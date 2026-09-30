A transação foi especialmente polêmica: de acordo com o que noticiou o jornal alemão Bild, citando a rede ESPN, a diretoria do Manchester City foi informada da decisão da comissão logo no início do mês de julho. Ainda assim, o veredicto só foi anunciado oficialmente na última sexta-feira.

Dizem que a transferência de Anderson foi articulada até mesmo antes de sair a decisão condenatória. Segundo os relatos, o acordo foi fechado em 2 de julho, e a assinatura oficial ocorreu em 23 de julho. Mas, mesmo antes do anúncio oficial, o clube foi informado do veredicto de condenação. Ainda assim, a negociação seguiu adiante.

Já o astro Enzo Fernández só foi contratado em setembro. Pouco tempo depois, o veredicto vazou. O Manchester City se recusou a comentar quando contatado pela rede ESPN.

A liga do Campeonato Inglês também mencionou "procedimentos especiais e sigilosos" e se recusou a fazer mais comentários. Do ponto de vista esportivo, ao que tudo indica, esse caso não teve nenhum impacto até agora. A equipe do técnico Enzo Maresca teve um início de temporada perfeito, vencendo suas cinco primeiras partidas no Campeonato Inglês e liderando a competição com três pontos de vantagem sobre o atual campeão Arsenal.