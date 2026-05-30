Anthony Gordon é jogador do Barcelona! O campeão da La Liga confirma a transferência de € 80 milhões após superar o Bayern na disputa pelo ponta do Newcastle

Há apenas alguns dias, Gordon parecia estar a caminho de Munique para se juntar ao capitão da Inglaterra, Harry Kane. Embora os campeões da Bundesliga estivessem relutantes em aceitar o valor pedido pelo Newcastle, mantinha-se o otimismo de que um acordo pudesse ser fechado, já que Gordon estaria, segundo relatos, ansioso por concretizar a transferência.

“Concordamos que contrataremos um jogador de ataque se ele estiver dentro do nosso orçamento”, disse o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, antes da vitória na final da DFB-Pokal contra o Stuttgart na semana passada. “Tivemos uma conversa muito boa e esperamos poder avançar.”

No entanto, a viagem do diretor esportivo do Barça, Deco, à Inglaterra para negociações se mostrou crucial, com o Mundo Deportivo informando que a presença de Lamine Yamal e Hansi Flick ajudou a convencer Gordon.