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FC Barcelona v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Ansu Fati elogia o "incrível" Lamine Yamal e fala sobre o futuro no Barcelona após uma impressionante passagem por empréstimo no Mônaco

A. Fati
L. Yamal
Barcelona
Mônaco
Campeonato Francês
La Liga

Ansu Fati, jogador emprestado pelo Barcelona, falou abertamente sobre sua admiração por Lamine Yamal ao refletir sobre sua impressionante passagem pelo Mônaco. O atacante, que tem enfrentado lesões nas últimas temporadas, parece ter reencontrado sua melhor forma na Ligue 1 e agora aguarda ansiosamente um verão decisivo para seu futuro no Camp Nou.

  • Admiração pelo mais novo camisa 10 do Barça

    Como ex-prodígio e ex-número 10 do Barça, Ansu elogiou a ascensão meteórica de Yamal no Barcelona, destacando o talento natural do jovem e sua abordagem disciplinada ao jogo.

    "Ele é incrível. Tem um dom. É uma estrela", disse Ansu ao programa Què t'hi Jugues! da SER Catalunya. Embora as habilidades técnicas de Yamal sejam evidentes para todos, Ansu destacou o perfil psicológico do jogador de 18 anos como sua característica mais impressionante. "Ele é muito focado e mentalmente forte. Espero que ele possa continuar assim por muitos anos e trazer muita alegria aos torcedores do Barça”, acrescentou.

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    Redescobrindo a alegria do futebol em Mônaco

    Após um período difícil no Barcelona e uma passagem de empréstimo com altos e baixos na Premier League, pelo Brighton, Ansu finalmente encontrou seu ritmo no Mônaco. Com 11 gols entre a Ligue 1 e a Liga dos Campeões nesta temporada, com uma média de um gol a cada 110 minutos, o atacante admite que finalmente está se sentindo ele mesmo novamente. A transferência para o Stade Louis II proporcionou a regularidade e o tempo de jogo que lhe faltavam desesperadamente devido a problemas físicos recorrentes.

    “Me sinto confortável jogando e estou curtindo. Faz anos que não consigo jogar com regularidade ou me sentir tão livre em campo”, explicou Ansu. “Agora estou me divertindo e me sentindo bem, que é o que eu procurava há muito tempo. Fazia anos que não me sentia tão livre.”


  • Falando sobre o sonho de Barcelona e as sequelas das lesões

    Apesar do sucesso no exterior, o coração de Ansu continua fortemente ligado ao clube onde ele se destacou. Ele falou sobre as dificuldades que enfrentou no Camp Nou, dando a entender que sua luta por minutos em campo envolvia mais do que o público imaginava. “Meu sonho sempre foi ter sucesso no Barça e poder jogar, mas aconteceram muitas coisas que as pessoas não veem, das quais não sabem ou pelas quais passei”, revelou ele. “Sofri muitas lesões e não tive a regularidade nem a oportunidade. O futebol é muito rápido e não há paciência.”



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    Incerteza sobre o próximo passo de Ansu

    À medida que seu período de empréstimo na França se aproxima do fim, as dúvidas sobre o futuro definitivo de Ansu continuam sem resposta. Embora continue torcendo pelo Barcelona à distância — chegando a admitir que teria ido ao Clássico neste fim de semana para torcer pelo time se sua agenda permitisse —, ele mantém suas opções em aberto para a próxima temporada.

    “Ainda não sei o que vai acontecer no ano que vem. Vamos esperar até o fim da temporada e tomar a melhor decisão para mim e para minha carreira”, afirmou Ansu.

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