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Anthony Elanga revela o que aprendeu com Cristiano Ronaldo no Manchester United - e o ponta sueco se orgulha de dividir o palco da Copa do Mundo com os maiores nomes de todos os tempos
Aprendendo com Ronaldo
Ronaldo marcou dois gols na vitória de Portugal por 5 a 0 sobre o Uzbequistão nesta terça-feira. Em entrevista ao Sweden Herald, Elanga expressou sua alegria pelo ex-companheiro de equipe do Manchester United.
Elanga elogiou a dedicação de Ronaldo e revelou o quanto se beneficiou do tempo que passaram juntos. Quando questionado sobre jogar na mesma Copa do Mundo que Ronaldo, Elanga disse: “Posso aprender muito com eles. Especialmente com o Ronaldo, com quem joguei no Manchester United. Aprendi muito com ele, dentro e fora de campo. É uma grande honra ter jogado com ele. Só espero que ele continue assim.” Elanga destacou lições específicas: “Como ele se comporta depois dos treinos e coisas do tipo. Como ele lida com a recuperação. Muitas coisas.”
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Respeitando os grandes nomes
Apesar da pouca idade, Elanga admira profundamente a longevidade dos jogadores que dominam o futebol há quase duas décadas. Ronaldo tem atualmente 41 anos, enquanto Lionel Messi completou 39 na quarta-feira.
Elanga reconheceu a incrível condição física necessária para competir em uma idade tão avançada, destacando seu respeito absoluto pela forma como Ronaldo continua a se destacar no cenário internacional.
Quando questionado se planeja jogar até os 41 anos, Elanga respondeu: “Vamos ver. Tenho apenas 24 agora. Nunca se sabe. Quando eu tiver 33? Nunca se sabe.”
Elanga também se recusou a escolher um favorito entre os dois ícones, incentivando os torcedores a apreciá-los ao afirmar: “Vocês têm que aproveitar. Não consigo escolher entre Ronaldo e Messi.”
Em defesa da Suécia
Elanga tem desempenhado uma função versátil pela Suécia sob o comando do técnico Graham Potter, marcando um gol espetacular contra a Holanda, o que lhe rendeu muitos elogios de Zlatan Ibrahimovic.
Em resposta aos elogios, Elanga disse: “Isso significa muito para mim. Tive a oportunidade de jogar com ele na seleção. Quando ele fala, a gente escuta.”
Elanga insiste que está totalmente feliz em esperar por suas oportunidades como titular, confiando em sua fé. Ele explicou: “Tenho que estar pronto para aproveitar minha chance quando ela surgir. Tenho muita confiança no Graham, ele sabe o que está fazendo. Milhões gostariam de estar na minha posição, em uma Copa do Mundo. Somos 26 jogadores; é claro que todos querem jogar. Confiamos no Graham.”
Ao falar sobre sua leitura diária da Bíblia, Elanga acrescentou: “Isso me dá paz e paciência. Me ajuda quando não posso jogar. Ler a Bíblia significa muito para mim e é um conselho que posso dar aos outros para que façam o mesmo.”
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E agora, o que vem a seguir?
A Suécia vai agora concentrar-se em uma partida crucial da Copa do Mundo contra o Japão, na madrugada desta sexta-feira. Elanga espera conquistar uma vaga no time titular de Potter após sua impressionante atuação como reserva. Enquanto isso, Ronaldo e Portugal se preparam para enfrentar a Colômbia, com o objetivo de garantir a liderança do Grupo K e avançar para as oitavas de final.