Anthony Elanga, fracasso do Newcastle, ouve que "não é mais a mesma pessoa" desde a transferência de 55 milhões de libras, enquanto o Nottingham Forest é instado a recontratar o ponta

Questionado sobre se os Reds poderiam estar interessados em algum desses atacantes velozes — já que Johnson não vem passando por seu melhor momento desde que deixou o Tottenham para jogar no Crystal Palace —, Harewood, em entrevista concedida em parceria com o Non Gamstop Casinos, disse ao GOAL: “É uma ótima ideia. Eu não recusaria. É uma questão de familiaridade, não é? Aposto que, quando voltarem, não se sentirão deslocados, porque saberão de onde vieram e como chegaram onde estão. E eles simplesmente voltarão e farão exatamente a mesma coisa que vinham fazendo. Então, é algo legal de se pensar, porque é daí que eles tiraram suas jogadas. Obviamente, por alguma razão, seja qual for, eles não conseguiram se adaptar logo de cara onde quer que tenham ido.

“Obviamente, você está falando do Elanga indo para o Newcastle. Ele tem enfrentado dificuldades. Mas, no sentido do que sabemos que ele é capaz, ele provavelmente tem jogado bem, jogado bem mesmo. Mas não no nível em que jogava pelo Forest, porque ele parecia afiado quando jogava pelo Forest. Sempre que avançava, parecia que ia marcar um gol e era uma ameaça absoluta. E não sei, com todo o respeito pelo técnico do Newcastle ou pelo Newcastle, ele simplesmente não parece a mesma pessoa que era no Forest.”