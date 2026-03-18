Quando Victor Osimhen rompeu definitivamente com o SSC Nápoles e se transferiu para Istambul, isso inicialmente causou espanto na Europa. Um dos atacantes mais cobiçados do continente não escolheu a Premier League, nem um grande clube espanhol – mas sim o Galatasaray. Para muitos observadores, a mudança parecia um desvio surpreendente na carreira de um atacante de classe mundial. Mas agora fica claro: talvez tenha sido exatamente a decisão de que Osimhen precisava.
Traduzido por
Antes "tratado como um cão", agora tratado com toda a atenção: Victor Osimhen deve dar um passo surpreendente no Galatasaray
Victor Osimhen passou por extremos ao longo de sua carreira. Desde a infância em condições precárias em Lagos, passando pela ascensão meteórica a atacante de nível mundial, até o amargo desentendimento com o Napoli – o nigeriano conhece os altos e baixos do futebol profissional como quase nenhum outro jogador de sua geração.
Hoje, no Galatasaray de Istambul, ele está no centro de uma história completamente diferente. Uma história sobre reconhecimento, lealdade e uma conexão entre jogador e torcedores que se tornou rara no futebol moderno.
E é exatamente por isso que surge uma pergunta incomum: por que Victor Osimhen deveria mudar de time novamente? Talvez o passo mais surpreendente de sua carreira fosse, ao mesmo tempo, o mais lógico: permanecer no Galatasaray a longo prazo – ou mesmo para sempre.
Em termos esportivos, a passagem de Osimhen pelo Napoli foi, a princípio, uma história de sucesso. Na temporada 2022/23, ele levou o SSC ao primeiro título do campeonato em 33 anos com 26 gols e foi o artilheiro da Série A. Ele era a superestrela do time, a figura de identificação de todo um clube.
No entanto, poucos meses depois, a relação entre o jogador e o clube se rompeu. O gatilho foi um vídeo do TikTok, agora famoso, que o Napoli publicou sobre Osimhen e no qual o clube, ou melhor, seu departamento de mídias sociais, zombava de um pênalti perdido pelo atacante. Para o nigeriano, esse momento foi um divisor de águas.
“Depois que o Napoli postou esse vídeo no TikTok, algo se quebrou”, explicou o jogador de 27 anos posteriormente à Gazzetta dello Sport.
“Qualquer um pode perder um pênalti, e qualquer um pode ser ridicularizado por isso. O Napoli fez isso apenas comigo – e com insinuações específicas. Fui vítima de insultos racistas e tomei minha decisão. Eu queria ir embora.”
A ruptura com o Napoli: quando tudo desmoronou para Osimhen
Ele foi ainda mais direto ao falar sobre como o clube o tratava. Os dirigentes tentaram empurrá-lo de um lado para outro, em vez de valorizá-lo. “Eles tentaram me mandar para qualquer lugar para jogar, mas me tratavam como um cachorro. Vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Eu trabalhei tanto para construir minha carreira e não podia aceitar esse tipo de tratamento. Não sou um fantoche.”
O fato de um jogador que acabara de garantir um título histórico se sentir tratado dessa forma diz muito sobre a dinâmica do futebol profissional moderno. A saída de Nápoles era, portanto, apenas uma questão de tempo.
Quando Osimhen se transferiu para Istambul, a mudança foi inicialmente vista com ceticismo na Europa. Para muitos observadores, a decisão parecia um desvio incomum na carreira de um atacante de classe mundial. Mas agora está ficando claro: para Osimhen, dificilmente poderia haver um lugar mais adequado.
Também em termos esportivos, ele tem um desempenho constante. Em sua passagem pelo Galatasaray, o nigeriano acumula até agora um impressionante balanço de 55 gols e 15 assistências em 68 partidas oficiais – uma média que o torna um dos atacantes mais produtivos da Europa.
Sempre que está em forma, ele marca. As lesões têm freado sua carreira repetidas vezes, mas assim que Osimhen entra em campo, ele se torna um dos atacantes mais perigosos do continente.
