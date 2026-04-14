Antes de duelo histórico, Mirassol faz primeiro treino fora do Brasil na Libertadores

O Mirassol entra em campo nesta terça-feira, às 23h (horário de Brasília), contra a LDU, em sua primeira partida fora do solo brasileiro na história do clube. O confronto, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, será disputado em Quito, a mais de 2,8 mil metros de altitude, e marca mais um capítulo inédito para a equipe do interior paulista.

Já em território equatoriano, o elenco comandado por Rafael Guanaes realizou natividades no centro de treinamento do Independiente del Valle, localizado em Sangolquí, cidade vizinha à capital Quito. A preparação teve foco especial na adaptação às condições da altitude, fator que costuma pesar em confrontos na região.

A partida também coloca frente a frente os dois líderes do Grupo G. Mirassol e LDU somam três pontos e um gol de saldo cada. Na estreia, o time paulista venceu o Lanús por 1 a 0, enquanto os equatorianos superaram o Always Ready, na Bolívia. O bom resultado inicial garantiu ao clube brasileiro a ponta da chave.



