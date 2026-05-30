Antes da partida para a Copa do Mundo: parece que já foi tomada uma decisão sobre o futuro de Deniz Undav no VfB Stuttgart

O próprio Undav teria sinalizado aos dirigentes do time finalista da Copa, já desde cedo, que se via perfeitamente bem em permanecer por um longo prazo no VfB. Ele se sente muito à vontade com a família, tanto no clube quanto na cidade. No entanto, clubes internacionais e com maior poder financeiro também teriam se interessado pelo atacante da seleção alemã devido ao seu desempenho convincente.

Undav vem de uma temporada excepcional com a camisa do time da Suábia. O atacante, contratado em 2024 pelo Brighton por quase 27 milhões de euros, marcou 25 gols em 45 partidas oficiais, além de ter dado 14 assistências. Com isso, ele teve participação decisiva na temporada de sucesso do Stuttgart.

Ao contrário do que acontece no VfB, Undav provavelmente terá, por enquanto, um papel de reserva na Copa do Mundo sob o comando do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann. A vaga na ponta de ataque parece garantida para Kai Havertz. No entanto, Undav terá a oportunidade de se destacar no domingo à noite: como Nagelsmann revelou no sábado, Undav estará no time titular da Alemanha no amistoso contra a Finlândia, na ausência de Havertz, que disputará a final da Liga dos Campeões contra o PSG com o Arsenal à noite.