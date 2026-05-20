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Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Ansu Fati voltará ao Barcelona? É revelada a posição do campeão da La Liga sobre a reintegração do craque emprestado ao Mônaco

A. Fati
Barcelona
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Ansu Fati recuperou o faro de gol e o sorriso durante uma passagem produtiva por empréstimo no Mônaco, mas seus sonhos de um grande retorno ao Barcelona encontraram um grande obstáculo. Apesar da vontade do jogador de provar seu valor de volta ao Spotify Camp Nou, o gigante catalão parece ter outros planos para o atacante de 23 anos.

  • A redenção no Principado

    A aposta valeu a pena para Fati. Após mais de dois anos lutando contra problemas físicos e de rendimento, o jovem ponta conseguiu revitalizar sua carreira na Ligue 1 após ser emprestado ao Mônaco. Após uma passagem difícil pelo Brighton, onde não conseguiu garantir uma vaga no time titular, Fati se transferiu para o Mônaco e finalmente voltou a parecer o jogador que já vestiu a icônica camisa número 10 do Barcelona.

    Sob a orientação de Adi Hutter e, posteriormente, de Sébastien Pocognoli, o jogador da seleção espanhola marcou impressionantes 12 gols em 30 partidas em todas as competições. Embora nem sempre tenha sido titular indiscutível, seu início explosivo na temporada e sua finalização precisa como reserva provaram que seu talento natural permanece intacto, apesar dos problemas com lesões que enfrentou anteriormente.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-MONACOAFP

    O desejo de voltar ao Camp Nou

    Com a confiança recuperada, o principal objetivo de Fati passou a ser o retorno à Catalunha. O atacante está ciente das possíveis vagas no ataque do Barça, especialmente com Marcus Rashford continuando a ser um alvo complicado e a saída de Robert Lewandowski já confirmada. Fati acredita que sua valorização o torna um candidato viável para liderar o ataque do seu clube de origem mais uma vez.

    Relatos sugerem que Fati está até mesmo disposto a dar as costas ao Mônaco para forçar uma volta para casa. O clube do Principado estaria disposto a exercer uma opção de compra de € 11 milhões, embora ainda precise encontrar uma fórmula para cobrir o salário substancial do jogador. No entanto, o coração de Fati continua voltado para o Barcelona, onde ele surgiu originalmente como uma sensação adolescente que quebrou recordes.

  • A realidade financeira do Barcelona

    Apesar dos desejos de Fati, a posição da diretoria do Barcelona é totalmente diferente. Enquanto o jogador vê uma possibilidade de voltar ao elenco, os dirigentes do clube estariam, segundo relatos, “esfregando as mãos” com a perspectiva de uma venda definitiva. A prioridade na Ciutat Esportiva continua sendo equilibrar as contas e reduzir a folha salarial para permitir novas contratações na janela de transferências de verão.

    Uma transferência definitiva para o Mônaco não só geraria uma receita necessária, mas, mais importante, economizaria ao clube aproximadamente € 12 milhões por ano em salários. Para um clube que ainda enfrenta as rígidas restrições financeiras da La Liga, livrar-se do salário de Fati é visto como uma necessidade estratégica, e não como uma decepção esportiva, fechando efetivamente as portas para sua segunda chance.

  • Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    O fim da linha

    As últimas notícias do Sport sugerem que o Barcelona nunca considerou seriamente a reintegração de Fati ao elenco principal para a próxima temporada. O foco está inteiramente em uma saída definitiva que beneficie as finanças do clube. É uma dura realidade para um jogador que disputou 123 partidas pelo Barcelona, marcou 29 gols e ajudou o clube a conquistar dois títulos da La Liga, entre outras conquistas. Outrora aclamado como o herdeiro do trono de Lionel Messi, o atacante agora se vê dispensável.