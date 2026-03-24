Anthony Gordon afirma que o Sunderland “não é um time muito bom” em comparação com o Newcastle, após a “frustrante” derrota no clássico Tyne-Wear no St James’ Park

Em declarações à imprensa do clube, Gordon não mediu palavras ao avaliar o adversário, afirmando: “O que é frustrante é que, na minha opinião, eles não são um time muito bom em comparação conosco. Não deveríamos ter perdido para eles. Jogar fora é obviamente mais difícil porque eles contam com a torcida, o clima e um pouco mais de pressão, mas em casa não deveríamos ter perdido esse jogo. Não com o primeiro tempo que fizemos, mas, mais uma vez, não fomos bons o suficiente no início do segundo tempo e isso é um problema recorrente.

“Não foi bom o suficiente, realmente, sem desculpas. Fomos bem por 45 minutos, o que tem acontecido com muita frequência nesta temporada — na verdade, já sabíamos disso antes do jogo e vínhamos tentando trabalhar nisso. Foi um início de segundo tempo insuficiente e eles foram a melhor equipe na segunda etapa.”