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Anthony Gordon afirma que o Sunderland “não é um time muito bom” em comparação com o Newcastle, após a “frustrante” derrota no clássico Tyne-Wear no St James’ Park
A série de derrotas no clássico continua
Apesar de uma exibição dominante no primeiro tempo, em que Gordon marcou um gol, os Magpies desmoronaram após o intervalo, permitindo que Chemsdine Talbi e Brian Brobbey virassem o jogo. A derrota é particularmente dolorosa, pois permite que a equipe de Regis le Bris ultrapasse o Newcastle e assuma a 11ª posição na tabela da Premier League. Para agravar ainda mais a situação do técnico do Newcastle, Howe, o zagueiro Sven Botman foi forçado a se submeter a uma cirurgia devido a uma fratura facial sofrida durante a partida, embora se espere que ele retorne antes do fim da temporada.
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A avaliação direta de Gordon
Em declarações à imprensa do clube, Gordon não mediu palavras ao avaliar o adversário, afirmando: “O que é frustrante é que, na minha opinião, eles não são um time muito bom em comparação conosco. Não deveríamos ter perdido para eles. Jogar fora é obviamente mais difícil porque eles contam com a torcida, o clima e um pouco mais de pressão, mas em casa não deveríamos ter perdido esse jogo. Não com o primeiro tempo que fizemos, mas, mais uma vez, não fomos bons o suficiente no início do segundo tempo e isso é um problema recorrente.
“Não foi bom o suficiente, realmente, sem desculpas. Fomos bem por 45 minutos, o que tem acontecido com muita frequência nesta temporada — na verdade, já sabíamos disso antes do jogo e vínhamos tentando trabalhar nisso. Foi um início de segundo tempo insuficiente e eles foram a melhor equipe na segunda etapa.”
Divisão estatística revelada
Embora os comentários de Gordon sugiram uma diferença significativa de nível, os indicadores de desempenho fornecidos pela Opta revelam uma história mais complexa da rivalidade Tyne-Wear. Apesar de o Newcastle apresentar um total de gols esperados (xG) amplamente superior, de 46,7, em comparação com os 30,3 do Sunderland, os Magpies continuam enfrentando dificuldades na finalização e na disciplina defensiva. Os dados revelam que a equipe de Howe perdeu impressionantes 22 pontos em situações de vantagem nesta temporada, enquanto o Sunderland provou sua resiliência ao conquistar 19 pontos em situações de desvantagem.
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A encruzilhada tática de Howe
O Newcastle precisa agora se reorganizar durante a pausa para os jogos internacionais para lidar com uma defesa que sente falta da liderança de Botman, antes de enfrentar uma sequência desafiadora de partidas da Premier League. Howe enfrenta uma pressão crescente para resolver o problema do segundo tempo destacado por Gordon, já que os Magpies retomam a campanha no campeonato contra o Crystal Palace em 12 de abril, seguido por um confronto em casa contra o Bournemouth em 18 de abril. Sua determinação será ainda mais testada por uma viagem difícil para enfrentar o líder Arsenal em 25 de abril, uma sequência que provavelmente determinará se o Newcastle conseguirá resgatar suas esperanças cada vez mais ténues de garantir uma vaga nas competições europeias.