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Ansu-MessiGetty
Moataz Elgammal

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Ansu Fati admite que “jogar contra Lionel Messi foi uma loucura” e também cita Lamine Yamal e Kylian Mbappé ao enumerar as maiores estrelas com quem já dividiu o campo

L. Messi
A. Fati
Barcelona
L. Yamal
K. Mbappe
Mônaco
Inter Miami CF
Real Madrid
Campeonato Francês

O ex-jogador do Barcelona, Ansu Fati, falou abertamente sobre a experiência surreal de enfrentar a lenda do futebol Lionel Messi nos treinos, descrevendo-a como absolutamente louca. Em um documentário recente, o talentoso ponta, que agora vem impressionando no Mônaco, também destacou as habilidades excepcionais de Lamine Yamal e Kylian Mbappé ao falar sobre os melhores jogadores que já enfrentou em sua carreira.

  • Enfrentando lendas do futebol

    Ansu compartilhou essas reflexões em um novo documentário intitulado “Um dia com Ansu”, lançado pelo Mônaco. Quando questionado sobre os melhores jogadores com quem já dividiu o campo, o jogador de 23 anos pensou imediatamente em Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro. O atacante se referia especificamente às intensas disputas entre eles durante os treinos do Barcelona. “Jogar contra Leo Messi era uma loucura. Também contra Mbappé, Lamine, nos treinos, [Ousmane] Dembélé, agora Paul Pogba... são muitos”, admitiu Ansu.

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  • FC Barcelona v RCD Mallorca - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Memórias queridas de Barcelona

    Embora Ansu esteja atualmente curtindo a vida emprestado na França, seu coração continua profundamente ligado à Catalunha. Ao responder às perguntas dos torcedores, ele refletiu sobre os marcos mais significativos de sua carreira. Como era de se esperar, sua estreia profissional é o seu momento favorito. “É o momento que sempre vou lembrar: minha estreia como profissional contra o Betis no Camp Nou. Foi um dia incrível, também para minha família e para as pessoas que me ajudaram a alcançar esse sonho. Há outros momentos, mas vou ficar com este”, afirmou. Sobre seu gol favorito, ele acrescentou: “Eu ficaria com aquele, o primeiro gol pelo Barça contra o Osasuna. Foi o começo de tudo.”

  • Recuperando a forma em Mônaco

    O atacante conseguiu revitalizar sua carreira na Ligue 1, marcando 10 gols em 26 partidas nesta temporada. O Mônaco proporcionou o ambiente ideal para seu renascimento, e o clube estaria estudando uma transferência definitiva. Ao falar sobre sua transferência, Ansu explicou: “Foi fácil. Eles vinham me acompanhando há muito tempo e tivemos uma conversa com minha família. Apresentaram o projeto para mim e eu adorei, é por isso que estou aqui.” Ele elogiou o ambiente acolhedor, observando: “Sim, tem sido fácil me adaptar. Graças aos companheiros, ao técnico, aos torcedores... A todos que trabalham no clube. Eles facilitam muito as coisas para mim. Desde que cheguei, me senti em casa.”

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    Em busca da glória máxima

    Ansu continua extremamente ambicioso. Embora seu foco imediato seja terminar a temporada atual com força total, suas metas esportivas finais vão muito além. “Tenho muitos objetivos a alcançar, mas acho que ganhar uma Copa do Mundo e uma Liga dos Campeões estariam entre os meus maiores sonhos”, concluiu o jogador da seleção espanhola.