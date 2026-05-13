Anthony Gordon chega a um acordo com o Bayern de Munique quanto às condições contratuais, enquanto o Newcastle exige uma taxa de transferência de 75 milhões de libras

O jogador de 25 anos tornou-se o principal alvo do clube bávaro, que está ansioso por reforçar suas opções de ataque neste verão. De acordo com a talkSPORT, embora Gordon tenha chegado a um acordo sobre as condições pessoais, ainda existe uma diferença significativa entre os dois clubes quanto ao valor final da transação. O Newcastle United estaria exigindo uma quantia de 75 milhões de libras ou mais pelo seu craque, que teve uma excelente temporada individual.

Apesar do alto preço pedido, há otimismo na Alemanha de que um acordo possa ser fechado. Gordon está em excelente forma, tendo marcado 17 gols em todas as competições nesta temporada. Seu desempenho não passou despercebido em outros lugares, com o Arsenal também demonstrando apreço pelo jogador, enquanto o Liverpool mantém um interesse histórico no ex-jogador do Everton que remonta a 2024.