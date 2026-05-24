Depois que o FC Bayern, após a demissão de Thomas Tuchel no verão de 2024, recebeu uma série de recusas de vários candidatos — entre eles Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick e Oliver Glasner —, Vincent Kompany, na época ainda inexperiente, passou a ser visto como uma possível solução para o cargo de técnico. Em entrevista à revista Spiegel, Uli Hoeneß descreveu o desenrolar dos acontecimentos e explicou que Karl-Heinz Rummenigge deu o impulso decisivo.
Traduzido por
"Antes, ele teria contratado o Tuchel": o presidente do Bayern, Uli Hoeneß, discorda de Max Eberl sobre o caso de Vincent Kompany
Hoeneß explicou: “Então, o Karl-Heinz teve a ideia genial de perguntar ao Pep Guardiola.” No entanto, Max Eberl contou a história da busca pelo técnico de forma diferente no programa“Aktuelles Sportstudio”, da ZDF, no final de abril. Segundo ele, foi ele mesmo quem sugeriu entrar em contato com o ex-técnico do Bayern, Pep Guardiola, para saber a opinião dele sobre seu ex-jogador Vincent Kompany: “Quando surgiu a dúvida se estávamos certos, eu disse ao Kalle: ‘Vocês são tão próximos do Pep, liguem para ele e perguntem o que o Pep acha dele.’ E isso foi, em certa medida, o que abriu caminho. E então contratamos Vincent Kompany”, explicou Eberl na época.
De fato, segundo Hoeneß, apesar da temporada sem títulos sob o comando de Tuchel, Eberl inicialmente até defendia uma renovação com ele: “No começo, Max Eberl queria dar mais um ano a Thomas Tuchel. Karl-Heinz, Herbert Hainer e eu impedimos isso”, revelou o jogador de 74 anos, que não quer deixar a versão de Eberl passar em branco: “É claro que agora é fácil dizer: ‘Ele encontrou o treinador’. Antes, ele teria contratado o Tuchel. Então, não estaríamos hoje onde estamos.”
- Getty Images
Max Eberl sobre as declarações de Uli Hoeneß: “Achei isso muito surpreendente”
As declarações de Hoeneß, divulgadas no dia da final da Copa da Alemanha entre o Bayern e o VfB Stuttgart (3 a 0), causaram polêmica. O experiente dirigente do FCB falou em “dúvidas” quanto à continuidade da colaboração com o diretor esportivo. O contrato de Eberl vai até 2027, e Hoeneß estimou as chances de renovação atualmente em “60 para 40 – minha opinião sincera. Quem me conhece sabe disso. A situação é essa, e daqui a dois ou três meses veremos como as coisas vão se desenrolar.”
O momento em que as declarações foram feitas causou espanto em Eberl. “Também achei muito surpreendente”, disse ele à Sky, após a vitória em Berlim na noite de sábado, sobre as declarações de Hoeneß. “Quero fazer meu trabalho, quero convencer com ele. O que jogamos como time nesta temporada é digno de nota. Pode-se duvidar, isso é totalmente legítimo. Então, conversamos sobre isso”, explicou Eberl.
Max Eberl sobre as especulações em torno do seu cargo: "No momento, isso não me importa"
Quando questionado sobre os motivos pelos quais Hoeneß duvidava dele, o jogador de 52 anos respondeu: “Não posso dizer isso, alguém teria que perguntar ao Uli. Também não sei se foi isso que ele quis dizer. Ele disse isso, e os números estão aí. No momento, não me importo. Fizemos uma temporada muito boa, conquistando a dobradinha. É isso que importa.”
Eberl assumiu o cargo no clube recordista em março de 2024. Uma decisão sobre uma possível renovação de contrato deve ser tomada, no mínimo, na reunião do conselho fiscal em agosto.
FC Bayern de Munique: os próximos compromissos do FCB
Data Jogo Competição 25 de julho SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern Amistoso 4 de agosto Jeju SK FC - FC Bayern Amistoso 7 de agosto FC Bayern - Aston Villa Amistoso 15 de agosto FC Bayern x RB Leipzig Amistoso