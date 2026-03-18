Antes "tratado como um cão", agora tratado com toda a atenção: Victor Osimhen deve dar um passo surpreendente no Galatasaray

Victor Osimhen passou por extremos ao longo de sua carreira. Desde a infância em condições precárias em Lagos, passando pela ascensão meteórica a atacante de nível mundial, até o amargo desentendimento com o Napoli – o nigeriano conhece os altos e baixos do futebol profissional como quase nenhum outro jogador de sua geração.

Hoje, no Galatasaray de Istambul, ele está no centro de uma história completamente diferente. Uma história sobre reconhecimento, lealdade e uma conexão entre jogador e torcedores que se tornou rara no futebol moderno.

E é exatamente por isso que surge uma pergunta incomum: por que Victor Osimhen deveria mudar de time novamente? Talvez o passo mais surpreendente de sua carreira fosse, ao mesmo tempo, o mais lógico: permanecer no Galatasaray a longo prazo – ou mesmo para sempre.

Em termos esportivos, a passagem de Osimhen pelo Napoli foi, a princípio, uma história de sucesso. Na temporada 2022/23, ele levou o SSC ao primeiro título do campeonato em 33 anos com 26 gols e foi o artilheiro da Série A. Ele era a superestrela do time, a figura de identificação de todo um clube.

No entanto, poucos meses depois, a relação entre o jogador e o clube se rompeu. O gatilho foi um vídeo do TikTok, agora famoso, que o Napoli publicou sobre Osimhen e no qual o clube, ou melhor, seu departamento de mídias sociais, zombava de um pênalti perdido pelo atacante. Para o nigeriano, esse momento foi um divisor de águas.

“Depois que o Napoli postou esse vídeo no TikTok, algo se quebrou”, explicou o jogador de 27 anos posteriormente à Gazzetta dello Sport.

“Qualquer um pode perder um pênalti, e qualquer um pode ser ridicularizado por isso. O Napoli fez isso apenas comigo – e com insinuações específicas. Fui vítima de insultos racistas e tomei minha decisão. Eu queria ir embora.”