O FC Bayern de Munique teria definido internamente Yan Diomande, do RB Leipzig, como o principal alvo de transferência para o próximo verão. É o que relata o The Athletic. No entanto, como os dirigentes do FCB consideram que uma transferência seria claramente muito cara, Anthony Gordon, do Newcastle United, passou a ser visto como a melhor alternativa.
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Anthony Gordon é apenas a melhor opção? O Bayern de Munique parece ter outro alvo principal para a janela de transferências
Entretanto, a Sky, entre outros, havia noticiado que Gordon era o “candidato preferido” do Bayern. No entanto, o interesse do clube alemão, recordista de títulos, pelo jogador da seleção inglesa é agora considerado comprovado e concreto. De acordo com o The Athletic, apesar de Diomande ser o “alvo preferencial”, Gordon goza de grande prestígio entre os dirigentes do Bayern, e na Säbener Straße estariam atualmente convencidos de que poderão garantir os serviços do jogador de 25 anos.
Embora o Bayern já tenha mantido conversas, pelo menos com o jogador, ainda não houve contato direto com os Magpies, segundo o The Athletic. O Newcastle espera obter com a venda de Gordon a segunda maior quantia de transferência da história do clube, atrás apenas de Alexander Isak, que foi para o Liverpool no verão passado por 145 milhões de euros.
Gordon provavelmente não custará tanto assim para o Bayern, mas o Newcastle estaria exigindo pelo menos 80 milhões de euros pelo jogador ofensivo versátil, que tem contrato até 2030. O fato de os Magpies estarem considerando a venda de seu artilheiro se deve, segundo informações, à necessidade de o Newcastle gerar receita por meio de transferências para contornar restrições e penalidades decorrentes do Fair Play Financeiro.
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Liverpool e PSG tentam contratar Diomande: RB Leipzig pede pelo menos 100 milhões
No Bayern, Gordon é, portanto, um alvo de transferência de alto nível e muito valorizado, pois pode atuar tanto como concorrente e reserva de Luis Díaz na ala esquerda, quanto dar apoio a Harry Kane na ponta de ataque ou a Serge Gnabry e Jamal Musiala na posição de meia-atacante atrás deles.
Pelo menos nesse aspecto, ele tem uma pequena “vantagem competitiva” sobre Diomande, que se tornou uma das revelações da Bundesliga em sua primeira temporada pelo Leipzig, mas “apenas” pode atuar nas duas posições de ponta. No entanto, o jovem marfinense de 19 anos faz isso com sucesso retumbante. Em 33 partidas oficiais até o momento, Diomande soma 13 gols e nove assistências. Números que já despertaram o interesse não apenas do Bayern, mas de toda a Europa.
Segundo o jornal Bild, já teriam ocorrido reuniões entre sua nova agência, a Roc Nation, e o Paris Saint-Germain e o Liverpool FC. Internamente, o valor mínimo para a venda de Diomande estaria em pelo menos 100 milhões de euros. Recentemente, também foi divulgada a notícia de um modelo curioso que prevê a venda de Diomande neste verão e sua permanência no Leipzig por empréstimo por mais um ano.
Mas, se depender do chefe da Red Bull, Oliver Mintzlaff, uma transferência no próximo verão está totalmente descartada. “Posso dizer: se eu fosse diretor esportivo, não venderia esse jovem jogador, que ainda nem completou uma temporada conosco. Não importa qual seja o preço pedido. Acredito que ele é um jogador que ainda pode evoluir, porque, naturalmente, ainda é muito jovem. E certamente também pode se tornar ainda mais valioso”, disse ele na última sexta-feira à Sky.
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O FC Bayern parece estar em boa posição para contratar Anthony Gordon
Assim, enquanto o RB vai desistir de Diomande no verão, as chances do FCB na disputa pelo bem mais acessível Gordon estariam, supostamente, bastante favoráveis. O jornal The Telegraph relata, por exemplo, que entre os dirigentes dos Magpies se consolida a impressão de que Gordon busca uma transferência no verão para encontrar um novo desafio. O fato de o Newcastle provavelmente não conseguir se classificar para uma competição europeia também joga a favor do Bayern.
Além disso, Gordon teria acompanhado de perto a evolução de Michael Olise após sua transferência da Premier League para o Bayern de Munique e desejaria seguir seus passos. Conforme relata o especialista em transferências Sacha Tavolieri, devido à rápida adaptação de Olise na Alemanha e ao seu desempenho em Munique, Gordon vê uma transferência para o FCB como o “próximo passo lógico” em sua carreira.
Yan Diomande e Anthony Gordon: comparação 2025/26
Jogadores Jogos Gols Assistências Tempo de jogo em minutos Yan Diomande 33 13 9 2.464 Anthony Gordon 46 17 5 2.869