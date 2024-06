Antes de crise, presidente do Corinthians autorizou conversa por ex-Palmeiras

Antes de explodir crise com saída de patrocinador e venda de goleiro para o futebol inglês, Augusto Melo definiu ex-rival como alvo no mercado da bola

Antes de explodir a crise no Parque São Jorge por causa da saída de Carlos Miguel e da rescisão com a patrocinadora maste, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, autorizou as conversas de um intermediário pelo meio-campista Matheus Fernandes, que pertence ao Red Bull Bragantino, como soube a GOAL.

Um empresário ligado ao mundo do futebol foi autorizado pelo mandatário do clube a conversar com os representantes do volante e também com a diretoria do clube do interior de São Paulo.

O Corinthians está disposto a negociar a contratação do atleta no mercado da bola. Entretanto, entende que será difícil chegar a um acordo neste momento, sobretudo pelo momento delicado vivido nos bastidores do clube.

