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Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport
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Antes da condenação oficial: surpresa estrondosa sobre o mercado do Manchester City

Liverpool x Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
England

Novos escândalos

A condenação imposta ao Manchester City continua a provocar novos escândalos.

Segundo a rede ESPN, a diretoria do clube sabia desde o verão passado que a comissão independente havia condenado o campeão do Campeonato Inglês por mais de cem acusações relacionadas à violação das regras financeiras da Premier League.

Ainda assim, o Manchester City promoveu um ataque sem precedentes no mercado de transferências. O clube investiu mais de 520 milhões de euros em nove novos jogadores. E pagou quantias recordes apenas por Elliot Anderson (135 milhões de euros ao Nottingham Forest) e Enzo Fernández (145 milhões de euros ao Chelsea).

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  • Transferência polêmica

    A transação foi especialmente polêmica: de acordo com o que noticiou o jornal alemão Bild, citando a rede ESPN, a diretoria do Manchester City foi informada da decisão da comissão logo no início do mês de julho. Ainda assim, o veredicto só foi anunciado oficialmente na última sexta-feira.

    Dizem que a transferência de Anderson foi articulada até mesmo antes de sair a decisão condenatória. Segundo os relatos, o acordo foi fechado em 2 de julho, e a assinatura oficial ocorreu em 23 de julho. Mas, mesmo antes do anúncio oficial, o clube foi informado do veredicto de condenação. Ainda assim, a negociação seguiu adiante.

    Já o astro Enzo Fernández só foi contratado em setembro. Pouco tempo depois, o veredicto vazou. O Manchester City se recusou a comentar quando contatado pela rede ESPN.

    A liga do Campeonato Inglês também mencionou "procedimentos especiais e sigilosos" e se recusou a fazer mais comentários. Do ponto de vista esportivo, ao que tudo indica, esse caso não teve nenhum impacto até agora. A equipe do técnico Enzo Maresca teve um início de temporada perfeito, vencendo suas cinco primeiras partidas no Campeonato Inglês e liderando a competição com três pontos de vantagem sobre o atual campeão Arsenal.

    Leia também: Mensagem curta: Guardiola declara sua posição após o terremoto do City

  • O Manchester City nega as acusações

    O clube continua negando veementemente essas acusações. E desde que as acusações se tornaram públicas em fevereiro de 2023, o clube afirmou sua inocência e anunciou a intenção de recorrer de qualquer condenação.

    O Manchester City esclareceu em comunicado: "Os procedimentos da Premier League ainda estão em andamento. Alguns elementos-chave permanecem pendentes e continuam sendo altamente confidenciais".

    E acrescentou: "A posição do Manchester City é firme e não muda, e está alinhada com o comunicado do clube emitido em fevereiro de 2023". Além disso, o Manchester City acusou indiretamente a Premier League de falta de imparcialidade. O clube confiou em um processo justo ao longo de oito anos, e presumia que os dirigentes da liga agiriam "com independência, integridade e sem quaisquer influências externas".

    Leia também: "O julgamento do século": jornais do mundo repercutem o escândalo do Manchester City

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