Anotações de Ancelotti revelam estratégia contra a Noruega e detalhes do plano que não funcionou

A eliminação da seleção brasileira para a Noruega nas oitavas de final ganhou um novo capítulo nos bastidores. De acordo com o jornal alemão Bild, anotações de Carlo Ancelotti foram encontradas no vestiário do estádio de Nova Jersey após a derrota por 2 a 1 e revelaram parte do planejamento elaborado pela comissão técnica para o confronto.
Os papéis mostram que o treinador italiano preparou uma estratégia detalhada para diferentes cenários da partida, incluindo uma eventual disputa por pênaltis, instruções específicas para as bolas paradas e um relatório individual sobre o goleiro Orjan Nyland. Apesar do estudo, o plano não foi suficiente para evitar a eliminação brasileira.