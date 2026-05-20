Ansu Fati voltará ao Barcelona? É revelada a posição do campeão da La Liga sobre a reintegração do craque emprestado ao Mônaco

A aposta valeu a pena para Fati. Após mais de dois anos lutando contra problemas físicos e de rendimento, o jovem ponta conseguiu revitalizar sua carreira na Ligue 1 após ser emprestado ao Mônaco. Após uma passagem difícil pelo Brighton, onde não conseguiu garantir uma vaga no time titular, Fati se transferiu para o Mônaco e finalmente voltou a parecer o jogador que já vestiu a icônica camisa número 10 do Barcelona.

Sob a orientação de Adi Hutter e, posteriormente, de Sébastien Pocognoli, o jogador da seleção espanhola marcou impressionantes 12 gols em 30 partidas em todas as competições. Embora nem sempre tenha sido titular indiscutível, seu início explosivo na temporada e sua finalização precisa como reserva provaram que seu talento natural permanece intacto, apesar dos problemas com lesões que enfrentou anteriormente.