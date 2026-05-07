Ansu Fati elogia o "incrível" Lamine Yamal e fala sobre o futuro no Barcelona após uma impressionante passagem por empréstimo no Mônaco

Após um período difícil no Barcelona e uma passagem de empréstimo com altos e baixos na Premier League, pelo Brighton, Ansu finalmente encontrou seu ritmo no Mônaco. Com 11 gols entre a Ligue 1 e a Liga dos Campeões nesta temporada, com uma média de um gol a cada 110 minutos, o atacante admite que finalmente está se sentindo ele mesmo novamente. A transferência para o Stade Louis II proporcionou a regularidade e o tempo de jogo que lhe faltavam desesperadamente devido a problemas físicos recorrentes.

“Me sinto confortável jogando e estou curtindo. Faz anos que não consigo jogar com regularidade ou me sentir tão livre em campo”, explicou Ansu. “Agora estou me divertindo e me sentindo bem, que é o que eu procurava há muito tempo. Fazia anos que não me sentia tão livre.”



