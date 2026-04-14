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Mirassol Treino Libertadores 2026Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Joaquim Lira Viana

Antes de duelo histórico, Mirassol faz primeiro treino fora do Brasil na Libertadores

Mirassol
Copa Libertadores
LDU Quito x Mirassol
LDU Quito

Equipe paulista se prepara em Quito para encarar a LDU em jogo inédito e encara o desafio da altitude para seguir na liderança do grupo

O Mirassol entra em campo nesta terça-feira, às 23h (horário de Brasília), contra a LDU, em sua primeira partida fora do solo brasileiro na história do clube. O confronto, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, será disputado em Quito, a mais de 2,8 mil metros de altitude, e marca mais um capítulo inédito para a equipe do interior paulista.

Já em território equatoriano, o elenco comandado por Rafael Guanaes realizou natividades no centro de treinamento do Independiente del Valle, localizado em Sangolquí, cidade vizinha à capital Quito. A preparação teve foco especial na adaptação às condições da altitude, fator que costuma pesar em confrontos na região.

A partida também coloca frente a frente os dois líderes do Grupo G. Mirassol e LDU somam três pontos e um gol de saldo cada. Na estreia, o time paulista venceu o Lanús por 1 a 0, enquanto os equatorianos superaram o Always Ready, na Bolívia. O bom resultado inicial garantiu ao clube brasileiro a ponta da chave.

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  • LDU Quito v Palmeiras - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    Adversário implacável

    O desafio contra a LDU promete ser dos mais difíceis. A equipe equatoriana é comandada pelo técnico brasileiro Tiago Nunes e conta com o atacante Deyverson como uma de suas principais referências ofensivas. Para equipes brasileiras, jogar em Quito é historicamente desvantajoso: nos últimos 25 anos, apenas Grêmio, Santos e Sport conseguiram vencer o clube equatoriano atuando em sua casa.

    O retrospecto recente reforça o grau de dificuldade. Na Libertadores de 2025, São Paulo (perdeu por 2 a 0), Botafogo (perdeu por 2 a 0) e Palmeiras (perdeu por 3 a 0) foram derrotados pela LDU em Quito, todos sem conseguir balançar as redes, evidenciando a força do time equatoriano como mandante.

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  • Palmeiras v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O próximo desafio do Mirassol

    Após o compromisso internacional, o Mirassol volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo (19), às 11h, a equipe enfrenta o Internacional, no Estádio Beira-Rio. Apesar do bom desempenho na Libertadores até aqui, a campanha no cenário nacional preocupa: o time ocupa a última posição na tabela, com uma vitória, três empates e seis derrotas, e certamente buscará levar os três pontos para casa na partida disputada em Porto Alegre.

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