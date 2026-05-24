"Antes, ele teria contratado o Tuchel": o presidente do Bayern, Uli Hoeneß, discorda de Max Eberl sobre o caso de Vincent Kompany

Hoeneß explicou: “Então, o Karl-Heinz teve a ideia genial de perguntar ao Pep Guardiola.” No entanto, Max Eberl contou a história da busca pelo técnico de forma diferente no programa“Aktuelles Sportstudio”, da ZDF, no final de abril. Segundo ele, foi ele mesmo quem sugeriu entrar em contato com o ex-técnico do Bayern, Pep Guardiola, para saber a opinião dele sobre seu ex-jogador Vincent Kompany: “Quando surgiu a dúvida se estávamos certos, eu disse ao Kalle: ‘Vocês são tão próximos do Pep, liguem para ele e perguntem o que o Pep acha dele.’ E isso foi, em certa medida, o que abriu caminho. E então contratamos Vincent Kompany”, explicou Eberl na época.

De fato, segundo Hoeneß, apesar da temporada sem títulos sob o comando de Tuchel, Eberl inicialmente até defendia uma renovação com ele: “No começo, Max Eberl queria dar mais um ano a Thomas Tuchel. Karl-Heinz, Herbert Hainer e eu impedimos isso”, revelou o jogador de 74 anos, que não quer deixar a versão de Eberl passar em branco: “É claro que agora é fácil dizer: ‘Ele encontrou o treinador’. Antes, ele teria contratado o Tuchel. Então, não estaríamos hoje onde estamos.”