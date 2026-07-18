“Preciso de ajuda, Donald Trump!”, tuitou o ex-zagueiro Joan Capdevila, campeão mundial de 2010 pela Espanha. “Acabei de ser informado de que não poderei viajar com meus filhos para a final da Copa do Mundo porque meu pedido de ESTA foi recusado.”

Não se sabe por que esse pedido, que permite a muitos europeus, por meio de uma autorização eletrônica de viagem, estadias turísticas ou de negócios de até 90 dias nos EUA sem visto, foi recusado.

No entanto, não seria a primeira vez nesta Copa do Mundo que dirigentes ou até mesmo jogadores tiveram a entrada nos EUA ou no Canadá negada — o exemplo mais famoso foi, sem dúvida, o árbitro Omar Artan, que acabou não podendo atuar no torneio, apesar de ter sido previamente indicado pela FIFA.



