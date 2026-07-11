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FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP
Gabriel Marin

Anotações de Ancelotti revelam estratégia contra a Noruega e detalhes do plano que não funcionou

C. Ancelotti
Brasil
Noruega
Copa do Mundo

Papéis encontrados no vestiário após a eliminação mostram estudo sobre pênaltis, escanteios e o goleiro norueguês antes da derrota nas oitavas de final

A eliminação da seleção brasileira para a Noruega nas oitavas de final ganhou um novo capítulo nos bastidores. De acordo com o jornal alemão Bild, anotações de Carlo Ancelotti foram encontradas no vestiário do estádio de Nova Jersey após a derrota por 2 a 1 e revelaram parte do planejamento elaborado pela comissão técnica para o confronto.

Os papéis mostram que o treinador italiano preparou uma estratégia detalhada para diferentes cenários da partida, incluindo uma eventual disputa por pênaltis, instruções específicas para as bolas paradas e um relatório individual sobre o goleiro Orjan Nyland. Apesar do estudo, o plano não foi suficiente para evitar a eliminação brasileira.

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  • Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Estudo detalhado previa até uma disputa por pênaltis

    Entre as anotações encontradas estavam informações sobre os cobradores de pênalti da seleção norueguesa. O material indicava os cantos preferidos de cada jogador, demonstrando que a comissão técnica já trabalhava com a possibilidade de a decisão ser definida nas penalidades.

    Além do estudo dos adversários, Ancelotti também reuniu informações sobre o comportamento de Orjan Nyland. Segundo as observações, o goleiro costumava escolher um dos lados em praticamente todas as cobranças e apresentava dificuldades para defender finalizações executadas à meia altura.

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Pênalti desperdiçado impede plano de surtir efeito

    As anotações sobre Nyland poderiam ter sido decisivas logo no início da partida. Aos 14 minutos do primeiro tempo, o Brasil teve um pênalti a seu favor, mas Bruno Guimarães desperdiçou a cobrança.

    Caso a seleção abrisse o placar naquele momento, o roteiro da partida poderia ter sido completamente diferente. A oportunidade perdida impediu que uma das principais análises feitas pela comissão técnica se transformasse em vantagem dentro de campo.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Estratégia para neutralizar Haaland durou apenas enquanto Rayan esteve em campo

    Os papéis encontrados também detalhavam a organização defensiva da seleção nas bolas paradas da Noruega. Uma das determinações de Ancelotti era a marcação individual em cobranças de escanteio, com funções previamente distribuídas entre os jogadores brasileiros.

    O atacante Rayan, por exemplo, recebeu a missão de acompanhar Erling Haaland nas jogadas aéreas. A estratégia funcionou enquanto o jovem permaneceu em campo, mas perdeu força após sua substituição.

    Foi justamente depois da saída de Rayan que Haaland apareceu decisivamente. O atacante marcou os dois gols da vitória norueguesa e conduziu sua seleção à classificação para as quartas de final.

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  • Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brasil se despede, e Noruega avança

    Nos minutos finais, Neymar ainda diminuiu o placar ao converter um pênalti, mas a reação brasileira não foi suficiente para evitar a eliminação nas oitavas de final.

    Com a vitória, a Noruega garantiu vaga nas quartas de final e terá pela frente a Inglaterra. O confronto está marcado para este sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami, valendo um lugar na semifinal da competição.