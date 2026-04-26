Ansu Fati admite que “jogar contra Lionel Messi foi uma loucura” e também cita Lamine Yamal e Kylian Mbappé ao enumerar as maiores estrelas com quem já dividiu o campo

Embora Ansu esteja atualmente curtindo a vida emprestado na França, seu coração continua profundamente ligado à Catalunha. Ao responder às perguntas dos torcedores, ele refletiu sobre os marcos mais significativos de sua carreira. Como era de se esperar, sua estreia profissional é o seu momento favorito. “É o momento que sempre vou lembrar: minha estreia como profissional contra o Betis no Camp Nou. Foi um dia incrível, também para minha família e para as pessoas que me ajudaram a alcançar esse sonho. Há outros momentos, mas vou ficar com este”, afirmou. Sobre seu gol favorito, ele acrescentou: “Eu ficaria com aquele, o primeiro gol pelo Barça contra o Osasuna. Foi o começo de tudo.”