candidatos e entrando em contato com vários alvos para garantir que não fiquem com o elenco reduzido caso a negociação avance. Essa postura proativa do Newcastle sugere um certo grau de resignação de que uma oferta substancial do Bayern possa ser importante demais para ser recusada.
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Detalhes financeiros e cronograma
Embora o ímpeto por trás da transferência esteja crescendo, o valor exato necessário para tirar Gordon de Tyneside continua sendo motivo de especulação, já que relatos sugerem que seria necessária uma quantia de cerca de 50 milhões de libras (60 milhões de euros) apenas para iniciar as negociações formais. O Newcastle provavelmente exigirá um valor elevado por um jogador que se tornou peça-chave do seu ataque e um jogador consagrado da seleção inglesa. O andamento da negociação depende agora das próximas reuniões entre o Bayern e os agentes do jogador.