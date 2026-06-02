Ansu Fati sela transferência definitiva para o Mônaco, enquanto o Barcelona embolsa 17 milhões de euros

O Mônaco decidiu exercer a opção de compra de € 11 milhões incluída no contrato de empréstimo de Fati, segundo o Mundo Deportivo. Com essa medida, o jogador da seleção espanhola permanecerá no principado de forma definitiva, após passar a temporada no clube da Ligue 1.

A transferência também encerra o capítulo da carreira de Fati no Barcelona. Outrora considerado um dos maiores talentos do clube, o jogador formado na base teve dificuldades para cumprir as expectativas iniciais devido a uma série de lesões que atrapalharam seu desenvolvimento. O Barcelona receberá imediatamente € 11 milhões pela transferência, o que proporcionará novos recursos à equipe enquanto se prepara para a janela de transferências de verão.