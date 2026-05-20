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Ansu Fati voltará ao Barcelona? É revelada a posição do campeão da La Liga sobre a reintegração do craque emprestado ao Mônaco
A redenção no Principado
A aposta valeu a pena para Fati. Após mais de dois anos lutando contra problemas físicos e de rendimento, o jovem ponta conseguiu revitalizar sua carreira na Ligue 1 após ser emprestado ao Mônaco. Após uma passagem difícil pelo Brighton, onde não conseguiu garantir uma vaga no time titular, Fati se transferiu para o Mônaco e finalmente voltou a parecer o jogador que já vestiu a icônica camisa número 10 do Barcelona.
Sob a orientação de Adi Hutter e, posteriormente, de Sébastien Pocognoli, o jogador da seleção espanhola marcou impressionantes 12 gols em 30 partidas em todas as competições. Embora nem sempre tenha sido titular indiscutível, seu início explosivo na temporada e sua finalização precisa como reserva provaram que seu talento natural permanece intacto, apesar dos problemas com lesões que enfrentou anteriormente.
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O desejo de voltar ao Camp Nou
Com a confiança recuperada, o principal objetivo de Fati passou a ser o retorno à Catalunha. O atacante está ciente das possíveis vagas no ataque do Barça, especialmente com Marcus Rashford continuando a ser um alvo complicado e a saída de Robert Lewandowski já confirmada. Fati acredita que sua valorização o torna um candidato viável para liderar o ataque do seu clube de origem mais uma vez.
Relatos sugerem que Fati está até mesmo disposto a dar as costas ao Mônaco para forçar uma volta para casa. O clube do Principado estaria disposto a exercer uma opção de compra de € 11 milhões, embora ainda precise encontrar uma fórmula para cobrir o salário substancial do jogador. No entanto, o coração de Fati continua voltado para o Barcelona, onde ele surgiu originalmente como uma sensação adolescente que quebrou recordes.
A realidade financeira do Barcelona
Apesar dos desejos de Fati, a posição da diretoria do Barcelona é totalmente diferente. Enquanto o jogador vê uma possibilidade de voltar ao elenco, os dirigentes do clube estariam, segundo relatos, “esfregando as mãos” com a perspectiva de uma venda definitiva. A prioridade na Ciutat Esportiva continua sendo equilibrar as contas e reduzir a folha salarial para permitir novas contratações na janela de transferências de verão.
Uma transferência definitiva para o Mônaco não só geraria uma receita necessária, mas, mais importante, economizaria ao clube aproximadamente € 12 milhões por ano em salários. Para um clube que ainda enfrenta as rígidas restrições financeiras da La Liga, livrar-se do salário de Fati é visto como uma necessidade estratégica, e não como uma decepção esportiva, fechando efetivamente as portas para sua segunda chance.
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O fim da linha
As últimas notícias do Sport sugerem que o Barcelona nunca considerou seriamente a reintegração de Fati ao elenco principal para a próxima temporada. O foco está inteiramente em uma saída definitiva que beneficie as finanças do clube. É uma dura realidade para um jogador que disputou 123 partidas pelo Barcelona, marcou 29 gols e ajudou o clube a conquistar dois títulos da La Liga, entre outras conquistas. Outrora aclamado como o herdeiro do trono de Lionel Messi, o atacante agora se vê dispensável.