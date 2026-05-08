Süle teria informado o técnico do BVB, Niko Kovac, no início desta semana sobre sua decisão, que já era do conhecimento de seu círculo de amigos há algum tempo. Já estava claro há algum tempo que ele não tinha mais futuro no Borussia Dortmund e que seu contrato, que expira no verão, não seria renovado. Na sexta-feira, contra o Eintracht Frankfurt, Süle será oficialmente despedido.

No entanto, do ponto de vista puramente esportivo, Süle se considerava capaz de enfrentar um novo desafio. “Acredito que sou um jogador que, pela qualidade, poderia continuar jogando futebol. Mas, mentalmente, ficou mais difícil”, disse ele. Além de sua grande má sorte com lesões, Süle sempre teve problemas de peso, sobre os quais falou de forma incomumente aberta e auto-irônica no programa “Spielmacher”, algo raro no mundo profissional.

Süle, que se transferiu do FC Bayern de Munique para o BVB em 2022 sem custo de transferência, ainda sonha com um marco. “Na melhor das hipóteses, eu ainda recebo mais dez segundos, um minuto ou, se Niko Kovac quiser, até cinco minutos; eu consigo fazer isso. Talvez eu entre em campo de novo, faça meu 300º jogo na Bundesliga num ambiente assim, diante de 80 mil espectadores, com meus entes queridos da família. Estou incrivelmente grato, depois de todas essas lesões que tive, por ainda estar fisicamente mais ou menos bem, poder praticar esportes, brincar com meus filhos e jogar golfe. Na sexta-feira, vou simplesmente aproveitar isso”, explicou ele.