Anthony Gordon está “aberto” a uma transferência para o Bayern de Munique, já que os campeões da Bundesliga planejam se reunir com os representantes do craque do Newcastle

Sabe-se que Gordon já informou seu círculo mais próximo de que está “aberto” a uma transferência para o Bayern, considerando a mudança como o próximo passo lógico em seu desenvolvimento. Um fator determinante por trás dessa postura é a história de sucesso de Michael Olise. Gordon teria ficado impressionado com a rapidez com que o ex-jogador do Crystal Palace se adaptou à vida em Munique após deixar a Premier League. Ver o francês causar um impacto imediato e elevar seu status no cenário europeu reforçou a convicção de Gordon de que um caminho semelhante poderia definir seus anos de auge.