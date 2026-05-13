Getty Images
Traduzido por
Anthony Gordon chega a um acordo com o Bayern de Munique quanto às condições contratuais, enquanto o Newcastle exige uma taxa de transferência de 75 milhões de libras
O Bayern lidera a disputa por Gordon
O jogador de 25 anos tornou-se o principal alvo do clube bávaro, que está ansioso por reforçar suas opções de ataque neste verão. De acordo com a talkSPORT, embora Gordon tenha chegado a um acordo sobre as condições pessoais, ainda existe uma diferença significativa entre os dois clubes quanto ao valor final da transação. O Newcastle United estaria exigindo uma quantia de 75 milhões de libras ou mais pelo seu craque, que teve uma excelente temporada individual.
Apesar do alto preço pedido, há otimismo na Alemanha de que um acordo possa ser fechado. Gordon está em excelente forma, tendo marcado 17 gols em todas as competições nesta temporada. Seu desempenho não passou despercebido em outros lugares, com o Arsenal também demonstrando apreço pelo jogador, enquanto o Liverpool mantém um interesse histórico no ex-jogador do Everton que remonta a 2024.
- Getty Images
Howe mantém sua posição quanto ao compromisso
As especulações sobre o futuro de Gordon se intensificaram depois que ele ficou no banco sem entrar em campo nas últimas partidas do Newcastle. No entanto, o técnico Eddie Howe se apressou em descartar as sugestões de que o jogador teria se deixado influenciar pelo interesse da Baviera. Howe insistiu que Gordon continua 100% comprometido com o clube do St James' Park, apesar dos rumores em torno de uma possível saída.
Dirigindo-se à imprensa, Howe disse: “Ele não estaria no elenco se não fosse esse o caso. Eu avalio isso, como já disse muitas vezes, não com base em informações de outras fontes, mas sim na minha relação com o jogador e na forma como o vejo treinar.” O técnico explicou ainda que as recentes rotações no elenco foram táticas, afirmando: “Obviamente, optamos por um pouco mais de solidez com Joelinton jogando na ponta e um ponta do outro lado, apenas para tentar nos fortalecer defensivamente.”
O desempenho excepcional atrai o interesse da elite
Gordon marcou 10 gols em 12 partidas da Liga dos Campeões durante a campanha do Newcastle até as oitavas de final, quebrando o recorde do clube anteriormente detido por Alan Shearer. Esse crescimento exponencial fez com que ele se tornasse titular da seleção inglesa, somando 17 convocações e se posicionando como um dos jogadores de ponta mais perigosos da Premier League.
Uma transferência para o Bayern faria com que Gordon se juntasse ao capitão da Inglaterra, Harry Kane, no clube. O time alemão está priorizando a contratação de um novo ponta para manter seu domínio nacional e melhorar suas perspectivas na Europa. Com 39 gols e 28 assistências em 152 partidas pelo Magpies, os números de Gordon convenceram a diretoria do Bayern de que ele é o perfil certo para o sistema de Vincent Kompany.
- Getty Images Sport
Aumenta a incerteza sobre o futuro do St. James' Park
Embora o Newcastle prefira manter seu jogador mais valioso, a realidade de uma oferta gigantesca pode forçá-lo a tomar uma decisão. Segundo relatos, todas as partes envolvidas desejam chegar a um acordo rapidamente, possivelmente antes do início da próxima Copa do Mundo, para evitar uma longa novela de transferências.
Resta saber se Gordon entrará em campo em qualquer uma das duas últimas partidas do Newcastle na Premier League, contra o West Ham e o Fulham.