Quando, no domingo, em Nova Jersey, acontecer a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, parece que um campeão mundial não poderá estar presente ao vivo. Por isso, chegou-se até a fazer um apelo público ao presidente dos EUA, Donald Trump.
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Antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina: campeão mundial pede ajuda ao presidente dos EUA, Donald Trump
“Preciso de ajuda, Donald Trump!”, tuitou o ex-zagueiro Joan Capdevila, campeão mundial de 2010 pela Espanha. “Acabei de ser informado de que não poderei viajar com meus filhos para a final da Copa do Mundo porque meu pedido de ESTA foi recusado.”
Não se sabe por que esse pedido, que permite a muitos europeus, por meio de uma autorização eletrônica de viagem, estadias turísticas ou de negócios de até 90 dias nos EUA sem visto, foi recusado.
No entanto, não seria a primeira vez nesta Copa do Mundo que dirigentes ou até mesmo jogadores tiveram a entrada nos EUA ou no Canadá negada — o exemplo mais famoso foi, sem dúvida, o árbitro Omar Artan, que acabou não podendo atuar no torneio, apesar de ter sido previamente indicado pela FIFA.
Capdevila implora: “Alguém pode me ajudar com isso?”
Os motivos para a recusa de um pedido de ESTA podem ser diversos; entre eles estão, por exemplo, problemas anteriores com autoridades americanas, questões de segurança e de natureza penal, motivos relacionados à saúde, informações incorretas ou incompletas, ou ainda dúvidas quanto ao objetivo da viagem.
Capdevila, no entanto, pretende fazer de tudo para ainda poder estar presente na final. “Alguém pode me ajudar com isso? Vocês nem imaginam o quanto eu estava ansioso para estar lá com meus companheiros de equipe de 2010 e com esse time para torcer por eles”, escreveu ele ainda.
O jogador de 48 anos disse que “não consegue acreditar que não vão me deixar entrar nos EUA… e que vou perder um momento como esse com meus filhos, que amam tanto o futebol. Se alguém souber como resolver isso, ficaria grato por toda a vida.”
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