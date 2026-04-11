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Antes da fase final do campeonato... 5 momentos emocionantes que marcaram a fase de classificação

Especiais e Opinião
Al Hazem U21 x Al Okhdood U21
Al Hazem U21
Al Okhdood U21
Jawwy Elite League U-21
Al Fayha U21 x Al Qadisiyah U21
Al Fayha U21
Al Qadisiyah U21
Neom U21 x Al Ittihad U21
Neom U21
Al Ittihad U21
Al Wehda U21 x Al Fateh U21
Al Wehda U21
Al Fateh U21
Al Nassr U21
Al Hilal U21
Al Taawoun U21
Arábia Saudita

A Liga de Talentos brilha no cenário do futebol saudita

Antes do início da fase decisiva, os holofotes voltam a se concentrar nos destaques das disputas da liga no Campeonato Joy para a Elite Sub-21, que apresentou um alto nível técnico e momentos emocionantes ao longo das rodadas anteriores.

Está previsto que amanhã, domingo, tenham início as disputas da repescagem para as quartas de final, em meio a grande expectativa por confrontos que prometem muita emoção e equilíbrio, especialmente após uma disputa acirrada entre as equipes durante a fase de grupos.

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A fase anterior testemunhou muitos momentos marcantes que acirraram a competição e contribuíram para definir o perfil das equipes classificadas, garantindo aos torcedores confrontos decisivos na busca pelo título.

  • العريني - التعاونx/altaawoun1956FC

    Um artilheiro de primeira linha

    Basem Al-Arini, atacante do Al-Taawoun, foi a grande estrela da fase da liga, graças ao seu desempenho notável e à sua capacidade de se impor como um dos atacantes mais perigosos da competição.

    Al-Arini conseguiu chegar ao topo da tabela de artilheiros após marcar 18 gols, levando sua equipe a terminar a fase na quarta posição e garantindo a vaga direta para as quartas de final, confirmando seu grande valor como elemento decisivo no ataque.

    stc tv JawwyGetty/Goal

    Seu impacto não se limitou apenas aos números, mas ele foi um fator decisivo nos momentos cruciais, marcando gols importantes que renderam pontos valiosos à sua equipe. Além disso, destacou-se por suas jogadas inteligentes dentro da área e sua capacidade de aproveitar as meias oportunidades, confirmando-se como um atacante completo que combina faro de gol e alta eficácia.

    Al-Arini espera manter esse brilho durante as eliminatórias, especialmente porque as ambições do Al-Taawoun aumentaram após o forte desempenho apresentado pela equipe na fase da liga.

    • Publicidade
  • فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X Official Account

    O Al-Hilal ocupa uma posição de destaque

    A fase da liga registrou 711 gols, um claro indicador da força ofensiva e do espetáculo que marcaram o desenrolar das competições, com uma profusão de gols notável na maioria das rodadas.

    O Al-Hilal liderou a lista das equipes com mais gols marcados, após balançar as redes 46 vezes, confirmando sua superioridade ofensiva e sua capacidade de fazer a diferença diante dos adversários, graças à variedade de soluções ofensivas e à grande eficácia no último terço do campo.

    Esse ímpeto goleador reflete o alto nível técnico do campeonato e aumenta as expectativas de confrontos ainda mais emocionantes nas fases eliminatórias, onde não há margem para erros diante da equilíbrio entre as equipes concorrentes.

  • جلال السالم - الاتفاقx/EttifaqSa

    O acordo supera os grandes

    O Al-Ittihad conseguiu impor seu domínio nas competições do campeonato, superando os grandes clubes, com destaque para o Al-Hilal e o Al-Nassr, e conquistando o topo da tabela de classificação com mérito e justiça.

    Leia também... Assista ao documentário “Estrelas de Elite” com exclusividade na stc tv

    Essa superioridade veio após o sucesso em alcançar a maior média de vitórias durante o campeonato, conquistando 13 vitórias, confirmando sua força e consistência ao longo da competição e enviando uma mensagem forte para as demais equipes antes do início das fases eliminatórias.

    Esse desempenho equilibrado entre defesa e ataque reflete o grande trabalho realizado pela equipe, tornando-a uma das principais candidatas a disputar com força o título.

  • النصر - دوري جوي للنخبةx/Alnassr_SG

    Al-Nasr... uma sólida fortaleza defensiva

    O Al-Nasr foi um dos times de destaque da fase de grupos, após apresentar um desempenho defensivo excepcional, o que lhe permitiu se destacar como a defesa mais sólida da competição.


    stc tv JawwyGetty/Goal


    A equipe conseguiu terminar com o menor número de gols sofridos ao longo das 20 rodadas, tendo sofrido apenas 19 gols, confirmando sua solidez defensiva e sua capacidade de lidar com diversos desafios.

    O Al-Nasr conquistou merecidamente o terceiro lugar, após encerrar sua trajetória na liga com uma grande vitória sobre seu rival Al-Hilal por 4 a 0, um resultado que refletiu a força demonstrada pela equipe e lhe deu um forte impulso moral antes do início das fases eliminatórias.

  • حيدر عبدالكريم - لاعب النصر السعوديx/Alnassr_SG

    Talentos brilhantes

    A fase de grupos do Campeonato da Liga Jovem de Elite Sub-21 testemunhou o surgimento de vários jovens talentos que chamaram a atenção com seu desempenho notável e sua capacidade de fazer a diferença em seus clubes.

    Entre esses nomes, destacaram-se Basem Al-Arini e Jalal Al-Salem, estrelas do Al-Ittifaq, que apresentaram um desempenho notável e contribuíram para os resultados positivos de sua equipe.

    Também se destacou um grupo de jogadores do Al-Nassr, como Saad Haqwi, Haider Abdulkarim e Abdulmalik Al-Jaber, que demonstraram grande habilidade técnica e um futuro promissor.

    Pelo Al-Hilal, brilharam Abdullah Al-Zaydi e seu irmão Mohammed Al-Zaydi, ao lado de Abdulaziz Jarmoush, enquanto o Al-Ittihad roubou a cena com Ammar Al-Ghamdi, além do brilhantismo de Ammar Al-Yahibi, estrela do Al-Qadisiyah, confirmando que o futuro do campeonato é promissor, com jovens talentos capazes de evoluir e se destacar com força nos próximos anos.

    Assista à Liga Saudita de Futebol de Salão pela stc tv. Inscreva-se agora