AFP
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Anthony Gordon afirma que a Inglaterra entregou a vitória, enquanto Harry Kane e Thomas Tuchel reagem a erros custosos na dolorosa derrota para a Espanha
Tuchel reflete sobre início terrível
Falando à imprensa após o apito final, Tuchel refletiu sobre uma partida caótica. O técnico elogiou a reação de seus jogadores, mas lamentou a incapacidade deles de aproveitar momentos-chave. "Começo terrível, o pior começo possível. A reação foi muito boa. Acho que fomos o melhor time no geral, embora tenhamos cedido algumas grandes chances. Foram nossos melhores 15 minutos após o apito do [intervalo], mas não conseguimos converter o pênalti. Se tivéssemos feito isso, acho que a Espanha teria sentido que sua sequência de invencibilidade estava chegando ao fim", explicou Tuchel.
Ele acrescentou: "Outro grande erro no 2 a 2, e o terceiro gol foi o único que eles realmente marcaram. É o que é, temos que seguir em frente e aprender com isso. Não, foi um contra-ataque. Nossa coragem foi excepcional. Mas não conseguimos transformar o suficiente disso em chances e gols. Neste nível, os detalhes fazem a diferença."
- Getty Images Sport
Gordon lamenta erros custosos
Gordon fez coro ao sentimento de seu técnico, insistindo que erros individuais acabaram decidindo o jogo. "Acho que foi uma chance um pouco desperdiçada. Foi um grande jogo de assistir e de jogar; algumas das jogadas ofensivas foram do mais alto nível. Mas, quando os erros custam caro, você sente que entregou o jogo, em vez de eles terem vencido. Fomos tão bons quanto eles e eles foram tão bons quanto nós", afirmou Gordon.
Falando à BBC Radio 5 Live, ele acrescentou: "Bom jogo, um jogo em que achei que estávamos no controle. O pênalti é um momento enorme. Se entra, ficamos em uma posição muito melhor do que quando não entra, mas obviamente o H [Harry Kane] escorrega e não há nada que você possa fazer sobre um momento como esse. Acho que todos os gols deles saíram de nós, na verdade, e nesse nível você não pode se dar ao luxo de fazer isso. Foi uma montanha-russa na partida. Deve ter sido um grande jogo de assistir para os torcedores, foi um grande jogo de jogar. Eles são os melhores do mundo por um motivo. Quando ficou 3 a 2, você vê a capacidade deles de realmente controlar a posse de bola. Acho que contra alguém assim você realmente tem que ir para a jugular, e foi o que fizemos. O pênalti foi uma enorme mudança de momento. Nós simplesmente perdemos para os melhores do mundo. A diferença não é grande na minha cabeça e acho que esta noite provou isso. Só precisamos não cometer erros no mais alto nível."
Sobre sua substituição, ele explicou: "Sempre fico decepcionado quando saio, só porque quero marcar mais gols e participar de cada parte do jogo. Quero dar mais assistências e empolgar as pessoas que estão me assistindo. Hoje à noite senti que talvez tenha sido a decisão certa, porque me senti um pouco cansado. Eu tinha feito muitas corridas de longa distância em alta velocidade, então hoje à noite não tenho nenhuma reclamação com o técnico por ter me tirado."
Kane elogia o nível do elenco
Kane também compartilhou suas impressões sobre a atuação com a ITV Sport, mantendo o otimismo apesar de ter desperdiçado um pênalti crucial. "Eu falei antes que alcançamos um bom nível na Copa do Mundo, mas não conseguimos reunir uma atuação completa de 90 minutos. Provavelmente foi parecido hoje de novo. Tivemos alguns bons momentos, no entanto, e aquele período foi tão bom quanto jogamos em muito, muito tempo, e esse é o padrão que sabemos que podemos alcançar. Estamos jogando contra os campeões do mundo, os campeões europeus, e batemos de frente. Em outro dia, com certeza teríamos vencido esse jogo. Temos que tirar os pontos positivos disso. Temos que nos recuperar e tentar de novo em alguns dias", afirmou Kane. Quando foi perguntado se as notícias sobre as acusações contra o Manchester City foram uma distração, o capitão respondeu: "Houve uma discussão, mas, no fim das contas, quando estamos com a Inglaterra, isso tem sido um grande ponto positivo para nós, meio que deixamos o futebol de clubes de lado, e não foi diferente nesta semana."
- AFP
O que vem a seguir para a Inglaterra?
A Inglaterra precisa se reagrupar rapidamente após esse frustrante revés na Liga das Nações em Wembley. A equipe deve analisar suas vulnerabilidades defensivas e aprender com os erros individuais que acabaram permitindo que a Espanha garantisse a vitória. Tuchel e seus jogadores agora voltarão toda a atenção para o próximo compromisso contra a República Tcheca, com o objetivo de dar uma resposta imediata.
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