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Ansu Fati sela transferência definitiva para o Mônaco, enquanto o Barcelona embolsa 17 milhões de euros
A saída de Fati do Barcelona chega ao fim
O Mônaco decidiu exercer a opção de compra de € 11 milhões incluída no contrato de empréstimo de Fati, segundo o Mundo Deportivo. Com essa medida, o jogador da seleção espanhola permanecerá no principado de forma definitiva, após passar a temporada no clube da Ligue 1.
A transferência também encerra o capítulo da carreira de Fati no Barcelona. Outrora considerado um dos maiores talentos do clube, o jogador formado na base teve dificuldades para cumprir as expectativas iniciais devido a uma série de lesões que atrapalharam seu desenvolvimento. O Barcelona receberá imediatamente € 11 milhões pela transferência, o que proporcionará novos recursos à equipe enquanto se prepara para a janela de transferências de verão.
- AFP
O impacto financeiro ganha destaque
Além do valor da transferência, os catalães também se beneficiarão de uma redução significativa nos compromissos salariais. Antes de sua saída, Fati havia renegociado seu contrato, distribuindo seus ganhos restantes por um período mais longo e deixando o clube com um custo bruto anual de aproximadamente € 8,6 milhões até 2028.
Ao eliminar essas obrigações, espera-se que o Barcelona libere cerca de € 17,2 milhões em despesas salariais brutas nas próximas duas temporadas. A economia fortalece a posição financeira do clube e proporciona maior flexibilidade no planejamento do elenco.
O Barcelona está cada vez mais perto de ter liberdade para contratar
A saída de Fati representa mais do que uma simples transferência. Em conjunto com outras medidas financeiras, incluindo a saída de jogadores com altos salários e fontes de receita adicionais, o Barcelona está se aproximando de operar dentro da regra de gastos 1:1 da La Liga.
Nos últimos anos, o clube enfrentou restrições que limitavam quanto de suas economias e receitas de transferências poderia ser reinvestido no elenco. O retorno à estrutura 1:1 permitiria ao Barça reinvestir todo o dinheiro gerado pela venda de jogadores e pelas reduções salariais diretamente no reforço da equipe. A combinação da taxa de transferência de € 11 milhões e da economia salarial de € 17,2 milhões dá ao clube uma margem de manobra significativamente maior no mercado.
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A atenção volta-se agora para o mercado de transferências de verão
Com a saída definitiva de Fati efetivamente concretizada, o Barcelona pode se concentrar em seus planos de transferências para o verão, após garantir a contratação de Anthony Gordon, do Newcastle United. O clube passou as últimas temporadas tentando reduzir a pressão financeira e criar uma estrutura salarial mais sustentável. A melhora nas perspectivas financeiras deve permitir que o departamento esportivo busque reforços de forma mais agressiva, à medida que o Barcelona se prepara para a temporada 2026-27 e busca manter-se competitivo tanto no campeonato nacional quanto na Liga dos Campeões.