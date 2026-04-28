Anthony Gordon é apenas a melhor opção? O Bayern de Munique parece ter outro alvo principal para a janela de transferências

No Bayern, Gordon é, portanto, um alvo de transferência de alto nível e muito valorizado, pois pode atuar tanto como concorrente e reserva de Luis Díaz na ala esquerda, quanto dar apoio a Harry Kane na ponta de ataque ou a Serge Gnabry e Jamal Musiala na posição de meia-atacante atrás deles.

Pelo menos nesse aspecto, ele tem uma pequena “vantagem competitiva” sobre Diomande, que se tornou uma das revelações da Bundesliga em sua primeira temporada pelo Leipzig, mas “apenas” pode atuar nas duas posições de ponta. No entanto, o jovem marfinense de 19 anos faz isso com sucesso retumbante. Em 33 partidas oficiais até o momento, Diomande soma 13 gols e nove assistências. Números que já despertaram o interesse não apenas do Bayern, mas de toda a Europa.

Segundo o jornal Bild, já teriam ocorrido reuniões entre sua nova agência, a Roc Nation, e o Paris Saint-Germain e o Liverpool FC. Internamente, o valor mínimo para a venda de Diomande estaria em pelo menos 100 milhões de euros. Recentemente, também foi divulgada a notícia de um modelo curioso que prevê a venda de Diomande neste verão e sua permanência no Leipzig por empréstimo por mais um ano.

Mas, se depender do chefe da Red Bull, Oliver Mintzlaff, uma transferência no próximo verão está totalmente descartada. “Posso dizer: se eu fosse diretor esportivo, não venderia esse jovem jogador, que ainda nem completou uma temporada conosco. Não importa qual seja o preço pedido. Acredito que ele é um jogador que ainda pode evoluir, porque, naturalmente, ainda é muito jovem. E certamente também pode se tornar ainda mais valioso”, disse ele na última sexta-feira à Sky.