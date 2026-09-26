Anthony Gordon afirma que a Inglaterra entregou a vitória, enquanto Harry Kane e Thomas Tuchel reagem a erros custosos na dolorosa derrota para a Espanha

Gordon fez coro ao sentimento de seu técnico, insistindo que erros individuais acabaram decidindo o jogo. "Acho que foi uma chance um pouco desperdiçada. Foi um grande jogo de assistir e de jogar; algumas das jogadas ofensivas foram do mais alto nível. Mas, quando os erros custam caro, você sente que entregou o jogo, em vez de eles terem vencido. Fomos tão bons quanto eles e eles foram tão bons quanto nós", afirmou Gordon.

Falando à BBC Radio 5 Live, ele acrescentou: "Bom jogo, um jogo em que achei que estávamos no controle. O pênalti é um momento enorme. Se entra, ficamos em uma posição muito melhor do que quando não entra, mas obviamente o H [Harry Kane] escorrega e não há nada que você possa fazer sobre um momento como esse. Acho que todos os gols deles saíram de nós, na verdade, e nesse nível você não pode se dar ao luxo de fazer isso. Foi uma montanha-russa na partida. Deve ter sido um grande jogo de assistir para os torcedores, foi um grande jogo de jogar. Eles são os melhores do mundo por um motivo. Quando ficou 3 a 2, você vê a capacidade deles de realmente controlar a posse de bola. Acho que contra alguém assim você realmente tem que ir para a jugular, e foi o que fizemos. O pênalti foi uma enorme mudança de momento. Nós simplesmente perdemos para os melhores do mundo. A diferença não é grande na minha cabeça e acho que esta noite provou isso. Só precisamos não cometer erros no mais alto nível."

Sobre sua substituição, ele explicou: "Sempre fico decepcionado quando saio, só porque quero marcar mais gols e participar de cada parte do jogo. Quero dar mais assistências e empolgar as pessoas que estão me assistindo. Hoje à noite senti que talvez tenha sido a decisão certa, porque me senti um pouco cansado. Eu tinha feito muitas corridas de longa distância em alta velocidade, então hoje à noite não tenho nenhuma reclamação com o técnico por ter me tirado."