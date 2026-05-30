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Anthony Gordon deixa claras suas ambições na Liga dos Campeões após o novo contratado do Barcelona conhecer o “ótimo cara” Hansi Flick
Gordon busca a glória europeia
A chegada de Gordon gerou uma onda de otimismo entre a torcida do Barcelona, e o ponta de 25 anos rapidamente assumiu o peso das expectativas no Spotify Camp Nou. O ex-jogador do Newcastle, que assinou contrato de cinco anos com o campeão da La Liga em uma transação avaliada em € 80 milhões (£ 69 milhões), não escondeu seu principal objetivo para sua passagem pela Espanha durante uma visita ao museu oficial do clube para mergulhar na história de seu novo lar.
Enquanto admirava a exposição dos cinco troféus da Liga dos Campeões conquistados pelo time principal masculino, Gordon deixou claro seu objetivo para o futuro. Em um vídeo compartilhado pelo clube, o atacante afirmou: “Precisamos do sexto.” Ele completou dizendo que espera poder ajudar o time a conquistar a principal competição da Europa durante sua passagem pelo Blaugrana.
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Gordon está feliz por conhecer Flick
Além de suas ambições continentais, Gordon já começou a se integrar ao elenco do Barcelona, o que incluiu seu primeiro contato com o técnico Hansi Flick. O jogador da seleção inglesa elogiou muito o técnico alemão, destacando que suas conversas iniciais foram muito encorajadoras enquanto se prepara para a vida na La Liga.
Sobre sua primeira conversa com Flick, Gordon revelou: “Muito boa, muito positiva. Ele é um cara ótimo e me fez sentir muito à vontade.”
O ponta admitiu que está ansioso para conhecer o resto dos companheiros de equipe e acrescentou que seu foco principal é “conhecer os torcedores, antes de tudo, e jogar no estádio, mas, fundamentalmente, conquistar muitos títulos.”
A cultura do vestiário e o estilo da equipe
Gordon também participou de uma sessão de perguntas e respostas em ritmo acelerado, na qual revelou um lado mais pessoal de sua personalidade, incluindo seu amor pela literatura. Ele brincou sobre seu status como um dos membros mais experientes do elenco, sugerindo que poderia criar um “Clube do Livro da Catalunha” no vestiário para compartilhar sua paixão pela leitura.
O atacante também confirmou que já conheceu alguns de seus novos colegas, incluindo o meio-campista holandês Frenkie de Jong e a sensação adolescente Lamine Yamal. Quando questionado sobre o senso de moda dentro do elenco, Gordon não hesitou em destacar o jovem espanhol, apontando Yamal como o jogador com mais estilo na atual equipe do Barcelona.
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Um sonho que se tornou realidade
Depois de se preparar para essa transferência há algum tempo — segundo relatos, ele praticou espanhol por dois anos com um fisioterapeuta em Newcastle —, Gordon está determinado a causar um impacto duradouro. Ele chegou a brincar que vai inventar uma comemoração de gol totalmente nova para marcar seus primeiros gols com a famosa camisa azul e vermelha assim que a nova temporada começar.
Em uma mensagem final aos torcedores do Barcelona, Gordon agradeceu pela recepção calorosa que recebeu desde que chegou à cidade. “Obrigado pelo carinho. Estou muito animado e orgulhoso de estar aqui. É um sonho que se tornou realidade. O melhor time do mundo, o Barcelona”, concluiu, reforçando seu compromisso com o prestígio do clube.