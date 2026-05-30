Anthony Gordon deixa claras suas ambições na Liga dos Campeões após o novo contratado do Barcelona conhecer o “ótimo cara” Hansi Flick

A chegada de Gordon gerou uma onda de otimismo entre a torcida do Barcelona, e o ponta de 25 anos rapidamente assumiu o peso das expectativas no Spotify Camp Nou. O ex-jogador do Newcastle, que assinou contrato de cinco anos com o campeão da La Liga em uma transação avaliada em € 80 milhões (£ 69 milhões), não escondeu seu principal objetivo para sua passagem pela Espanha durante uma visita ao museu oficial do clube para mergulhar na história de seu novo lar.

Enquanto admirava a exposição dos cinco troféus da Liga dos Campeões conquistados pelo time principal masculino, Gordon deixou claro seu objetivo para o futuro. Em um vídeo compartilhado pelo clube, o atacante afirmou: “Precisamos do sexto.” Ele completou dizendo que espera poder ajudar o time a conquistar a principal competição da Europa durante sua passagem pelo Blaugrana.