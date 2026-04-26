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Ansu Fati admite que “jogar contra Lionel Messi foi uma loucura” e também cita Lamine Yamal e Kylian Mbappé ao enumerar as maiores estrelas com quem já dividiu o campo
Enfrentando lendas do futebol
Ansu compartilhou essas reflexões em um novo documentário intitulado “Um dia com Ansu”, lançado pelo Mônaco. Quando questionado sobre os melhores jogadores com quem já dividiu o campo, o jogador de 23 anos pensou imediatamente em Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro. O atacante se referia especificamente às intensas disputas entre eles durante os treinos do Barcelona. “Jogar contra Leo Messi era uma loucura. Também contra Mbappé, Lamine, nos treinos, [Ousmane] Dembélé, agora Paul Pogba... são muitos”, admitiu Ansu.
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Memórias queridas de Barcelona
Embora Ansu esteja atualmente curtindo a vida emprestado na França, seu coração continua profundamente ligado à Catalunha. Ao responder às perguntas dos torcedores, ele refletiu sobre os marcos mais significativos de sua carreira. Como era de se esperar, sua estreia profissional é o seu momento favorito. “É o momento que sempre vou lembrar: minha estreia como profissional contra o Betis no Camp Nou. Foi um dia incrível, também para minha família e para as pessoas que me ajudaram a alcançar esse sonho. Há outros momentos, mas vou ficar com este”, afirmou. Sobre seu gol favorito, ele acrescentou: “Eu ficaria com aquele, o primeiro gol pelo Barça contra o Osasuna. Foi o começo de tudo.”
Recuperando a forma em Mônaco
O atacante conseguiu revitalizar sua carreira na Ligue 1, marcando 10 gols em 26 partidas nesta temporada. O Mônaco proporcionou o ambiente ideal para seu renascimento, e o clube estaria estudando uma transferência definitiva. Ao falar sobre sua transferência, Ansu explicou: “Foi fácil. Eles vinham me acompanhando há muito tempo e tivemos uma conversa com minha família. Apresentaram o projeto para mim e eu adorei, é por isso que estou aqui.” Ele elogiou o ambiente acolhedor, observando: “Sim, tem sido fácil me adaptar. Graças aos companheiros, ao técnico, aos torcedores... A todos que trabalham no clube. Eles facilitam muito as coisas para mim. Desde que cheguei, me senti em casa.”
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Em busca da glória máxima
Ansu continua extremamente ambicioso. Embora seu foco imediato seja terminar a temporada atual com força total, suas metas esportivas finais vão muito além. “Tenho muitos objetivos a alcançar, mas acho que ganhar uma Copa do Mundo e uma Liga dos Campeões estariam entre os meus maiores sonhos”, concluiu o jogador da seleção espanhola.