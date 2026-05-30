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Antes da partida para a Copa do Mundo: parece que já foi tomada uma decisão sobre o futuro de Deniz Undav no VfB Stuttgart
O novo contrato inclui também a opção de prorrogação até 2030, que está vinculada ao tempo de jogo do atacante. Além disso, Undav deverá passar a ganhar seis milhões de euros por ano. Atualmente, ele recebe 4,5 milhões de euros por temporada. Além disso, a prorrogação teria sido “adoçada” com um bônus de assinatura no valor de três milhões de euros. O valor total estaria atingindo um nível recorde para os padrões do Stuttgart.
Com o acordo fechado antes da Copa do Mundo, Undav consegue o que queria. Segundo o jornal Bild, ele havia dado um ultimato ao VfB nos últimos dias e buscava um acordo até terça-feira. Caso não houvesse um acordo até sua partida para a Copa do Mundo, as negociações seriam “suspensas por enquanto”, segundo o jornal. Uma renovação de contrato para além de 2027 estaria então fora de questão para este verão, e o VfB correria o risco de perder Undav sem receber indenização.
- Getty Images Sport
Deniz Undav joga como atacante do VfB Stuttgart desde 2024
O próprio Undav teria sinalizado aos dirigentes do time finalista da Copa, já desde cedo, que se via perfeitamente bem em permanecer por um longo prazo no VfB. Ele se sente muito à vontade com a família, tanto no clube quanto na cidade. No entanto, clubes internacionais e com maior poder financeiro também teriam se interessado pelo atacante da seleção alemã devido ao seu desempenho convincente.
Undav vem de uma temporada excepcional com a camisa do time da Suábia. O atacante, contratado em 2024 pelo Brighton por quase 27 milhões de euros, marcou 25 gols em 45 partidas oficiais, além de ter dado 14 assistências. Com isso, ele teve participação decisiva na temporada de sucesso do Stuttgart.
Ao contrário do que acontece no VfB, Undav provavelmente terá, por enquanto, um papel de reserva na Copa do Mundo sob o comando do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann. A vaga na ponta de ataque parece garantida para Kai Havertz. No entanto, Undav terá a oportunidade de se destacar no domingo à noite: como Nagelsmann revelou no sábado, Undav estará no time titular da Alemanha no amistoso contra a Finlândia, na ausência de Havertz, que disputará a final da Liga dos Campeões contra o PSG com o Arsenal à noite.
Estatísticas de desempenho de Deniz Undav no VfB Stuttgart
Partidas Gols Assistências Cartões amarelos 116 57 30 18