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ANSA - Promotor de Monza: "Arquivar a investigação sobre os árbitros pelas 'batidas' na sala do VAR"

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Não surgiram condutas "de natureza fraudulenta" nem o "dolo" para a "alteração" dos resultados"

A Promotoria de Monza, comandada por Claudio Gittardi, pediu o arquivamento da parte da investigação, transmitida nos últimos meses pelos promotores de Milão, que tinha como investigados por concurso em fraude esportiva o ex-chefe de arbitragem Gianluca Rocchi, o ex-supervisor do VAR Andrea Gervasoni e os ex-árbitros de vídeo Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. A informação é da ANSA.

  • O capítulo era o que dizia respeito às chamadas "batidas" na sala do VAR de Lissone em algumas partidas, entre 2024 e 2025.


    Segundo o Ministério Público, nos autos da investigação não surgiram condutas "de natureza fraudulenta" nem o "dolo" para a "alteração" dos resultados".


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