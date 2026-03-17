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Anthony Elanga, fracasso do Newcastle, ouve que "não é mais a mesma pessoa" desde a transferência de 55 milhões de libras, enquanto o Nottingham Forest é instado a recontratar o ponta
Gols e assistências: o impressionante histórico de Elanga no Forest
O Forest conseguiu manter-se na primeira divisão por duas temporadas, após o acesso em 2022, antes de avançar para o sétimo lugar e garantir a classificação para as competições europeias na última temporada. O craque da casa, Brennan Johnson, ajudou o time nesse caminho, antes de passar o bastão para Elanga.
O jogador da seleção sueca chegou a Trentside em 2023, após encerrar sua passagem pelo Manchester United. Ele marcou 11 gols e deu 20 assistências pelo Forest ao longo de duas temporadas, chamando a atenção de clubes com grande poder financeiro que aguardavam para ver se o potencial total desse talento imprevisível poderia ser desvendado.
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Dificuldades em Tyneside: Elanga não tem brilhado no Newcastle
O Newcastle decidiu arriscar após retornar à Liga dos Campeões, mas tem visto Elanga lutar para manter a regularidade no Nordeste. Ele ainda não conseguiu convencer a apaixonada torcida de seu valor e poderá receber autorização para sair em 2026, caso surja a oferta certa.
O Forest pode estar interessado nessa contratação — com Elliot Anderson sendo cogitado para um retorno às suas raízes em Tyneside — e o time clama por uma injeção de velocidade como a que Johnson e Elanga já ofereceram.
Será que Elanga ou Johnson voltariam ao City Ground?
Questionado sobre se os Reds poderiam estar interessados em algum desses atacantes velozes — já que Johnson não vem passando por seu melhor momento desde que deixou o Tottenham para jogar no Crystal Palace —, Harewood, em entrevista concedida em parceria com o Non Gamstop Casinos, disse ao GOAL: “É uma ótima ideia. Eu não recusaria. É uma questão de familiaridade, não é? Aposto que, quando voltarem, não se sentirão deslocados, porque saberão de onde vieram e como chegaram onde estão. E eles simplesmente voltarão e farão exatamente a mesma coisa que vinham fazendo. Então, é algo legal de se pensar, porque é daí que eles tiraram suas jogadas. Obviamente, por alguma razão, seja qual for, eles não conseguiram se adaptar logo de cara onde quer que tenham ido.
“Obviamente, você está falando do Elanga indo para o Newcastle. Ele tem enfrentado dificuldades. Mas, no sentido do que sabemos que ele é capaz, ele provavelmente tem jogado bem, jogado bem mesmo. Mas não no nível em que jogava pelo Forest, porque ele parecia afiado quando jogava pelo Forest. Sempre que avançava, parecia que ia marcar um gol e era uma ameaça absoluta. E não sei, com todo o respeito pelo técnico do Newcastle ou pelo Newcastle, ele simplesmente não parece a mesma pessoa que era no Forest.”
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Batalha na zona de rebaixamento: Forest luta pela permanência na Premier League
Embora muitos torcedores do Forest gostariam de ver Johnson ou Elanga de volta ao City Ground, tendo já testemunhado do que eles são capazes, os planos de transferências para o verão ainda não podem ser finalizados neste momento.
Os Reds ainda estão precariamente posicionados logo acima da zona de rebaixamento da Premier League, com um confronto crucial contra o Tottenham, que também ocupa uma das últimas posições, marcado para domingo. Se for possível garantir a permanência na liga, então poderá-se começar a questionar se a volta de alguns ex-ídolos da torcida deve ser considerada.
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