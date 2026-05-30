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Anthony Gordon é jogador do Barcelona! O campeão da La Liga confirma a transferência de € 80 milhões após superar o Bayern na disputa pelo ponta do Newcastle
O Barcelona confirma a contratação de Gordon
Segundo informações, o acordo para trazer o jogador da seleção inglesa ao Camp Nou prevê que o Barça pague 70 milhões de euros à vista, com mais 10 milhões de euros em cláusulas adicionais. O jogador de 25 anos voou para Barcelona na quinta-feira para realizar exames médicos antes de assinar o contrato, que terá vigência até 2031. Após um atraso de quatro horas devido a problemas com a documentação, o Barcelona anunciou a contratação na tarde de sexta-feira.
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O Bayern fica de fora, já que Gordon escolhe o Barça
Há apenas alguns dias, Gordon parecia estar a caminho de Munique para se juntar ao capitão da Inglaterra, Harry Kane. Embora os campeões da Bundesliga estivessem relutantes em aceitar o valor pedido pelo Newcastle, mantinha-se o otimismo de que um acordo pudesse ser fechado, já que Gordon estaria, segundo relatos, ansioso por concretizar a transferência.
“Concordamos que contrataremos um jogador de ataque se ele estiver dentro do nosso orçamento”, disse o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, antes da vitória na final da DFB-Pokal contra o Stuttgart na semana passada. “Tivemos uma conversa muito boa e esperamos poder avançar.”
No entanto, a viagem do diretor esportivo do Barça, Deco, à Inglaterra para negociações se mostrou crucial, com o Mundo Deportivo informando que a presença de Lamine Yamal e Hansi Flick ajudou a convencer Gordon.
Cláusulas inteligentes maximizam os lucros do Magpies
De acordo com uma reportagem do ChronicleLive, o diretor esportivo do Newcastle, Ross Wilson, negociou a venda com firmeza para garantir um lucro significativo com o atacante. Nos termos do acordo, o Newcastle poderá receber até € 1 milhão por temporada se Gordon disputar 60% dos jogos, o que poderia render mais € 5 milhões com a transação. Além disso, outros € 5 milhões serão pagos se o atacante ajudar o Barça a conquistar troféus e títulos, enquanto seu ex-clube, o Everton, receberá 15% dos lucros de uma eventual revenda.
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A campanha na Copa do Mundo aguarda a estrela
A rapidez da negociação permitiu que o ponta nascido em Merseyside resolvesse todas as formalidades a tempo de se juntar à seleção inglesa antes da Copa do Mundo. Essa venda antecipada também permite que o Newcastle inicie suas atividades mais cedo e elimina o estresse de uma possível lesão durante um jogo internacional.