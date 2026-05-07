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Ansu Fati elogia o "incrível" Lamine Yamal e fala sobre o futuro no Barcelona após uma impressionante passagem por empréstimo no Mônaco
Admiração pelo mais novo camisa 10 do Barça
Como ex-prodígio e ex-número 10 do Barça, Ansu elogiou a ascensão meteórica de Yamal no Barcelona, destacando o talento natural do jovem e sua abordagem disciplinada ao jogo.
"Ele é incrível. Tem um dom. É uma estrela", disse Ansu ao programa Què t'hi Jugues! da SER Catalunya. Embora as habilidades técnicas de Yamal sejam evidentes para todos, Ansu destacou o perfil psicológico do jogador de 18 anos como sua característica mais impressionante. "Ele é muito focado e mentalmente forte. Espero que ele possa continuar assim por muitos anos e trazer muita alegria aos torcedores do Barça”, acrescentou.
- AFP
Redescobrindo a alegria do futebol em Mônaco
Após um período difícil no Barcelona e uma passagem de empréstimo com altos e baixos na Premier League, pelo Brighton, Ansu finalmente encontrou seu ritmo no Mônaco. Com 11 gols entre a Ligue 1 e a Liga dos Campeões nesta temporada, com uma média de um gol a cada 110 minutos, o atacante admite que finalmente está se sentindo ele mesmo novamente. A transferência para o Stade Louis II proporcionou a regularidade e o tempo de jogo que lhe faltavam desesperadamente devido a problemas físicos recorrentes.
“Me sinto confortável jogando e estou curtindo. Faz anos que não consigo jogar com regularidade ou me sentir tão livre em campo”, explicou Ansu. “Agora estou me divertindo e me sentindo bem, que é o que eu procurava há muito tempo. Fazia anos que não me sentia tão livre.”
Falando sobre o sonho de Barcelona e as sequelas das lesões
Apesar do sucesso no exterior, o coração de Ansu continua fortemente ligado ao clube onde ele se destacou. Ele falou sobre as dificuldades que enfrentou no Camp Nou, dando a entender que sua luta por minutos em campo envolvia mais do que o público imaginava. “Meu sonho sempre foi ter sucesso no Barça e poder jogar, mas aconteceram muitas coisas que as pessoas não veem, das quais não sabem ou pelas quais passei”, revelou ele. “Sofri muitas lesões e não tive a regularidade nem a oportunidade. O futebol é muito rápido e não há paciência.”
- AFP
Incerteza sobre o próximo passo de Ansu
À medida que seu período de empréstimo na França se aproxima do fim, as dúvidas sobre o futuro definitivo de Ansu continuam sem resposta. Embora continue torcendo pelo Barcelona à distância — chegando a admitir que teria ido ao Clássico neste fim de semana para torcer pelo time se sua agenda permitisse —, ele mantém suas opções em aberto para a próxima temporada.
“Ainda não sei o que vai acontecer no ano que vem. Vamos esperar até o fim da temporada e tomar a melhor decisão para mim e para minha carreira”, afirmou Ansu.