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Hoeneß & Eberl 2026getty
Marko Brkic

Traduzido por

"Antes, ele teria contratado o Tuchel": o presidente do Bayern, Uli Hoeneß, discorda de Max Eberl sobre o caso de Vincent Kompany

Bundesliga
Bayern de Munique

Uli Hoeneß contestou as declarações do diretor esportivo Max Eberl sobre a contratação de Vincent Kompany como técnico do FC Bayern de Munique.

Depois que o FC Bayern, após a demissão de Thomas Tuchel no verão de 2024, recebeu uma série de recusas de vários candidatos — entre eles Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick e Oliver Glasner —, Vincent Kompany, na época ainda inexperiente, passou a ser visto como uma possível solução para o cargo de técnico. Em entrevista à revista Spiegel, Uli Hoeneß descreveu o desenrolar dos acontecimentos e explicou que Karl-Heinz Rummenigge deu o impulso decisivo.

  • Hoeneß explicou: “Então, o Karl-Heinz teve a ideia genial de perguntar ao Pep Guardiola.” No entanto, Max Eberl contou a história da busca pelo técnico de forma diferente no programa“Aktuelles Sportstudio”, da ZDF, no final de abril. Segundo ele, foi ele mesmo quem sugeriu entrar em contato com o ex-técnico do Bayern, Pep Guardiola, para saber a opinião dele sobre seu ex-jogador Vincent Kompany: “Quando surgiu a dúvida se estávamos certos, eu disse ao Kalle: ‘Vocês são tão próximos do Pep, liguem para ele e perguntem o que o Pep acha dele.’ E isso foi, em certa medida, o que abriu caminho. E então contratamos Vincent Kompany”, explicou Eberl na época.

    De fato, segundo Hoeneß, apesar da temporada sem títulos sob o comando de Tuchel, Eberl inicialmente até defendia uma renovação com ele: “No começo, Max Eberl queria dar mais um ano a Thomas Tuchel. Karl-Heinz, Herbert Hainer e eu impedimos isso”, revelou o jogador de 74 anos, que não quer deixar a versão de Eberl passar em branco: “É claro que agora é fácil dizer: ‘Ele encontrou o treinador’. Antes, ele teria contratado o Tuchel. Então, não estaríamos hoje onde estamos.”

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  • Eberl HoeneßGetty Images

    Max Eberl sobre as declarações de Uli Hoeneß: “Achei isso muito surpreendente”

    As declarações de Hoeneß, divulgadas no dia da final da Copa da Alemanha entre o Bayern e o VfB Stuttgart (3 a 0), causaram polêmica. O experiente dirigente do FCB falou em “dúvidas” quanto à continuidade da colaboração com o diretor esportivo. O contrato de Eberl vai até 2027, e Hoeneß estimou as chances de renovação atualmente em “60 para 40 – minha opinião sincera. Quem me conhece sabe disso. A situação é essa, e daqui a dois ou três meses veremos como as coisas vão se desenrolar.”

    O momento em que as declarações foram feitas causou espanto em Eberl. “Também achei muito surpreendente”, disse ele à Sky, após a vitória em Berlim na noite de sábado, sobre as declarações de Hoeneß. “Quero fazer meu trabalho, quero convencer com ele. O que jogamos como time nesta temporada é digno de nota. Pode-se duvidar, isso é totalmente legítimo. Então, conversamos sobre isso”, explicou Eberl.

  • Max Eberl sobre as especulações em torno do seu cargo: "No momento, isso não me importa"

    Quando questionado sobre os motivos pelos quais Hoeneß duvidava dele, o jogador de 52 anos respondeu: “Não posso dizer isso, alguém teria que perguntar ao Uli. Também não sei se foi isso que ele quis dizer. Ele disse isso, e os números estão aí. No momento, não me importo. Fizemos uma temporada muito boa, conquistando a dobradinha. É isso que importa.”

    Eberl assumiu o cargo no clube recordista em março de 2024. Uma decisão sobre uma possível renovação de contrato deve ser tomada, no mínimo, na reunião do conselho fiscal em agosto.

  • FC Bayern de Munique: os próximos compromissos do FCB

    DataJogoCompetição
    25 de julhoSV Wehen Wiesbaden - FC BayernAmistoso
    4 de agostoJeju SK FC - FC BayernAmistoso
    7 de agostoFC Bayern - Aston VillaAmistoso
    15 de agostoFC Bayern x RB LeipzigAmistoso