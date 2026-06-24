Anthony Elanga revela o que aprendeu com Cristiano Ronaldo no Manchester United - e o ponta sueco se orgulha de dividir o palco da Copa do Mundo com os maiores nomes de todos os tempos

Ronaldo marcou dois gols na vitória de Portugal por 5 a 0 sobre o Uzbequistão nesta terça-feira. Em entrevista ao Sweden Herald, Elanga expressou sua alegria pelo ex-companheiro de equipe do Manchester United.

Elanga elogiou a dedicação de Ronaldo e revelou o quanto se beneficiou do tempo que passaram juntos. Quando questionado sobre jogar na mesma Copa do Mundo que Ronaldo, Elanga disse: “Posso aprender muito com eles. Especialmente com o Ronaldo, com quem joguei no Manchester United. Aprendi muito com ele, dentro e fora de campo. É uma grande honra ter jogado com ele. Só espero que ele continue assim.” Elanga destacou lições específicas: “Como ele se comporta depois dos treinos e coisas do tipo. Como ele lida com a recuperação. Muitas coisas.”