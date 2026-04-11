Antes da fase final do campeonato... 5 momentos emocionantes que marcaram a fase de classificação

Antes do início da fase decisiva, os holofotes voltam a se concentrar nos destaques das disputas da liga no Campeonato Joy para a Elite Sub-21, que apresentou um alto nível técnico e momentos emocionantes ao longo das rodadas anteriores.

Está previsto que amanhã, domingo, tenham início as disputas da repescagem para as quartas de final, em meio a grande expectativa por confrontos que prometem muita emoção e equilíbrio, especialmente após uma disputa acirrada entre as equipes durante a fase de grupos.

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A fase anterior testemunhou muitos momentos marcantes que acirraram a competição e contribuíram para definir o perfil das equipes classificadas, garantindo aos torcedores confrontos decisivos na busca pelo título.