Para o Galatasaray, ele é, portanto, há muito mais do que apenas um artilheiro. Ele é o ponto de referência de todo o projeto.
Torcedores do Gala emocionam Osimhen até às lágrimas com coreografia
Uma cena antes da partida da Liga dos Campeões contra o Liverpool (1 a 0) mostrou o quão forte é, hoje em dia, a ligação entre Osimhen e os torcedores.
Enquanto o hino da Liga dos Campeões ecoava no RAMS Park, os torcedores do Galatasaray desdobraram uma enorme coreografia. Na faixa, podiam-se ver Osimhen, seus filhos e um retrato de sua falecida mãe. Abaixo, estava escrito: “Somos uma família e a família é tudo”.
Para o atacante, esse momento foi avassalador. Ao ver as imagens, ele não conseguiu conter as lágrimas. O contexto torna a cena ainda mais emocionante. Osimhen perdeu a mãe muito cedo. “Minha mãe morreu quando eu tinha dois ou três anos. Muito jovem para me lembrar de qualquer coisa – exceto que ela me segurava nos braços”, escreveu ele em um ensaio pessoal no The Players’ Tribune.
O fato de um estádio inteiro se identificar com essa história pessoal é tudo menos comum no futebol profissional de hoje. Mas o atacante não se limitou às emoções. Já aos sete minutos da partida contra o Liverpool, ele retribuiu a confiança dos torcedores com uma jogada esportiva. Com um passe de cabeça, ele preparou o gol decisivo para o 1 a 0.
Foi um símbolo perfeito de seu papel no Galatasaray: líder emocional e jogador decisivo em campo ao mesmo tempo. Após a partida, seguiu-se outro momento que deixou clara a relação especial entre o jogador e o clube. Osimhen entrou em campo com sua filha – e dançou junto com os torcedores no estádio.
Cenas como essa mostram o quanto a conexão entre o nigeriano e os torcedores se tornou forte.
Cláusula do Napoli atrasa o retorno de Osimhen à Itália
No auge da carreira, os atacantes de nível mundial costumam ser atraídos por uma das principais ligas europeias. No entanto, ao analisar a situação atual no futebol de ponta, uma nova transferência de Osimhen parece, de repente, menos lógica. As principais vagas de atacante nos maiores clubes já estão preenchidas há muito tempo.
Harry Kane é titular no Bayern de Munique. Erling Haaland é a peça-chave do Manchester City. O Paris Saint-Germain está montando seu ataque em torno de Ousmane Dembélé. O Arsenal aposta em Kai Havertz ou Viktor Gyökeres.
Até mesmo um retorno à Itália seria complicado. Na venda ao Galatasaray, o Napoli incluiu uma cláusula especial, segundo a Gazzetta dello Sport: caso o clube turco venda Osimhen a um concorrente da Série A em curto prazo, seriam devidas multas de até 70 milhões de euros.
Uma transferência para a Juventus, Inter ou Milan seria, portanto, extremamente difícil. Financeiramente, Osimhen também está muito bem garantido em Istambul. Segundo relatos da mídia, ele ganha cerca de 15 milhões de euros líquidos por ano; com bônus, sua renda pode chegar a até 21 milhões de euros. Além disso, o atacante encontrou no Galatasaray algo que se tornou raro no futebol moderno: verdadeira valorização e um verdadeiro lar.
Ele é amado pelos torcedores. É o centro da equipe. Joga regularmente na Liga dos Campeões. E é a maior estrela da liga. Muitos jogadores de nível mundial mudam de clube a cada poucos anos, sempre em busca do próximo passo na carreira.
Mas poucos têm a chance de se tornar uma verdadeira lenda do clube. Victor Osimhen teria exatamente essa oportunidade em Istambul. Talvez, por isso, o passo mais ousado na carreira não seja mudar para o próximo grande clube.
Mas sim em reconhecer que já chegou exatamente onde pertence.
Os números de Victor Osimhen no Galatasaray Istambul:
Jogos oficiais Gols Assistências Cartões amarelos 69 56 15 16